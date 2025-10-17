México

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

A los detenidos también se les decomisó 10 kilos de presunta cocaína, la cual tiene un precio en el mercado de cerca de 2 millones 300 mil pesos

Por Diego Mendoza López

Guardar
Los detenidos fueron encontrados después
Los detenidos fueron encontrados después de un operativo en un predio de Iztapalapa, dedicado al empaquetamiento y almacenamiento de grandes cantidades de droga | X / @PabloVazC

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) asestaron un nuevo golpe al Cártel de Tláhuac con la detención de dos presuntos integrantes del grupo delictivo y el aseguramiento de un predio en Iztapalapa presuntamente utilizado para el empaque y distribución de cocaína.

El operativo fue encabezado por esta corporación capitalina, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la avenida Capulín y la cerrada Vicente Guerrero, colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el informe oficial, el predio era utilizado para el almacenamiento y embalaje de droga. En el sitio fueron detenidos Jonathan Guzmán Ayala y Kevin Gabriel Lara Barrios , de 43 y 32 años de edad respectivamente, quienes presuntamente operaban en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa dedicados a la venta y distribución de estupefacientes. Además de estar vinculados con delitos de extorsión y homicidio.

El anuncio de la doble
El anuncio de la doble captura de los sicarios fue hecha por el secretario Pablo Vázquez Camacho | X / @PabloVazC

Durante la intervención, los agentes aseguraron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de cocaína, empaquetada y lista para su distribución. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La confirmación del secretario de Seguridad de la CDMX

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la operación a través de su cuenta de X (antes Twitter) y destacó que forma parte del combate frontal contra los generadores de violencia en el oriente de la capital.

“Resultado de trabajos de investigación, compañeros de la SSC ejecutaron una orden de cateo en Iztapalapa, donde detuvieron a dos hombres y aseguraron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de droga”, escribió el funcionario.

La detención de los dos presuntos criminales también llevó al decomiso de casi 2 millones 300 mil pesos valuados en presuntas dosis de cocaína | X / @PabloVazC

La caída de “La Voz”, otro golpe a la estructura familiar del cártel del “Ojos”

El operativo en Iztapalapa se suma a la reciente captura de Liliana “N”, apodada como “La Voz” o “Li” e hija del líder conocido como “El Ojos”. La mujer era considerada una de las principales operadoras del Cártel de Tláhuac y contaba con una recompensa de 500 mil pesos ofrecida por la FGJCDMX a quien proporcionara información que permitiera su captura.

Su detención ocurrió en el municipio de Cuautla, Morelos, tras un operativo conjunto entre la Policía de Investigación (PDI) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos. De acuerdo con las indagatorias, “La Voz” se encargaba de coordinar la venta y distribución de droga en zonas del oriente de la capital, bajo las órdenes de su madre, María “N”, viuda de “El Ojos”.

"La Voz" es una de
"La Voz" es una de las pocas lideresas que le quedaban al Cártel de Tláhuac en CDMX | FGJCDMX

Ambas formaban parte de una estructura familiar que mantenía el control territorial del cártel en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, además de tener presencia en municipios del Estado de México.

En septiembre pasado, la FGJCDMX también logró la captura de María “N” y de otra hija del capo, Samantha “N”, en un operativo realizado en Pachuca, Hidalgo. Ambas enfrentan cargos por asociación delictuosa.

Un cártel capitalino en proceso de fragmentación

Los recientes golpes contra esta organización apuntan a un proceso de desarticulación interna. Desde la muerte de “El Ojos”, el cártel ha intentado mantener su influencia a través de una estructura familiar que combinaba control territorial y nexos con otros grupos delictivos dedicados a la venta de drogas al menudeo, la extorsión y el cobro de piso.

En otra serie de acciones
En otra serie de acciones de seguridad también se logró detener a otra hija y a la viuda del líder apodado "El Ojos" | FGJCDMX

Sin embargo, las detenciones de las tres mujeres más cercanas al liderazgo histórico del grupo y los decomisos realizados en puntos estratégicos como Iztapalapa indican una reducción significativa en su capacidad operativa.

Temas Relacionados

Cártel de TláhuacNarcomenudeoOperativoTráfico de drogasVenta de cocaínaSSC CDMXIztapalapaCDMXNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Día de Muertos 2025 en CDMX: cartelera oficial, fechas y actividades gratis en las 16 alcaldías

Te decimos todo lo que debes saber para que vivas este tradicional festejo al máximo

Día de Muertos 2025 en

Aumento de la Pensión IMSS 2025: ¿Quiénes reciben hasta 45% extra según Ley 73?

Te decimos quiénes califican, los requisitos y cómo realizar el trámite para acceder a este beneficio

Aumento de la Pensión IMSS

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

Grupo armado incendia vehículos para impedir avance de autoridades en la Pátzcuaro-Uruapan

Bloqueos en Michoacán tras ataque

Alejandro Moreno arremete contra Máynez tras declinar alianza de MC con partidos de oposición: “Son empleados de Morena”

El líder nacional del PRI reprochó que Movimiento Ciudadano no formó una alianza con su partido para las elecciones del 2021

Alejandro Moreno arremete contra Máynez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos en Michoacán tras ataque

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

ENTRETENIMIENTO

Paty Sirvent presenta al nuevo

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

DEPORTES

Thekla quiere que el ‘Triangle

Thekla quiere que el ‘Triangle of Madness’ tenga sabor mexicano tras el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Este podría ser el once con el que América enfrente a Cruz Azul en el Clásico Joven

Kanji, luchadora de RevPro cumple sueño de participar en el Grand Prix de Amazonas del CMLL: “Mi primera impresión de la Arena México fue perfección”

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?