México

Caen dos por su presunta participación en el homicidio de un abogado y su esposa en la colonia Lindavista de la CDMX

El asesinato a las víctimas de 74 y 50 años fue realizado el pasado 9 de diciembre en la alcaldía Gustavo A. Madero

Guardar
Los presuntos responsables fueron asegurados
Los presuntos responsables fueron asegurados en la alcaldía Miguel Hidalgo. Crédito: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que agentes de la corporación detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio de un abogado y su esposa, realizado el pasado 9 de diciembre en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los detenidos fueron identificados como Marcos “N” y María Eugenia “N”.

Su detención, realizada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, fue el resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, según la SCC. Además, en informes oficiales se detalló que a los presuntos responsables del asesinato se les aseguraron diversas dosis de cocaína y marihuana.

Hasta el momento no se ha revelado el posible móvil del delito.

Detención de los presuntos responsables del asesinato a la pareja en Lindavista

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, Marcos “N” y María Eugenia “N” fueron identificados a partir del análisis de videos grabados por las cámaras de circuito cerrado ubicadas en el interior del complejo habitacional donde harían realizado el crimen, así como por las cámaras de videovigilancia del C2 Norte.

La mujer y el hombre
La mujer y el hombre fueron detenidos en la alcaldía Miguel Hidalgo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos elementos, las autoridades implementaron un cerco virtual para seguir el trayecto del automóvil.

Dichos trabajos de seguimiento llevaron a los oficiales hasta la avenida Paseo de la Reforma, en su cruce con Rubén Darío, en la colonia Bosques de Chapultepec Primera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En este punto, los agentes alcanzaron e interceptaron el vehículo.

Según la SSC, los tripulantes fueron bajados del auto y, conforme al protocolo policial, se les realizó una revisión preventiva en donde se les encontró lo siguiente:

  • 29 bolsitas con una hierba verde similar a la marihuana
  • 10 dosis de una sustancia en piedra con características de cocaína

Autoridades informaron sobre los detenidos, que el hombre cuenta con 39 años y la mujer con 36 años de edad.

La Fiscalía capitalina ya tiene bajo su custodia a los imputados, quienes fueron puestos a disposición para continuar con las investigaciones correspondientes.

Según las autoridades capitalinas, el caso fue trabajado de manera coordinada con la FGJCDMX para garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

Hasta el momento no existen indicios del presunto móvil por el que habrían cometido el crimen los hoy detenidos.

Asesinato del abogado y su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero

La SSC de la Ciudad de México reportó el hallazgo de una mujer de 50 años y un hombre de 74 años, sin vida, con impactos de arma de fuego, en el interior de un domicilio ubicado en la calle Pernambuco, en la colonia Lindavista Sur, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con un reportes de medios, la policía acudió al inmueble después de recibir una alerta ciudadana sobre presuntos disparos.

Según informes, los agentes realizaron inspecciones dentro y fuera de la vivienda, donde recopilaron pruebas y entrevistaron a vecinos del sector para reconstruir la secuencia de los hechos.

Tras las entrevistas en la zona, medios reportaron que las víctimas serían un abogado y su pareja.

Información destacada de la noticia

  • Dos personas, Marcos “N” y María Eugenia “N”, fueron detenidas por la muerte de un abogado y su esposa en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • Las autoridades los localizaron tras analizar videos de cámaras de seguridad y dar seguimiento al vehículo en el que se trasladaban.
  • La detención ocurrió en Paseo de la Reforma, donde les aseguró presunta marihuana y dosis de una sustancia con características de cocaína.
  • Las víctimas, un hombre de 74 años y una mujer de 50, fueron encontradas sin vida y con impactos de arma de fuego en su domicilio tras un reporte ciudadano.
  • Los acusados quedaron bajo custodia de la Fiscalía capitalina, y hasta el momento no se ha informado el posible móvil del crimen.

Temas Relacionados

AsesinatoCDMXDetenidosAbogado y su esposaSSPFGJCMDXMiguel HidalgoLindavistaÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

César “R” fue detenido en un domicilio del Estado de México

Procesan al “Majin Boo”, presunto

Metro CDMX: así operarán las estaciones cercanas a la Villa por festividades del Día de la Virgen de Guadalupe

Elementos de la SSC CDMX resguardarán las instalaciones del STC en el marco de las celebraciones religiosas

Metro CDMX: así operarán las

Rutina de cuerpo completo en tan solo 20 minutos que puedes realizar en casa y sin equipo

Esta rutina de ejercicio eficiente y rápida ofrece una solución práctica para quienes tienen poco tiempo libre pero desean realizar actividad física

Rutina de cuerpo completo en

Removedor de tinte casero: este remedio natural nutre y elimina el color sin dañarlo

Si el resultado de tu último cambio de look no fue el esperado, descubre cuáles son las mejores alternativas para deshacerte del color que ya no te convence

Removedor de tinte casero: este

Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: los fans ya están dentro del recinto y así son sus vistas

El cantante da su primer show en la Ciudad de México como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”

Bad Bunny EN VIVO desde
MÁS NOTICIAS

NARCO

El CJNG es un “depredador

El CJNG es un “depredador temible” para el periodismo, asesinan reporteros en sus zonas, asegura RSF

Aplazan hasta 2026 la audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana

PT en Michoacán confirma muerte de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán que estaba desaparecido

Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, busca pagar fianza para librar la cárcel en EEUU

Comunidad de Ostula señala al CJNG de provocar terror en la costa-sierra de Michoacán, ONG´s exigen protección a los pobladores

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny EN VIVO desde

Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: los fans ya están dentro del recinto y así son sus vistas

Christian Nodal desea saber lo que Cazzu hace con los millones de pesos que le da para Inti, asegura abogado

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Vive Latino 2026: este es el cartel completo por día

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Aseguran que David Benavidez le dará una paliza a Bivol: “Tendrá que actuar como un ‘Canelo ruso’ ”

La IA pronostica al ganador del partido de ida entre Tigres y Toluca en la gran final de la Liga MX

Falla en preventa para el México vs Portugal desata cobros irregulares y presuntas estafas

Reprograman venta de boletos para el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Banorte