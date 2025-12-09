Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Los agresores acudieron a dos departamentos de Guatemala (Facebook/Om Hrim Kalikaye Svaha)

Un elemento del Ejército de Guatemala resultó herido tras la incursión de sujetos armados presuntamente provenientes de México. Los agentes de seguridad realizaban recorridos de rutina en la aldea Aguasarca, además en territorio guatemalteco fueron halladas mantas alusivas al Cártel de Sinaloa.

Los hechos fueron realizados durante el 8 de diciembre e informados por la vocera del Ministerio de Defensa de Guatemala, Pamela Figueroa, quien detalló que los implicados ingresaron a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos.

“Presuntos grupos armados ilegales ingresaron al territorio nacional, específicamente en la línea divisoria Guatemala-México […] al momento que se suscitó el enfrentamiento. Un oficial resultó herido en una de sus extremidades inferiores, encontrándose su estado de salud fuera de peligro”, compartió la vocera.

Parte de lo hallado en el sitio (Facebook/Ariel Grajales Rodas)

Aseguran armas y drones tras enfrentamiento

Como resultado efectivos militares reforzaron presencia en la zona e implementaron más patrullajes, lo anterior derivó en la ubicación de armamento y explosivos, además de drones de vigilancia, material que fue puesto a disposición de las autoridades guatemaltecas.

Cabe destacar que hay una coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México, según añadió la vocera.

Por su parte, material compartido por medios locales como TVGT Noticias muestra las detonaciones en una zona, así como algunos destrozos en el sitio.

Mantas alusivas al Cártel de Sinaloa

Por su parte, a través de redes sociales, fueron compartidas imágenes que muestran un mensaje firmado con las letras CDS, siglas, del Cártel de Sinaloa.

Uno de los mensajes fue hallado en un árbol (Especial)

Uno de los mensajes hallados acusa a un par de sujetos, uno identificado con el alias Toño, tendrían el objetivo de generar violencia en territorio guatemalteco. Cabe destacar que en otros trabajos periodísticos ya habían sido mencionados los nombres de los sujetos referidos, aunque relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el momento ninguna autoridad ha atribuido los hechos violentos a un grupo delictivo específico.

México se disculpa con Guatemala por ingreso de agentes a su territorio

Cabe recordar que en junio pasado hubo un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad de Chiapas y civiles amados en los limites entre el territorio nacional y Guatemala. En dicha ocasión, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) ingresaron a territorio extranjero. Como resultado, un presunto agresor fue neutralizado

Como resultado habría al menos cuatro supuestos atacantes muertos. Crédito: X/@foro_militar

“Esta incursión al territorio guatemalteco, en zona urbana y comercial, fue llevada a cabo fuera de los mecanismos de coordinación de seguridad entre los dos países, puso en peligro la vida de civiles y no contribuye a las relaciones de buena vecindad entre Estados”, se pue leer en la nota diplomática del país centroamericano.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum también expresó su desaprobación por el actuar de los agentes mexicanos.