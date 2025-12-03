¿Cuánto gana el hijo de Andrés Manuel López Obrador? Morena revela la cantidad que percibe mensualmente

Morena revela cuánto gana Andy López Beltrán, hijo de AMLO. | Crédito: Cuartoscuro

El más reciente registro de transparencia de Morena confirmó una cifra que ha reavivado la discusión pública: Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, percibe una remuneración mensual total de 127 mil 592 pesos como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

El monto se integra por un ingreso neto de 94 mil pesos y 33 mil 592 pesos aplicados en impuestos, correspondientes a su contrato bajo el esquema de honorarios asimilados, lo que implica que no recibe prestaciones adicionales por parte del partido.

La actualización, vigente al 30 de septiembre de 2025, reveló además que su sueldo es superior al de la propia dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján, quien registra una remuneración mensual total de 117 mil 183 pesos.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena gana menos que su secretario de Organización. Crédito: Infobae México

Es decir, el hijo del expresidente gana 8.8% más que la presidenta de Morena, aun encontrándose un escalón por debajo en la jerarquía.

Una remuneración mayor que la de su antecesor

La información también permitió comparar su ingreso con el del anterior secretario de Organización, José Alejandro Peña Villa.

Mientras Peña Villa recibía 87 mil 914 pesos brutos mensuales, que después de impuestos quedaban en alrededor de 67 mil pesos, Andy López Beltrán percibe casi 30 mil pesos más que quien ocupó el mismo cargo antes que él.

La diferencia salarial ha generado cuestionamientos, especialmente por el discurso de austeridad promovido durante años por el movimiento de la Cuarta Transformación.

Antecedentes: otros ingresos públicos y su historial empresarial

No es la primera ocasión en la que López Beltrán recibe recursos públicos.

Andy López Beltrán trabajó como asesor en el Senado entre 2016 y 2018. (@/andresmanuellopezbeltran)

Según la Plataforma de Transparencia Nacional, Andy López firmó cuatro contratos como asesor en el Senado entre 2016 y 2018 , periodo durante el cual obtuvo más de 600 mil pesos, con un ingreso mensual de 30 mil pesos durante casi dos años.

A la par de su carrera política, el hijo del expresidente ha participado en distintos proyectos empresariales.

Chocolates Rocío, dedicada al cacao.

Vinos Cósmicos, vinculada a la producción de bebidas.

Realesco, relacionada con desarrollos y actividades inmobiliarias.

Chocolates Rocío fue la primera empresa en generar inconformidad, debido a que surgió en un periodo en el que el programa federal Sembrando Vida impulsaba cultivos como el cacao.

Aunque tanto AMLO como sus hijos negaron coincidencias o beneficios derivados de dicho programa, las críticas persistieron.

Lujo, viajes y la contradicción con el discurso de austeridad

En julio Andy López Beltrán fue captado en un viaje a Japón donde se hospedó en el hotel The Okura Tokyo, uno de los más exclusivos de la capital.

Detractores y hasta seguidores de la 4T han reprochado los viajes de lujo que tienen los integrantes del partido. (Hotel Okura)

Según las investigaciones indican que su estancia de 14 días tuvo un costo aproximado de 177 mil pesos, incluyendo servicios de restaurante, spa, bar y lavandería.

Aunque aseguró haber pagado de su bolsillo alrededor de 7 mil 500 pesos por noche, reportes especializados muestran tarifas que pueden alcanzar entre 16 mil y 39 mil pesos.

La combinación de un salario superior al de la dirigencia nacional de Morena, sus ingresos previos en el Senado y su participación en proyectos empresariales permite dimensionar la posición económica de Andy López Beltrán dentro del partido.