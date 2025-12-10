Pavlova de jamaica al vino tinto: el postre festivo y elegante que tienes que probar

La pavlova, clásico postre de origen australiano y neozelandés, conquista por su exterior crujiente, su corazón suave y su frescura frutal.
Pero en esta versión, la llevamos mucho más lejos: coronando el merengue con frutas rojas maceradas en reducción de flor de jamaica y vino tinto especiado. El resultado es una fusión vibrante y festiva, ideal para cerrar con broche de oro la cena de Navidad, una comida de fin de año o para acompañar cualquier celebración especial en México.
Receta de Pavlova de jamaica al vino tinto
El contraste de la pavlova crujiente con el merengue suave, la acidez y el dulzor de las frutas y el intenso jarabe de jamaica y vino tinto, crean un espectáculo visual y de sabor.
Puedes decorarla con hojas de menta, ralladura de naranja o pétalos de flores comestibles para lograr una presentación aún más memorable.
Ingredientes
Para el merengue
- 4 claras de huevo (a temperatura ambiente)
- 200 g de azúcar (1 taza)
- 2 cucharaditas de fécula de maíz (maicena)
- 1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón
Para el jarabe de jamaica y vino tinto
- 1 taza de flores secas de jamaica
- 1/2 taza de azúcar
- 1 1/2 tazas de vino tinto afrutado
- 1 raja de canela
- 2 clavos de olor
- 1 trozo de cáscara de naranja
Para la cobertura
- 1 taza de crema para batir bien fría
- 1 cucharada de azúcar glass
- Frutas rojas frescas o descongeladas (fresas, zarzamoras, frambuesas, granada)
- Hojas de menta, pétalos comestibles y ralladura de naranja para decorar (opcional)
Cómo hacer pavlova de jamaica al vino tinto, paso a paso
1. Prepara el merengue: Bate las claras a velocidad media hasta que formen picos suaves. Agrega el azúcar poco a poco y sigue batiendo hasta lograr un merengue firme y brillante. Incorpora la maicena y el vinagre batiendo lo justo para integrar.
2. Forma y hornea la base: En una charola con papel encerado, forma un círculo grueso de merengue (unos 22 cm de diámetro), dejando el centro ligeramente hundido. Hornea a 110°C por 1 hora 30 minutos. Apaga el horno y deja enfriar dentro, con la puerta entreabierta, para evitar que el merengue se agriete.
3. Haz el jarabe de jamaica y vino tinto: Hierve la jamaica con el vino, azúcar, canela, clavo y cáscara de naranja a fuego bajo, hasta reducir a la mitad y obtener un jarabe espeso (25-30 minutos). Cuela y reserva.
4. Macera frutas: Mezcla frutas rojas con un poco del jarabe de jamaica y vino. Deja reposar 10-15 minutos.
5. Bate la crema: Bate la crema fría con el azúcar glass hasta formar picos firmes.
6. Arma la pavlova: Coloca la base de merengue en un platón. Unta con crema batida, distribuye las frutas maceradas y baña todo con más jarabe espeso.
7. Decora: Agrega menta fresca, ralladura de naranja o pétalos comestibles al gusto.
¿Cuántas porciones rinde?
De 6 a 8 rebanadas generosas.
Valor nutricional aproximado por porción
- Calorías: 200
- Grasas: 7 g
- Grasas saturadas: 4 g
- Carbohidratos: 34 g
- Azúcares: 27 g
- Proteínas: 3 g
Valores estimados, pueden variar según mezcla de frutas y tamaño de la porción.
¿Cuánto tiempo se conserva?
La base de merengue se puede hacer hasta 2 días antes y guardar bien tapada. Monta la pavlova justo antes de servir para que no pierda textura.