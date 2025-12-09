Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

Yael “N” fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero tras un fuerte operativo del Gabinete de Seguridad. (FOTO: SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Yael “N”, presunto responsable del homicidio del regidor de Reynosa y presidente de la Comisión de Género y Equidad, Brayan Nicolás Vicente Salinas, ocurrido en un departamento ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, la captura se cumplimentó en la alcaldía Gustavo A. Madero y fue resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad y campo, así como del análisis de cámaras de videovigilancia.

Las primeras indagatorias indican que Yael “N” llegó al complejo residencial en compañía de la víctima y de una tercera persona, con quien posteriormente salió del lugar, quedando el regidor sin vida dentro del departamento.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que continuará con las investigaciones para identificar y detener al resto de los posibles involucrados.

Información en desarrollo...