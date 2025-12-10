Metro CDMX: así operarán las estaciones cercanas a la Villa por festividades del Día de la Virgen de Guadalupe

Así operará el Metro CDMX con motivo de las peregrinaciones del Día de la Virgen de Guadalupe (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó cómo será el servicio de las estaciones cercanas a la Basílica de Guadalupe, esto con motivo de las festividades del Día de la Virgen de Guadalupe. Por medio de un comunicado precisó que se realizará un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de los creyentes, así como de los usuarios diarios

“En el marco del operativo Basílica 2025, y por instrucción de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizará un operativo especial de seguridad y de atención al usuario en la Línea 6, con la finalidad de tener mayor proximidad con las y los usuarios”, se lee en el boletín que compartió en redes sociales.

Cabe recordar que la estación más cercana a la Basílica es La Villa, de la Línea 6 del Metro CDMX. Por ello, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

¿El Metro CDMX suspenderá el servicio el 12 de diciembre?

El STC Metro explicó cómo operará el servicio en la Línea 6 durante las festividades del 11 y 12 de diciembre por la virgen de Guadalupe Crédito: X/@MetroCDMX

De acuerdo con lo que informó el STC, el servicio del Metro CDMX operará de manera regular, por lo que no se tiene previsto algún cierre de estaciones. Del 10 al 12 de diciembre, las autoridades implementarán el operativo de Seguridad y Asistencia al Usuario en el marco de las peregrinaciones que acuden a la Basílica de Guadalupe.

Los equipos de seguridad, protección civil y seguridad industrial del Metro CDMX realizarán acciones de dosificación, orientación y auxilio. El operativo tendrá énfasis en las estaciones:

Deportivo 18 de Marzo (Línea 3 y 6)

Villa Basílica (Línea 6)

Martín Carrera (Línea 4 y 6)

“La estación Villa-Basílica, de la Línea 6, operará en el horario habitual de día laborable, que es de 05:00 a 24:00 horas, y se ofrece como opción de movilidad para los feligreses que asisten al recinto guadalupano”, se lee en el comunicado.

(FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)

Por otra parte, precisaron lo siguiente: “En la Villa-Basílica, así como en estaciones de correspondencia de la Línea 6 con las Línea 3, 4, 5 y 7, y en las terminales El Rosario y Martín Carrera, el Metro reforzará la presencia de efectivos policiales adscritos a la red, a partir de mañana jueves 11 de diciembre y hasta el término de la jornada del 12 de diciembre”.

También, el STC aclaró que coordinará el servicio de la Línea 6 para enviar trenes vacíos a estaciones de mayor afluencia y evitar la saturación en estaciones con alta demanda.

“Por parte del área de operación, se mantendrá un monitoreo continuo para el envío de trenes en vacío a estaciones de la Línea 6 que registren alta demanda”, agregaron.