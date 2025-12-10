Los 5 alimentos dulces que son deliciosos, saludables y que no contienen demasiado azúcar

La comida puede ser dulce y deliciosa al mismo tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de opciones dulces que no aporten exceso de azúcar figura entre las consultas más habituales de quienes buscan equilibrar sabor y salud en la alimentación diaria. Existen alternativas naturales que permiten disfrutar de postres o colaciones sin afectar el consumo recomendado de este carbohidrato.

A diferencia de los productos ultraprocesados, estos alimentos conservan su perfil nutritivo, sumando fibra, vitaminas y minerales. La selección incluye diversas opciones de fácil acceso, aptas para incorporar en rutinas diarias u ocasiones especiales.

Frutas frescas: dulzor natural y aporte nutricional

Toronja cortada en mitades que revela su pulpa brillante y jugosa, ideal para comenzar el día con un toque cítrico y revitalizante.

Las frutas frescas como la manzana, la pera o el durazno contienen azúcares naturales en cantidades moderadas, acompañados de fibra y micronutrientes. Consumidas enteras, su índice glucémico suele ser bajo, lo que evita picos de glucosa en sangre. El consumo habitual de fruta resulta beneficioso para la salud, ya que ofrece antioxidantes y contribuye a una mejor digestión.

Las frutas secas como las ciruelas o los damascos deshidratados también pueden ofrecer dulzura, aunque su contenido de azúcar en porción suele ser mayor por el proceso de deshidratación, por lo que la recomendación principal sigue siendo priorizar siempre las frutas frescas.

Yogur natural sin azúcar añadida

El yogur natural sin azúcares agregados aporta calcio, proteínas y probióticos. Se considera una opción ideal como base de postres o meriendas dulces, ya que puede combinarse con fruta fresca o frutos secos para añadir sabor y textura. Optar por yogur natural, y no las versiones saborizadas o light, garantiza un perfil nutricional adecuado y control en el consumo total de azúcar.

Chocolate amargo

El chocolate amargo con una concentración mínima del setenta por ciento de cacao destaca por su contenido reducido de azúcar. Además de su sabor intenso, aporta antioxidantes llamados flavonoides. El consumo moderado, en pequeñas porciones, puede formar parte de una dieta saludable, ya que contribuye con minerales como hierro y magnesio.

Elegir presentaciones con más cacao y menos azúcar resulta fundamental para obtener sus beneficios y disfrutar de un postre dulce sin exceder los límites diarios de azúcar recomendados por organizaciones como la OMS.

Semillas y frutos secos

Las semillas y frutos secos, como las almendras, las nueces o las semillas de calabaza, poseen un sabor suavemente dulce y un perfil nutricional interesante. Se caracterizan por su aporte de grasas saludables, fibra y proteínas vegetales. Al no contener azúcares añadidos, constituyen una alternativa práctica para snacks o acompañamientos en preparaciones dulces.

Zanahorita rallada

La zanahoria rallada ofrece un dulzor suave que proviene de sus azúcares naturales combinados con un alto contenido de fibra. Esta hortaliza, consumida cruda, aporta betacaroteno, potasio y vitamina C, además de un color atractivo para distintos platillos.

Incorporar zanahoria rallada en ensaladas, snacks o mezclas con frutas incrementa el valor nutricional de las comidas, sin necesidad de añadir azúcar. Además, su textura crujiente y su sabor la convierten en una opción apta para quienes buscan moderar el consumo de azúcar en colaciones o postres sencillos.

El consumo de alimentos dulces con bajo contenido de azúcar añadido resulta posible recurriendo a opciones naturales y nutritivas. Estos ejemplos se integran fácilmente en distintos momentos del día, propiciando una alimentación más saludable y equilibrada.