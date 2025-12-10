Juzgan injustamente a Andy López Beltrán por ser hijo de AMLO: Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde defendió públicamente a Andy López Beltrán ante las críticas por su viaje a Tokio.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el actual secretario de Organización del partido, Andy López Beltrán, es objeto de un juzgamiento mediático “injusto y exagerado” únicamente por ser hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista concedida este martes a Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la dirigente morenista afirmó que las críticas contra el también hijo del exmandatario son diferentes a las que reciben otros actores políticos.

“Por el simple hecho de que sea el hijo del presidente López Obrador se le juzga no solo de manera distinta, a veces de manera injusta. Considero que de manera exagerada y a veces injusta”, expresó la líder nacional del partido guinda.

Uno de los temas que más polémica ha generado en torno a López Beltrán es su viaje a Tokio, Japón, realizado el pasado mes de julio, el cual fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación. Al respecto, Luisa María Alcalde descartó que dicho viaje haya dañado la imagen de Morena.

La dirigente sostuvo que existió una clara intención mediática de presentar el viaje como un acto pagado con dinero público, lo cual —dijo— es falso.

Morena afirmó que sus dirigentes deben seguir poniendo el ejemplo de austeridad. | @MarinadelPilar

“Había una intención de los medios de colocar este tema como si hubiera sido pagado con recursos públicos o como si fuera algo fuera de toda realidad ir a visitar Japón”, aseguró.

Alcalde Luján también defendió que el viaje no contraviene los principios de austeridad republicana que promueve Morena, y subrayó que los funcionarios y legisladores del partido deben actuar siempre bajo el ejemplo.

“No creo que el hecho de haber viajado allá contravenga los principios de austeridad”, puntualizó, al tiempo que reiteró que tanto el expresidente López Obrador como la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, son ejemplos claros de lo que representa la austeridad republicana en el ejercicio del poder.

En cuanto a la gestión de Andy López Beltrán como secretario de Organización de Morena, la dirigente nacional defendió su trayectoria., señalando que no se trata de un militante improvisado.

Destacó que López Beltrán es fundador de Morena y cuenta con años de experiencia dentro del partido, por lo que conoce a fondo su estructura, funcionamiento interno y principios políticos.

El viaje a Japón del pasado mes de julio generó una fuerte polémica mediática. (@/andresmanuellopezbeltran)

“No es una gente nueva. Conoce muy bien la importancia de eliminar la simulación en las afiliaciones. Nos hemos concentrado mucho en que haya realidad en ello. Nos ha fortalecido mucho el tener hoy un Comité Ejecutivo fuerte”, sostuvo Luisa Alcalde.

Durante la misma entrevista, Joaquín López-Dóriga subrayó que López Beltrán es criticado de manera distinta, debido a que su padre, el expresidente López Obrador, ha construido una imagen pública basada en la austeridad personal.

El periodista recordó que López Obrador “no sabe lo que es viajar en premier, no conoce un hotel de cinco estrellas, nunca ha pagado una cena de esos montos y no sabe lo que es Prada”, al referirse a los contrastes que han sido utilizados para amplificar las críticas contra su hijo.