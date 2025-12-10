Pavlova de jamaica al vino tinto: el postre festivo y elegante que tienes que probar

(Grok)

La pavlova, clásico postre de origen australiano y neozelandés, conquista por su exterior crujiente, su corazón suave y su frescura frutal.

Pero en esta versión, la llevamos mucho más lejos: coronando el merengue con frutas rojas maceradas en reducción de flor de jamaica y vino tinto especiado. El resultado es una fusión vibrante y festiva, ideal para cerrar con broche de oro la cena de Navidad, una comida de fin de año o para acompañar cualquier celebración especial en México.

Receta de Pavlova de jamaica al vino tinto

El contraste de la pavlova crujiente con el merengue suave, la acidez y el dulzor de las frutas y el intenso jarabe de jamaica y vino tinto, crean un espectáculo visual y de sabor.

Puedes decorarla con hojas de menta, ralladura de naranja o pétalos de flores comestibles para lograr una presentación aún más memorable.

Los beneficios de la flor de jamaica para el organismo. Foto: (iStock)

Ingredientes

Para el merengue

4 claras de huevo (a temperatura ambiente) 200 g de azúcar (1 taza) 2 cucharaditas de fécula de maíz (maicena) 1 cucharadita de vinagre blanco o jugo de limón

Para el jarabe de jamaica y vino tinto

1 taza de flores secas de jamaica 1/2 taza de azúcar 1 1/2 tazas de vino tinto afrutado 1 raja de canela 2 clavos de olor 1 trozo de cáscara de naranja

Para la cobertura

1 taza de crema para batir bien fría 1 cucharada de azúcar glass Frutas rojas frescas o descongeladas (fresas, zarzamoras, frambuesas, granada) Hojas de menta, pétalos comestibles y ralladura de naranja para decorar (opcional)

Cómo hacer pavlova de jamaica al vino tinto, paso a paso

1. Prepara el merengue: Bate las claras a velocidad media hasta que formen picos suaves. Agrega el azúcar poco a poco y sigue batiendo hasta lograr un merengue firme y brillante. Incorpora la maicena y el vinagre batiendo lo justo para integrar.

2. Forma y hornea la base: En una charola con papel encerado, forma un círculo grueso de merengue (unos 22 cm de diámetro), dejando el centro ligeramente hundido. Hornea a 110°C por 1 hora 30 minutos. Apaga el horno y deja enfriar dentro, con la puerta entreabierta, para evitar que el merengue se agriete.

3. Haz el jarabe de jamaica y vino tinto: Hierve la jamaica con el vino, azúcar, canela, clavo y cáscara de naranja a fuego bajo, hasta reducir a la mitad y obtener un jarabe espeso (25-30 minutos). Cuela y reserva.

4. Macera frutas: Mezcla frutas rojas con un poco del jarabe de jamaica y vino. Deja reposar 10-15 minutos.

5. Bate la crema: Bate la crema fría con el azúcar glass hasta formar picos firmes.

6. Arma la pavlova: Coloca la base de merengue en un platón. Unta con crema batida, distribuye las frutas maceradas y baña todo con más jarabe espeso.

7. Decora: Agrega menta fresca, ralladura de naranja o pétalos comestibles al gusto.

¿Cuántas porciones rinde?

De 6 a 8 rebanadas generosas.

Valor nutricional aproximado por porción

Calorías: 200

Grasas: 7 g

Grasas saturadas: 4 g

Carbohidratos: 34 g

Azúcares: 27 g

Proteínas: 3 g

Valores estimados, pueden variar según mezcla de frutas y tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se conserva?

La base de merengue se puede hacer hasta 2 días antes y guardar bien tapada. Monta la pavlova justo antes de servir para que no pierda textura.