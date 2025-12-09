Iniciativa de “Jueces sin rostro” será votada hasta el próximo periodo en el Senado: ¿Cuándo regresan de vacaciones?

Discusión de la iniciativa "Jueces sin Rostro" será aplazada hasta el próximo periodo de sesiones en el Senado de la República. | Infobae México

El aplazamiento de la reforma para introducir “jueces sin rostro” en el sistema judicial mexicano marca una pausa en uno de los debates legislativos más intensos del periodo actual, la decisión de posponer la discusión sobre el dictamen en el Senado de la República fue dada a conocer por el coordinador Adán Augusto López Hernández:

“Porque vamos a tomar el tiempo para revisarlo. Hay diferentes opiniones. Entonces, se va a sesionar en el próximo periodo”.

En contraste, otros asuntos legislativos considerados prioritarios, como la regulación de vapeadores y modificaciones en aranceles, sí figuran en la agenda inmediata. López Hernández detalló que en la próxima sesión plenaria se abordarán estos temas y podrían pasar a votación en comisiones y, más tarde, en una segunda sesión el mismo día.

Senado de la República terminará periodo legislativo el próximo 15 de diciembre

El cierre del periodo ordinario, previsto para el 15 de diciembre, condiciona el ritmo de trabajo del Senado. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mencionó que la programación de sesiones dependerá del número e importancia de los temas pendientes.

Además, abordó la situación de la magistrada Janine Otálora, señalando que la vacante que dejó en el Poder Judicial responde a interpretaciones legales; aclaró que “la magistrada pudo haber comunicado al Pleno que su interés era no prorrogar su periodo, en ese caso, si lo hubiese hecho antes de que se cerraran las planillas, podría interpretarse que debiera llamársele”, pero, dado el momento en que se formalizó la vacancia, la elección correspondiente se realizará hasta 2027.

Respecto a la impugnación presentada por el diputado Germán Martínez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la reforma judicial, López Hernández subrayó que “de ninguna manera se pone en riesgo la elección de 2027”. El senador insistió que esa reforma responde a la voluntad “del pueblo de México y fue decisión por mayoría calificada aquí en el Senado de la República”.

Información en desarrollo...