Atacan a tiros a subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima

Los primeros reportes apuntan a que el funcionario de seguridad estatal fue atacado a tiros al norte de Colima | SSP Colima

Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Colima, fue víctima de un ataque a tiros esta mañana cuando se dirigía hacia su centro de trabajo al norte de Colima. Los reportes preliminares aún no especifican cuáles fueron las causas del atentado contra el funcionario de seguridad estatal.

En tanto, fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que este hecho corrió a cargo de un solo sicario. A la par, la primera comunicación oficial del Gobierno de Colima establece que Morentín Ramírez se encuentra fuera de peligro hasta el corte de edición de esta nota:

“La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que esta mañana el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, sufrió un atentado con disparos de arma de fuego en el municipio de Colima, fue herido pero se encuentra estable”, se lee en la publicación hecha a través de su cuenta oficial de Facebook.

El Gobierno de Colima condenó el ataque contra Heriberto Morentín y dijo que la FGE ya inició las investigaciones correspondientes | Captura de Pantalla

Condena del ataque armado y condolencias a la familia de Heriberto Morentín Ramírez

Sobre esa misma línea, el posteo por parte de la administración estatal condena que el subsecretario haya sido víctima de este ataque. Al respecto, comentan lo siguiente:

“Las personas que encabezamos e integramos las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenamos el atentado, manifestamos nuestras consideraciones hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles”, se señala.

El mensaje también extiende condolencias a familiares y cercanos de Morentín Ramírez, al tiempo que se han iniciado las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las “coincidencias criminales”: el origen del coche bomba en Coahuayana, Michoacán

El ataque con un coche bomba ocurrido en Coahuayana, Michoacán, tuvo un origen claramente identificado por autoridades estatales: el vehículo cargado con explosivos provenía del estado de Colima y recorrió una ruta que permitió seguir su desplazamiento antes de la detonación.

La actualización fue presentada el 7 de diciembre por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, durante una conferencia en la que se mostraron avances de la investigación.

De acuerdo con la FGE, la unidad utilizada fue una camioneta Dodge Dakota negra, la cual ingresó a Michoacán alrededor de las 08:35 horas del 6 de noviembre a través de la carretera federal 200, cruzando el puente de Coahuayana. Posteriormente, el vehículo avanzó hacia la comunidad de San Vicente en un trayecto que tomó menos de una hora.

Las autoridades exhibieron un mapa con tres puntos clave del recorrido que permitieron determinar el origen y desplazamiento de la camioneta antes de que se registrara la explosión frente a las instalaciones de la policía comunitaria.

Foto: Marina

“En las revisiones y seguimiento que se ha hecho por parte de esta institución es que esta camioneta Dakota negra, que al parecer trasladaba estos explosivos, ingresó proveniente del estado de Colima”, señaló Torres Piña. El funcionario añadió que ese tránsito fue la antesala del “posible accionar” del artefacto que ya investigan las autoridades federales.

La detonación dejó cinco personas muertas —tres policías municipales de Coahuayana y dos hombres aún no identificados, uno de ellos presuntamente el conductor de la camioneta— además de entre siete y 12 heridos, según las cifras manejadas por autoridades estatales y federales, así como una docena de vehículos dañados.

Omar García Harfuch y su papel frente al ataque en Michoacán

La confirmación del ataque con coche bomba fue realizada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien destacó que el uso de explosivos en Michoacán “no es un hecho aislado” y que ya se sigue una línea de investigación relacionada con una célula criminal con presencia en el occidente del país.

El titular de la SSPC justificó este cambio legal porque no existen investigaciones o conceptos legales en las leyes mexicanas o internacionales | Youtube / CEPROPIE

El caso ocurre mientras la zona norte de Colima enfrenta una disputa criminal sostenida. Según autoridades de seguridad, allí operan principalmente dos grupos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización local conocida como Los Mezcales, surgida como una escisión.

Ambos mantienen enfrentamientos por rutas de trasiego, cobro de piso y control del narcomenudeo, lo que ha provocado homicidios, ataques armados y desplazamientos en municipios colimenses donde fuerzas federales han reforzado su presencia.