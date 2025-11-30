Luisa María Alcalde hace un llamado para acompañar a Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde hizo un llamado para asistir a celebrazión de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo/Facebook Luisa Alcalde)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebrará en el Zócalo de la Ciudad de México los 7 años de la llamada “Cuarta Transformación”, este evento ya empieza a ser resaltado por figuras como Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, quien el día de hoy, 29 de noviembre de 2025, escribió en su cuenta de X:

“Vivimos tiempos de definiciones. El próximo sábado 6 de diciembre, acompañemos a la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los primeros 7 años de la Transformación. Entre todas y todos, salgamos a defender con amor y alegría lo que con tanto esfuerzo hemos construido.”

Cabe destacar que el mensaje es finalizado con el hashtag “Mucha Presidenta”, el cual ha vuelto a ser impulsado por simpatizantes del partido, así como por políticos pertenecientes a Morena, tal es el caso del diputado federal, Arturo Ávila, quien agregó a su mensaje:

“Acompañaremos a la mejor Presidenta del mundo para celebrar la Transformación que ha cambiado como nunca la realidad del Pueblo de México”.

Sheinbaum confirmó celebración en el Zócalo para el 6 de diciembre

En el contexto de la pasada marcha identificada como “Generación Z”, la presidenta anunció que el partido Morena y las agrupaciones integrantes de la denominada Cuarta Transformación estarían preparando un acto público de gran escala para simpatizantes, proyectado para el sábado 6 de diciembre.

Desde Palacio Nacional, el pasado 19 de noviembre, la presidenta precisó que la organización de este evento se trazó con anterioridad y tiene como objetivo principal conmemorar 7 años del inicio del proyecto político conocido como “transformación”, alcanzando ese hito a partir del primer día de diciembre.

Arturo Ávila se sumó al llamado para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum al Zócalo de la CDMX.

“Se cumplen siete años de ‘transformación’ al cierre de este año, porque recuerden que el presidente Andrés Manuel López Obrador entró el 1 de diciembre de 2018, entonces habíamos pensado nosotros en una celebración de siete años de ‘transformación en el país’. Hay mucho apoyo popular al movimiento”, declaró.

Gobierno de Sheinbaum investiga quién está atrás de la marcha de la Gen Z

El pasado 13 de noviembre desde la Mañanera del Pueblo, el coordinador de la plataforma digital Infodemia Mx, Miguel Ángel Elorza, presentó un extenso análisis digital respecto a la reciente convocatoria y origen del grupo autodenominado “Generación Z”.

“Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, me parece muy bien que se manifiesten. El asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie”, comentó la presidenta.

Las cuentas encargadas de impulsar la movilización, de acuerdo con Elorza, se crearon hace poco o reanudaron actividad tras prolongadas pausas; un alto número se encuentra gestionado fuera del país y presenta vínculos con acciones previas de desinformación, entre ellas las llamadas “narcoetiquetas de 2024”.

Según el análisis de Infodemia MX, en agosto de 2024 la cuenta @generacionz_mx compartió publicaciones que favorecían a figuras opositoras de Venezuela como María Corina Machado y Edmundo González. Esta cuenta, que se autodefine como “apartidista” y que fue abierta en 2024, fue una de las primeras en impulsar la “marcha de la generación Z”.