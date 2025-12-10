Grupo criminal en Colima planeó ataque armado contra el subsecretario Heriberto Morentín, afirma Sheinbaum

La presidenta recordó igualmente que ya existe un sujeto detenido por su presunta responsabilidad en el ataque armndo contra el subsecretario de Operaciones de la SSP Colima | Andrea Murcia Monsiváis / Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el ataque armado contra Heriberto Morentín Ramírez, titular de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) en Colima, fue orquestado por parte de un grupo criminal que opera en dicho estado.

Sobre esa línea, la jefa del Ejecutivo federal también consignó que Morentín Ramírez continúa estable, tal como lo dio a conocer el reporte oficial del Gobierno de Colima en sus redes sociales:

“Son grupos delictivos de Colima. No tiene que ver con (el suceso del coche bomba en Michoacán). Evidentemente, siempre hay comunicación entre los estados, pero, más bien, tiene que ver con las condiciones de Colima”, estableció Sheinbaum Pardo.

La mandataria refirió igualmente que ya se encuentra detenido un sujeto por estos hechos, a quien se le decomisaron drogas al momento de su detención

Morentín Ramírez fue atacado a tiros cuando se dirigía a su trabajo al norte de Colima | SSP Colima

La detención de el posible atacante de Heriberto Morentín al norte de Colima

La detención de un presunto responsable del atentado contra Heriberto Morentín Ramírez se convirtió en el eje de las acciones de seguridad desplegadas en la entidad. El operativo se realizó horas después de la agresión armada ocurrida el 9 de diciembre de 2025 cuando el funcionario fue atacado a tiros en la avenida Ignacio Sandoval, cerca del centro comercial Zentralia, mientras se dirigía a su trabajo.

El sujeto fue capturado por elementos de la Policía Estatal en coordinación con el C5i y Fuerzas Armadas tras un seguimiento de inteligencia. Durante la detención se aseguraron dosis de droga y otros indicios, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.

Además, las autoridades localizaron el vehículo utilizado en el ataque, pieza clave para reconstruir la logística de la agresión.

Más implicados en el asesinato del funcionario de la SSP Colima

Aunque inicialmente se habló de un solo atacante, la SSP confirmó que podrían existir más implicados, por lo que se mantienen despliegues tácticos y labores de inteligencia en la capital colimense. La Mesa de Coordinación Estatal condenó el atentado y aseguró que Morentín se encuentra estable, al tiempo que refrendó su compromiso de colaborar estrechamente con la FGE para llevar a los responsables ante la justicia.

La presidenta Sheinbaum también resaltó la detención de un sujeto por este atentado al norte del estado | Youtube / CEPROPIE

Este hecho ocurre en un contexto marcado por la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones con fuerte presencia en Colima y responsables de gran parte de la violencia registrada en el estado.