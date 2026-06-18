El IMSS anuncia la construcción de dos hospitales: uno de ellos será oncológico

El Consejo Técnico del IMSS autorizó la construcción de dos hospitales que ampliarán la cobertura de atención médica

El Consejo Técnico del IMSS autorizó la construcción de dos hospitales que ampliarán la cobertura de atención médica de segundo nivel: un Hospital Oncológico Pediátrico de 40 camas en Ecatepec, Estado de México, con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, y un nuevo Hospital General de Zona de 120 camas en Guaymas, Sonora, que reemplazará una unidad de casi 60 años de operación. El objetivo del hospital infantil es reducir en 10% la mortalidad por cáncer en niñas y niños de la región.

La aprobación se dio en una sesión extraordinaria celebrada en las instalaciones del IMSS Colima, en donde el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, sostuvo que ambas autorizaciones forman parte de la estrategia de ampliación hospitalaria y de fortalecimiento de los servicios de salud en beneficio de la derecho habiencia del Estado de México y Sonora.

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El hospital pediátrico diagnosticará cáncer infantil en menos de 72 horas

El director de Administración del Instituto, Borsalino González Andrade, detalló que la nueva unidad oncológica contará con Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, sala de cirugía y auxiliares de diagnóstico: rayos X, ultrasonografía, resonancia magnética, tomografía y laboratorio clínico. En tratamiento, operará con quimioterapia, radioterapia, acelerador lineal y un laboratorio exclusivo para sus pacientes.

“El Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec tendrá además capacidad para realizar diagnósticos en poco tiempo con el objetivo de identificar cáncer infantil y reducir hasta en 10 por ciento la mortalidad en niñas y niños con este padecimiento”, mencionó González Andrade.

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Una mano adulta sostiene con ternura la mano de un paciente infantil con una vía intravenosa, simbolizando el apoyo y la esperanza en momentos difíciles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, señaló que la meta es establecer diagnósticos en menos de 72 horas e iniciar el tratamiento en la propia unidad. El hospital también desarrollará áreas de prevención e infiltración de tumores.

González Andrade precisó que la unidad dará servicio de especialidad de forma regional: atenderá no solo al Estado de México, sino también a la zona conurbada de la Ciudad de México y al estado de Hidalgo.

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El nuevo HGZ de Guaymas sustituirá una unidad que abrió en 1968

El proyecto para Guaymas contempla un Hospital General de Zona de 120 camas censables que reemplazará al actual HGZ No. 4, en operación desde 1968. La nueva unidad incluirá Laboratorio Clínico, Imagenología, Anatomía Patológica, Tococirugía, Cirugía General, Urgencias y Medicina Física y Rehabilitación.

La fachada del Hospital IMSS Bienestar se muestra con su distintivo diseño en verde y blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

González Andrade señaló que la obra beneficiará a más de 175 mil derechohabientes en Sonora, y que la representación del Seguro Social en el estado considera prioritaria la contratación del proyecto integral y los servicios relacionados con la obra.

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“Ambos hospitales contribuirán a elevar la calidad en la prestación de servicios de salud en el Segundo Nivel de Atención, modernizar la prestación de servicios y fortalecer su infraestructura hospitalaria que permita expandir el otorgamiento de atención médica en regiones estratégicas”, finalizó Andrade.

Solo 5% de las instalaciones públicas de atención específica contra el cáncer

Un estudio publicado en BMC Health Services Research y coordinado por la doctora Elysse Bautista González evaluó más de 14 mil instalaciones de salud en el país y reportó que solo el 5% está preparado para ofrecer atención específica a pacientes oncológicos.

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La investigación, parte del proyecto Código Cáncer de Funsalud, encontró que el problema es más grave en los servicios para personas sin seguridad social y en hospitales estatales. Algunas unidades pueden diagnosticar el cáncer, pero no tienen capacidad para tratarlo.

Los aceleradores lineales: 84 equipos para todo el país

El IMSS Bienestar reportó en 2025 contar con 46 equipos para radioterapia

La radioterapia depende en gran medida de los aceleradores lineales. En México hay 84 de estos equipos, concentrados en 49 hospitales. El IMSS Bienestar reportó en 2025 contar con 46 equipos para radioterapia. De ese total, ocho estaban fuera de servicio en abril de ese año. El IMSS tenía 27 equipos de radioterapia para 78 millones de beneficiarios; tres de ellos, inoperantes.

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La infraestructura no está donde vive la gente

Los recursos se concentran en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, según el estudio de BMC Health Services Research. Esa centralización obliga a pacientes de otros estados a desplazarse, lo que genera retrasos en el diagnóstico, gastos adicionales y, en muchos casos, abandono del tratamiento.