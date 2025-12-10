La nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada de CDMX, así funciona y cómo obtenerla

Con la tarjeta virtual activa, el dispositivo funciona como pase en torniquetes y validadores dentro de los transportes compatibles. (CUARTOSCURO)

La Ciudad de México continúa la modernización de sus servicios públicos con la incorporación de la tarjeta de Movilidad Integrada en formato digital, un sistema que permite a los usuarios pagar su acceso a medios de transporte directamente desde su dispositivo móvil. Esta alternativa digital responde a las nuevas tendencias en movilidad urbana y forma parte de la última actualización de la App CDMX.

La plataforma, ahora potenciada por “Cartera CDMX”, ofrece la opción de portar documentos oficiales en formato digital y seguro. Entre los documentos disponibles se encuentran actas del Registro Civil, licencias de conducir, constancias fiscales y recibos de multas, centralizados en la sección “Documentos Digitales”. El acceso requiere la cuenta Llave CDMX, que puede crearse en unos minutos desde la misma aplicación.

En materia de transporte, la novedad se centra en la Tarjeta Virtual MI. Disponible para usuarios de dispositivos Android y Huawei que cuenten con tecnología NFC, esta tarjeta sustituye al formato físico y permite el pago sin contacto en varios sistemas de transporte de la ciudad. La integración con dispositivos iPhone aún no está habilitada, aunque autoridades locales informan que trabajan para sumar esta compatibilidad próximamente.

El proceso para obtener y activar la Tarjeta Virtual MI es sencillo. La aplicación facilita la recarga de saldo mediante CoDi, tarjetas de débito o crédito y posibilita la planeación de rutas, haciendo más eficiente el trayecto diario de los habitantes de la capital. Además, la App CDMX refuerza su función como solución a requerimientos ciudadanos, ofreciendo herramientas específicas para denunciar delitos o solicitar servicios urbanos.

La cobertura de esta digitalización, por el momento, deja fuera únicamente al sistema RTP, aunque se prevé su incorporación a corto plazo. La expansión de servicios abarca otros rubros como salud, arte y cultura, alineándose a las prioridades de la población y consolidando una plataforma integral.

Así puedes obtener la tarjeta de Movilidad Integrada en formato digital

Para quienes quieran utilizar la Tarjeta Integrada Digital, deben cumplir con algunos requisitos y seguir pasos determinados.

Descargar la App CDMX desde la tienda oficial, identificando el ícono de ajolote.

Crear o iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX.

Acceder al apartado “Recarga Tarjeta” en la aplicación.

Verificar que el teléfono disponga de tecnología NFC y activarla.

Seleccionar la opción “Tarjeta Virtual”.

Realizar una recarga mínima de 15 pesos.

Con la Tarjeta Virtual activa, el dispositivo funciona como pase en torniquetes y validadores dentro de los transportes compatibles. Este avance busca minimizar filas y agilizar los trámites cotidianos, además de robustecer la seguridad y el acceso a los servicios públicos.