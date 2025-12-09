México

Sentencian en EEUU a esposa de un líder del Cártel de Sinaloa y le decomisan millones de dólares en relojes de lujo

La mujer se involucró de manera más cercana en las operaciones de Los Valenzuela tras el arresto de su pareja

La mujer fue hallada culpable de lavado de dinero (Archivo)

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la condena de 14 años de prisión para una mujer identificada como pareja de un capo del Cártel de Sinaloa tras ser hallada culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración masiva de tráfico de droga.

Se trata de Claudia Patricia Álvarez Hernández, quien es esposa de Jorge Alberto Valenzuela Valenzuela, este último identificado como uno de los líderes de Los Valenzuela, una red familiar ligada al también llamado Cártel del Pacífico.

La condena en contra de la mujer fue anunciada por el Distrito Sur de California el 8 de diciembre. Álvarez Hernández es sentenciada como parte de las averiguaciones en contra de Los Valenzuela, una estructura acusada de importar cocaína a territorio estadounidense.

Claudia Patricia fue identificada como una mujer de confianza y elemento de alto rango dentro de Los Valenzuela. Su relación con Jorge Alberto Valenzuela permitió a la mujer acceder a viajes, joyas, residencias, propiedades y artículos de lujo.

(Foto: OFAC)

Como Jorge fue capturado en 2020, la mujer ahora sentenciada y otros integrantes de la familia tomaron un papel más cercano a las operaciones del grupo delictivo. En noviembre de 2020 fue cateada la residencia de Álvarez Hernández en San Diego, lo cual resultó en el aseguramiento de relojes de lujo, joyas, celulares y más de 200 mil dólares en efectivo.

Millones de dólares en relojes

La condena de Claudia Patricia Álvarez destaca la incautación de relojes con valor de millones de dólares como parte de las averiguaciones en contra de la red Valenzuela.

“El juez federal de distrito Andrew G. Schopler también ordenó a Álvarez Hernández la confiscación de más de 5 millones de dólares en relojes de lujo, joyas, vehículos y grandes cantidades de dinero en efectivo incautadas durante este caso”, es parte de lo compartido en la pagina del Departamento de Justicia de EEUU.

Los Valenzuela conseguían fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana de Sudamérica y México y se encargaban de transportar las drogas a lo largo de la frontera entre EEUU y México. Lo anterior a través del uso de empresas de transporte comerciales, las cuales se encargaban del contrabando y distribución de las sustancias.

El Cártel de Sinaloa es una estructura que opera en gran parte de México (Infobae México/Jovani Pérez)

Conflicto con Iván Archivaldo Guzmán

De igual amanera, el reporte de la sentencia indica que Los Valenzuela tuvieron un conflicto con una estructura liderada por Iván Archivaldo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y acusado de comandar la facción de Los Chapitos.

Los hermanos Valenzuela se encargaron de adquirir armas de fuego, municiones, equipo táctico, vehículos blindados y chalecos antibala (parte del material bélico fue conseguido en EEUU) y enviarlo a territorio mexicano.

El rastreo de un avión privado derivó en la captura de Jorge Alberto Valenzuela en 2020.

