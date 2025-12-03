EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los únicos de la familia que siguen sin ser detenidos. (Infobae México/Jesús Avilés)

La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, marca un momento clave en la ofensiva de Estados Unidos contra la cúpula del Cártel de Sinaloa.

Después de que dos de los hermanos Guzmán (Ovidio y Joaquín Guzmán López) se declararan formalmente culpables por delitos de narcotráfico, el gobierno estadounidense subrayó y advirtió que la persecución transnacional para dar con el resto de la facción de Los Chapitos sigue en marcha.

“Dos caídos, faltan dos”

Tras la audiencia del lunes 1 de diciembre en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, donde Joaquín Guzmán López se declaró culpable de conspiración para tráfico de drogas y de operar una empresa criminal continua, diversas figuras del gobierno de Estados Unidos salieron a celebrar públicamente el golpe contra la estructura del Cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán López se declaró culpable el lunes. (Anayeli Tapia/Infobae)

La fiscal general, Pamela Bondi, calificó la resolución como “una gran victoria” en la cruzada para desmantelar redes criminales que, según el gobierno, amenazan directamente la salud y seguridad pública estadounidense.

El fiscal federal para el Distrito Sur de California, Adam Gordon, resumió la postura oficial con una frase que puso sobre la mesa el nuevo objetivo estadounidense: “Dos caídos, faltan dos”.

La alusión hace referencia a que —con la reciente caída de “El Güero” y la de su hermano “El Ratón” en julio pasado— quedan fugitivos solo Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, considerados los principales líderes operativos de Los Chapitos.

El gobierno estadounidense recordó que existen recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de cada uno de los hermanos. Las acciones legales, asegura la fiscalía, seguirán “hasta llevar ante la justicia a todos los cabecillas” de la organización.

La redada contra el Cártel de Sinaloa

Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

El Departamento de Justicia subraya que la ofensiva tiene como objetivo tanto el liderazgo visible como las redes logísticas y financieras del cártel.

Joaquín Guzmán López aceptó que durante años movió toneladas de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense utilizando métodos sofisticados de transporte: desde autos y trenes hasta túneles, aviones y submarinos.

En el acuerdo el hijo de El Chapo aceptó el decomiso de 80 millones de dólares atribuibles a las ganancias directas de sus operaciones.

En febrero pasado, el Gobierno de Donald Trump designó a varios cárteles del narcotráfico, entre ellos el Cártel de Sinaloa como organizaciones criminales extranjeras, lo que las hizo prioritarias para la persecución judicial.

La fiscalía detalló que la organización criminal, bajo el control de Los Chapitos, se ha consolidado en la coordinación de la cadena global de fabricación y contrabando de drogas, incluyendo la compra de precursores químicos desde Asia, la manufactura clandestina y la exportación a gran escala hacia Estados Unidos.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, y el subdirector interino de la División de Investigación Criminal del FBI, Gregory Heeb, recalcaron que estos golpes judiciales no detendrán la ofensiva, y que la meta es desmantelar por completo los mandos y el control financiero que Los Chapitos mantienen sobre el tráfico de drogas ilegales.

Fechas clave

Los hermanos Guzmán López recibirán sentencia en 2026. (Jovani Pérez | Infobae México)

Joaquín Guzmán López se entregó a las autoridades de EEUU en julio de 2024 y aceptó cargos que implican desde un mínimo de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, aunque su sentencia final dependerá del grado de información y cooperación que aporte. La próxima audiencia en su proceso está programada para el 1 de junio de 2026.

Su hermano, Ovidio Guzmán López, vive una situación similar. Él tiene una audiencia programada el 9 de enero de 2026 en la corte federal de Chicago, Illinois, para determinar la fecha de su sentencia.

El 11 de julio se declaró culpable de cuatro cargos de crimen organizado y tráfico de drogas. Su acuerdo con EEUU incluyó un pago de 80 millones de dólares y cooperación plena para obtener la reducción de la sentencia. Si Ovidio no cumple con la cooperación, podría enfrentar cadena perpetua.

Finalmente, otra fecha clave es la de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido el 25 de julio en EEUU luego de ser secuestrado por Joaquín Guzmán López.

Su audiencia de sentencia fue adelantada esta semana, quedando fija para el 12 de enero de 2026. Zambada, de 78 años, se declaró culpable en agosto de dos cargos de narcotráfico y de dirigir una empresa criminal continua bajo la Ley RICO. Por su acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, se comprometió a pagar 15 mil millones de dólares y podría recibir cadena perpetua.