México

Grupo criminal en Colima planeó ataque armado contra el subsecretario Heriberto Morentín, afirma Sheinbaum

La mandataria federal también resaltó que el funcionario dentro de la SSP Estatal se encuentra estable hasta el momento

Guardar
La presidenta recordó igualmente que
La presidenta recordó igualmente que ya existe un sujeto detenido por su presunta responsabilidad en el ataque armndo contra el subsecretario de Operaciones de la SSP Colima | Andrea Murcia Monsiváis / Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el ataque armado contra Heriberto Morentín Ramírez, titular de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) en Colima, fue orquestado por parte de un grupo criminal que opera en dicho estado.

Sobre esa línea, la jefa del Ejecutivo federal también consignó que Morentín Ramírez continúa estable, tal como lo dio a conocer el reporte oficial del Gobierno de Colima en sus redes sociales:

“Son grupos delictivos de Colima. No tiene que ver con (el suceso del coche bomba en Michoacán). Evidentemente, siempre hay comunicación entre los estados, pero, más bien, tiene que ver con las condiciones de Colima”, estableció Sheinbaum Pardo.

La mandataria refirió igualmente que ya se encuentra detenido un sujeto por estos hechos, a quien se le decomisaron drogas al momento de su detención

Morentín Ramírez fue atacado a
Morentín Ramírez fue atacado a tiros cuando se dirigía a su trabajo al norte de Colima | SSP Colima

La detención de el posible atacante de Heriberto Morentín al norte de Colima

La detención de un presunto responsable del atentado contra Heriberto Morentín Ramírez se convirtió en el eje de las acciones de seguridad desplegadas en la entidad. El operativo se realizó horas después de la agresión armada ocurrida el 9 de diciembre de 2025 cuando el funcionario fue atacado a tiros en la avenida Ignacio Sandoval, cerca del centro comercial Zentralia, mientras se dirigía a su trabajo.

El sujeto fue capturado por elementos de la Policía Estatal en coordinación con el C5i y Fuerzas Armadas tras un seguimiento de inteligencia. Durante la detención se aseguraron dosis de droga y otros indicios, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.

Además, las autoridades localizaron el vehículo utilizado en el ataque, pieza clave para reconstruir la logística de la agresión.

Más implicados en el asesinato del funcionario de la SSP Colima

Aunque inicialmente se habló de un solo atacante, la SSP confirmó que podrían existir más implicados, por lo que se mantienen despliegues tácticos y labores de inteligencia en la capital colimense. La Mesa de Coordinación Estatal condenó el atentado y aseguró que Morentín se encuentra estable, al tiempo que refrendó su compromiso de colaborar estrechamente con la FGE para llevar a los responsables ante la justicia.

La presidenta Sheinbaum también resaltó la detención de un sujeto por este atentado al norte del estado | Youtube / CEPROPIE

Este hecho ocurre en un contexto marcado por la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones con fuerte presencia en Colima y responsables de gran parte de la violencia registrada en el estado.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraHeriberto Morentín RamírezAtaque armadoAtentadoSSP ColimaColimaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tiramisú de vainilla y canela con panqué de especias: el postre navideño original y delicioso

Si buscas un postre navideño distinto y lleno de sabor, descubre el encanto de México e Italia en cada bocado de este platillo

Tiramisú de vainilla y canela

Discriminación y falta de atención médica agravan el riesgo para trabajadoras sexuales, advierte organización civil

Denuncian decesos por omisión de servicios públicos, estigmatización en hospitales, obstáculos burocráticos y discursos criminalizantes

Discriminación y falta de atención

Sheinbaum felicita a Iztapalapa luego de que la Unesco nombrara como Patrimonio Cultural de la Humanidad al viacrucis

La presidenta también felicitó a la jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada y a la actual alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavez

Sheinbaum felicita a Iztapalapa luego

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

La combinación de turismo religioso y entretenimiento masivo convertirá a la capital en uno de los principales polos económicos del cierre de año

La CDMX se alista para

Lasaña de huitlacoche, espinaca y queso Oaxaca: fusión vegetariana para tu mesa festiva

Si buscas sorprender y consentir, esta receta es la adecuada para ti

Lasaña de huitlacoche, espinaca y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo da con flotilla de

Operativo da con flotilla de autos robados, blindados y coche “monstruo” en Agua Prieta, Sonora | Video

Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

Disputa del Cártel de Sinaloa causó parte del millón de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

ENTRETENIMIENTO

La CDMX se alista para

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

La Granja VIP en vivo: los granjeros se desvelan para ver el nacimiento del becerro de Jacinta

Día de Muertas: así fue el polémico encuentro en La Más Draga, rumbo a la gran final

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en vivo: dónde ver, resultados y transmisión en directo de la Copa Intercontinental

Preventa México vs Portugal: usuarios explotan con memes las fallas en la página a minutos de liberar los boletos

Raúl Ruidíaz vs Rafa Márquez, así será el partido de leyendas entre el Morelia y Barcelona

La espera por Alexis Vega continúa: Antonio Mohamed define el panorama previo a la final contra Tigres

FMF confirma que liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados