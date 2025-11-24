México

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

Las autoridades estimaron que lo asegurado representa una afectación económica de más de 92 millones de pesos para la delincuencia organizada

Las dependencias federales incautaron 270
Las dependencias federales incautaron 270 kilogramos de cocaína aproximadamente. (FOTO: Semar)

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a cuatro presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas, quienes operaban el envío de paquetes con cocaína a través de vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California.

De acuerdo con un comunicado oficial de las autoridades federales, la operación conjunta permitió el aseguramiento de:

  • 271 paquetes con un peso aproximado de 270 kilogramos de presunta cocaína
  • 2 vehículos tipo van
  • 4 teléfonos celulares, utilizados para coordinar los traslados ilícitos

Así operaba la red criminal

Según las investigaciones de campo y el propio Gabinete de Seguridad revelaron que la organización ingresaba los paquetes al área de carga sin someterlos a la revisión de rayos X ni cumplir con los trámites requeridos para su envío. Esta modalidad les permitía mover grandes cantidades de droga utilizando vuelos comerciales sin levantar sospechas.

Las autoridades estimaron que lo
Las autoridades estimaron que lo asegurado representa una afectación económica de más de 92 millones de pesos para la delincuencia organizada. (FOTO: Semar)

Con base en esos indicios, el pasado 21 de noviembre, elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria interceptaron en la Terminal 2 a cuatro personas que transportaban múltiples bultos. Al revisar el contenido, se localizaron los paquetes con presunta cocaína.

Afectación millonaria al crimen organizado

Las autoridades estimaron que lo asegurado representa una afectación económica de más de 92 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados junto con la droga asegurada ante el Ministerio Público Federal, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La organización ingresaba los paquetes
La organización ingresaba los paquetes al área de carga sin someterlos a la revisión de rayos X ni cumplir con los trámites requeridos para su envío. (FOTO: Semar)

La Marina y la FGR subrayaron que este decomiso es resultado de la coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad en aeropuertos y combatir estructuras de tráfico de drogas que buscan utilizar rutas comerciales para mover cargamentos hacia el norte del país.

Caen tres personas tras robar medio millón de pesos en ropa en CDMX

Tres hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de presuntamente ingresar a una tienda de ropa en la colonia Roma Norte, amagar a los empleados con cuchillos y huir con mercancía valuada en 500 mil pesos.

De acuerdo con el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, el atraco ocurrió en un local ubicado sobre la calle Sonora, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde los agresores presuntamente sometieron a los trabajadores, los encerraron en una bodega y los inmovilizaron con cinta en manos y pies.

Los tres implicados en el
Los tres implicados en el robo de medio millón de pesos en ropa. (FOTO: SSC-CDMX)

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSC-CDMX, los agentes realizaban patrullajes cuando, al llegar al cruce con la calle Durango, observaron a tres sujetos corriendo mientras cargaban bolsas y costales de plástico.

Durante la revisión preventiva en apego al protocolo de seguridad, los agentes incautaron:

  • 487 gorras
  • 3 chamarras
  • 2 playeras
  • Mochilas
  • 2 teléfonos celulares
  • Un cuchillo
  • Una cadena metálica
  • Un candado roto

