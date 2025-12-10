Adán Augusto confirma que él compró los miles de libros de AMLO repartidos en el Senado

“Adán Augusto López Hernández confirmó que adquirió personalmente los libros de AMLO distribuidos en el Senado. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

A raíz de la entrega de 17 mil ejemplares del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, Grandeza, en el Senado, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, confirmó que adquirió personalmente los libros y decidió regalarlos a los integrantes de su bancada.

La acción generó cuestionamientos sobre el origen de los recursos y desató una polémica legislativa respecto al uso y destino de los materiales.

Durante un encuentro con reporteros, el senador reconoció que compró los ejemplares con dinero propio, sin involucrar recursos del Senado ni de la bancada.

“Yo decidí compartirles a los compañeros unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel… y yo les obsequié un determinado número de libros”, afirmó.

Cientos de cajas con ejemplares del libro Grandeza, del expresidente AMLO, llegaron a las oficinas de senadores de Morena. Crédito: Especial

Explicó que su intención fue entregar un obsequio de fin de año a los 67 senadores morenistas, aunque la cantidad de cajas recibidas por cada oficina generó dudas sobre el volumen real enviado.

Mientras que Adán Augusto dijo haber mandado “unos cien libros” por legislador, las imágenes mostraban entre 12 y 13 cajas de 20 ejemplares cada una, es decir, entre 240 y 260 unidades por oficina.

El legislador insistió en que se trató de una decisión personal: algunos senadores —señaló— usarán los libros para actividades en territorio, otros los compartirán con simpatizantes.

Castillo confirma regalo y defiende presentación del libro

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que también recibió cajas con ejemplares de Grandeza y que estos le fueron obsequiados directamente por Adán Augusto López.

Laura Itzel Castillo confirmó que recibió los libros de AMLO como obsequio personal de Adán Augusto López. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Al ser cuestionada por el origen del financiamiento, señaló que el propio senador se los regaló, descartando que provinieran de recursos institucionales.

Castillo aprovechó el momento para expresar que, en su opinión, la Cámara alta debería presentar públicamente el libro del expresidente y recordó que desde los años noventa ha impulsado iniciativas para que los nombres oficiales de las cámaras legislativas incluyan lenguaje incluyente.

Consideró que Grandeza ofrece una reflexión histórica que los legisladores deben conocer y compartir.

Más de 17 mil ejemplares llegan al Senado

La llegada masiva de más de 17 mil libros causó sorpresa entre empleados y senadores.

Los pasillos del recinto legislativo se llenaron de cajas blancas, cada una acompañada de una tarjeta firmada por Adán Augusto López Hernández.

Grandeza es el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador que aborda su visión histórica y política de su administración.(X/@lopezobrador_)

La magnitud del reparto provocó debate sobre la logística y el posible objetivo político del gesto.

Para algunos críticos, la entrega podría interpretarse como un intento de visibilidad o posicionamiento, mientras que desde Morena se insiste en que se trata únicamente de un obsequio destinado a acercar la obra del exmandatario a la ciudadanía mediante los propios senadores.

Reaparición de AMLO, lanzamiento de Grandeza y su contenido

El reparto coincidió con la reciente reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador, quien presentó Grandeza a finales de noviembre.

Aunque reiteró que continúa en retiro, el exmandatario mencionó que solo regresaría temporalmente a la vida pública bajo condiciones excepcionales.

“AMLO utilizó su reaparición para presentar Grandeza y reflexionar sobre su proyecto político. (especial)

¿De qué trata Grandeza?

La visión del expresidente sobre los momentos clave de su administración.

Su interpretación del proceso histórico que, afirma, permitió consolidar su proyecto político.

Reflexiones sobre la soberanía, la economía y la continuidad del movimiento que encabezó.

Su posición frente a los retos actuales del país y a la transición política reciente.

Entre cuestionamientos y defensas, el episodio dejó al Senado en el centro de una discusión sobre límites, tradiciones políticas y la delgada línea entre un regalo personal y un acto con implicaciones públicas.