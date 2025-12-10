Alito Moreno se “burla” por revocación de visa de políticos de Morena: “Negociaciones del T-MEC será por Zoom”

Alito Moreno advirtió que debido a que Estados Unidos ha retirado visas a algunos morenistas, las próximas negociaciones del T-MEC serán vía Zoom. (X/alitomorenoc)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), bromeó con el quitado de visas por parte de Estados Unidos a algunos políticos morenistas, aseguró que se trata de una falta de estrategia del gobierno mexicano:

“Al paso que va, pues yo creo que el gobierno de Morena por Zoom va a tener que hacer la negociación en el T-MEC porque ninguno va a tener visa, lo van a tener que hacer desde aquí”

Advirtió que el tricolor ve con preocupación “la falta de trabajar en equipo”, ya que desde su perspectiva esto afecta los resultados en el tema comercia: “este tema de los aranceles es porque el gobierno de Morena no da una”.

Políticos mexicanos a los que EEUU les ha retirado la visa

Hasta el momento, no hay un listado oficial de los políticos a los que se les ha retirado la visa por el gobierno del país del norte, sin embargo, en algunos casos, los involucrados se han visto forzados a confirmar la información por lo mediático del caso, entre ellos figuran los siguientes:

Marina del Pilar Ávila Olmeda , gobernadora de Baja California , y su esposo, Carlos Torres Torres , aseguraron en mayo la cancelación de sus visas, pero manifestaron que no enfrentaban acusaciones ni investigaciones.

Juan Francisco Gim , alcalde de Nogales , Sonora , comunicó en agosto la revocación de su visa, atribuida presuntamente a que el municipio figura como un lugar determinado como punto clave en el tráfico de fentanilo.

Hernán José Vega Burgos , exdelegado estatal del Instituto Nacional de Migración , perdió su visa luego de aparecer vinculado a una red de explotación sexual, pese a esta acusación resultó electo como magistrado del Poder Judicial.

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, informó en julio la revocación de su visa sin conocer los motivos precisos.

Alejandro Moreno comentó que las próximas negociaciones del T-MEC serán por Zoom debido al retiro de visas de algunos morenistas. (Foto: X- Alejandro Moreno)

Alito Moreno cuestiona reclasificación de terrorismo en caso Michoacán

Alito Moreno se refirió al tema de reclasificación de “terrorismo” a “delincuencia organizada” en el caso ocurrido el sábado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, donde planteó que “el crimen organizado está sembrando el terror, el terror en la gente”.

Expuso que casos como la existencia de crematorios clandestinos y campos de exterminio, así como el uso de drones con explosivos, minas y ahora, coches bomba, en varias regiones del país, contemplan prácticas que cumplen con los patrones de terrorismo.

Moreno aseguró que el gobierno federal ha sido superado por la violencia y la expansión del crimen organizado: “No se puede viajar en este país. Hay alertas para no viajar a distintos estados del país por las distintas embajadas en México, ya sea de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia”.

Líder del PRI señala “distractores” por parte de Morena

“¿Cuándo van a investigar estos cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena? No investigan a ni uno. ¿Dónde están? ¿Dónde está el huachicol fiscal? ¿Dónde está el clan? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde está la barredora? ¿Dónde están?”, el senador del tricolor aseguró que los políticos morenistas se protegen y ponen en marcha distractores para que la gente se olvide de temas relevantes.

“Pero es escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción”, Alejandro Moreno adelantó que el inicio de 2026 prepara para los mexicanos los “primeros regalos”, entre ellos, “más aranceles, que las armadoras se vayan de México, que las empresas se vayan de México. Esto es un desastre”.

Alejandro Moreno aseguró que se trata de "terrorismo" en el caso de Michoacán. (Crédito: X @PRI_Nacional)

