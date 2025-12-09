Lo que debes saber del café sin azúcar para obtener sus beneficios y evitar sus efectos secundarios

Una taza de café puede activar el sistema nervioso y mejorar el humor, pero su impacto en el cortisol podría generar efectos indeseados si el cuerpo es sensible al estímulo. (Freepik)

El consumo de café sin azúcar está en el centro de recientes investigaciones científicas que profundizan en su impacto positivo en el cuerpo. Estudios de la Universidad Johns Hopkins, publicados en Nature Neuroscience, evidencian cómo esta bebida puede potenciar funciones neuronales, proteger células y mejorar procesos metabólicos cuando se evita el uso de endulzantes añadidos.

A continuación, un panorama claro de lo que implica tomar café negro, sus beneficios comprobados y el momento ideal para hacerlo sin alterar los niveles de cortisol.

De acuerdo con estudios, esta bebida puede potenciar funciones neuronales. Crédito Istock

Beneficios comprobados del café sin azúcar

Diversos análisis científicos señalan que consumir café negro, de manera regular y moderada, puede favorecer múltiples sistemas del cuerpo. Entre los hallazgos más importantes destacan:

Mejora la conexión neuronal : los estudios observaron efectos directos en el hipocampo , zona clave en la memoria. La cafeína fortalece redes neuronales y contribuye a mantener la mente alerta y activa.

Protección del sistema circulatorio : la bebida ayuda a prevenir la obstrucción arterial , lo que reduce riesgos cardíacos y mejora el flujo sanguíneo.

Alto contenido de antioxidantes : los granos contienen compuestos que protegen al organismo de la oxidación celular , combaten radicales libres y retrasan el envejecimiento prematuro.

Aporte a la salud bucal : el café sin azúcar puede ayudar a combatir las caries , siempre que no se mezclen azúcares o edulcorantes artificiales que neutralizan este efecto.

Metabolismo acelerado y termogénesis: la bebida es baja en calorías y grasas. Acelera el metabolismo basal y aumenta la termogénesis, mecanismos que favorecen la pérdida de peso si se integra a una dieta equilibrada.

Estos beneficios destacan que el café, más allá de ser un ritual matutino, cumple funciones relevantes en la salud diaria.

Los granos contienen compuestos que protegen al organismo de la oxidación celular, combaten radicales libres y retrasan el envejecimiento prematuro. Beneficios del café para la salud

El mejor momento para tomar café sin alterar tu cortisol

Aunque millones de personas empiezan su día con una taza de café, los especialistas advierten que hacerlo de inmediato podría restarle efectividad a la bebida. Según el Minsa y EsSalud, la dosis ideal se ubica entre dos y tres tazas al día; sin embargo, el horario es igual de importante.

La ciencia demuestra que el cuerpo libera cortisol de manera natural durante los primeros 60 a 90 minutos después de despertar, especialmente al exponerse a la luz del amanecer. Este proceso activa el estado de alerta sin necesidad de cafeína.

Por ello, expertos en cronobiología recomiendan esperar entre una hora y hora y media después de recibir luz solar antes de tomar café. Esto permite que:

Tu reloj interno regule el estado de vigilia,

El organismo produzca cortisol y serotonina de manera natural,

La cafeína funcione como refuerzo y no como sustituto artificial.

Tomar café inmediatamente al despertar interfiere con este ciclo, puede provocar el clásico “bajón” a media mañana y aumentar la tolerancia a la cafeína, lo que obliga a consumir más y puede afectar el sueño nocturno.

La luz solar: otra aliada de tu energía

Un estudio de EsSalud concluye que las personas que se exponen a la luz del día antes de iniciar sus actividades tienen mayor capacidad de atención y menor fatiga mental. Esto se debe a que la luz estimula la producción de serotonina, la “hormona del bienestar”.

En resumen, para aprovechar realmente los beneficios del café sin azúcar: espéralo, tómalo en el momento adecuado y acompáñalo de luz natural. Tu energía, concentración y bienestar diario lo agradecerán.