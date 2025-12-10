Caen dos por su presunta participación en el homicidio de un abogado y su esposa en la colonia Lindavista de la CDMX

Los presuntos responsables fueron asegurados en la alcaldía Miguel Hidalgo. Crédito: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que agentes de la corporación detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio de un abogado y su esposa, realizado el pasado 9 de diciembre en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los detenidos fueron identificados como Marcos “N” y María Eugenia “N”.

Su detención, realizada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, fue el resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, según la SCC. Además, en informes oficiales se detalló que a los presuntos responsables del asesinato se les aseguraron diversas dosis de cocaína y marihuana.

Hasta el momento no se ha revelado el posible móvil del delito.

Detención de los presuntos responsables del asesinato a la pareja en Lindavista

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, Marcos “N” y María Eugenia “N” fueron identificados a partir del análisis de videos grabados por las cámaras de circuito cerrado ubicadas en el interior del complejo habitacional donde harían realizado el crimen, así como por las cámaras de videovigilancia del C2 Norte.

Con estos elementos, las autoridades implementaron un cerco virtual para seguir el trayecto del automóvil.

Dichos trabajos de seguimiento llevaron a los oficiales hasta la avenida Paseo de la Reforma, en su cruce con Rubén Darío, en la colonia Bosques de Chapultepec Primera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En este punto, los agentes alcanzaron e interceptaron el vehículo.

Según la SSC, los tripulantes fueron bajados del auto y, conforme al protocolo policial, se les realizó una revisión preventiva en donde se les encontró lo siguiente:

29 bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana

10 dosis de una sustancia en piedra con características de cocaína

Autoridades informaron sobre los detenidos, que el hombre cuenta con 39 años y la mujer con 36 años de edad.

La Fiscalía capitalina ya tiene bajo su custodia a los imputados, quienes fueron puestos a disposición para continuar con las investigaciones correspondientes.

Según las autoridades capitalinas, el caso fue trabajado de manera coordinada con la FGJCDMX para garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

Hasta el momento no existen indicios del presunto móvil por el que habrían cometido el crimen los hoy detenidos.

Asesinato del abogado y su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero

La SSC de la Ciudad de México reportó el hallazgo de una mujer de 50 años y un hombre de 74 años, sin vida, con impactos de arma de fuego, en el interior de un domicilio ubicado en la calle Pernambuco, en la colonia Lindavista Sur, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con un reportes de medios, la policía acudió al inmueble después de recibir una alerta ciudadana sobre presuntos disparos.

Según informes, los agentes realizaron inspecciones dentro y fuera de la vivienda, donde recopilaron pruebas y entrevistaron a vecinos del sector para reconstruir la secuencia de los hechos.

Tras las entrevistas en la zona, medios reportaron que las víctimas serían un abogado y su pareja.

Información destacada de la noticia

Dos personas, Marcos “N” y María Eugenia “N”, fueron detenidas por la muerte de un abogado y su esposa en la colonia Lindavista , alcaldía Gustavo A. Madero .

Las autoridades los localizaron tras analizar videos de cámaras de seguridad y dar seguimiento al vehículo en el que se trasladaban.

La detención ocurrió en Paseo de la Reforma , donde les aseguró presunta marihuana y dosis de una sustancia con características de cocaína.

Las víctimas, un hombre de 74 años y una mujer de 50, fueron encontradas sin vida y con impactos de arma de fuego en su domicilio tras un reporte ciudadano.

Los acusados quedaron bajo custodia de la Fiscalía capitalina, y hasta el momento no se ha informado el posible móvil del crimen.