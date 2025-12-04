México

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

En el relleno sanitario habrían abusado sexualmente de dos mujeres

Guardar
Los sujetos capturados (Gobierno de Baja
Los sujetos capturados (Gobierno de Baja California)

Las autoridades de Baja California informaron sobre un operativo realizado en Rosarito que dejó como resultado la muerte de un presunto criminal, así como seis sujetos detenidos. Los primeros reportes indican que se trataba de miembros del Cártel de Sinaloa.

El 3 de diciembre, durante la conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, Laureano Carrillo Rodríguez, ofreció detalles sobre el operativo mencionado.

Fue el pasado 1 de diciembre que las autoridades informaron sobre el operativo en Rosarito. Recientemente, las autoridades estatales confirmaron que los sujetos detenidos serían integrantes de la facción de Los Mayos del también llamado Cártel del Pacífico.

El sábado 29 de noviembre una denuncia ciudadana alerta a las autoridades sobre la presencia de gente armada en el relleno sanitario de Rosarito, lo que generó actividades de inteligencia por parte de las instituciones.

Un día después es recibido otro reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la zona conocida como Cañón Haucatay, ubicado en al colonia Ponderosa, por lo que al sitio llegan efectivos de la Policía Municipal, los cuales reciben refuerzos.

“Arribó al relleno sanitario del municipio de Rosarito un camión recolector de basura tipo “dompe” en cuyo interior trasportaba una veintena de sujetos armados con armas largas, quienes una vez que descendieron, amagaron al personal de trabajadores de la empresa recolectora de basura GEN, quitándoles sus teléfonos celulares", destaca el reporte oficial.

Las pepenadoras del sitio son amenazadas de ser privadas de la vida si continuan con su labores en el sitio, además, ocurren tres hechos relevantes: en un punto hay una agresión que deja un policía herido, en otro una detención y en el tercero persecución. Además, los diversos agentes revisaron en su totalidad el basurero.

Los seis sujetos capturados fueron identificados como:

Los sujetos capturados (SSCBC)
Los sujetos capturados (SSCBC)
  • Cristian Aragón Cruz, de Los Mochis, Sinaloa.
  • Mauricio Julián Barreras Jiménez, de Apatzingán, Michoacán.
  • Reynaldo Zavala Castillo, de Topia, Durango
  • Gumaro Guadalupe Meza Torres, de Culiacán, Sinaloa.
  • Eulogio Michoacán. Banda Chávez, de Tepalcatepec
  • Ramón Ignacio Núñez López, de Tijuana Baja California.

Por su parte, el hombre neutralizado no ha sido identificado. Cabe destacar que cuando el funcionario fue cuestionado sobre el grupo criminal detrás de los hechos violentos, señaló que se trataba de la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El mayo Zambada.

“De que cártel son”, pregunta un periodista. A lo que Carrillo Rodríguez comenta: “De Los Mayos. Son de los Jaliscos facción Mayos, esa es la información inicial que tenemos nosotros porque falta que se haga la investigación por parte de la Fiscalía”.

El reporte compartido por el funcionario también señala que los sujetos que ingresaron al relleno sanitario al parecer abusaron sexualmente de dos mujeres.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaRosaritoCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

La reciente publicación del sonorense ha vuelto a crear controversia sobre su matrimonio con la integrante de la dinastía Aguilar

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre

La dispersión de los recursos económicos comenzó desde el pasado 4 de diciembre

Beca Benito Juárez 2025: quiénes

Descubren entierros prehispánicos y objetos aztecas en predio de La Lagunilla

Arqueólogos localizaron entierros, arquitectura y artefactos en una zona cercana a Tlatelolco

Descubren entierros prehispánicos y objetos

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

El Departamento de Estado anunció que también impuso restricciones de visa a personas en el país

EEUU revoca visas a funcionarios

Beca Rita Cetina: cómo saber si ya me depositaron el pago del mes de diciembre

Este será el último deposito del año para los beneficiarios

Beca Rita Cetina: cómo saber
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU revoca visas a funcionarios

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

Cae “El Balú”, miembro de La Chokiza y objetivo prioritario, en tianguis de Ecatepec

Capturan a expolicía de Oaxaca implicado en el asesinato de 3 personas que fueron sometidas y sus cuerpos abandonados

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

Harfuch y Trevilla Trejo visitan Uruapan para supervisar avances del Plan Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

Por esta razón José Eduardo Derbez no acompañó a Aislinn Derbez en la muerte de su mamá, Gabriela Michel

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción