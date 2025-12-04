Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

Los sujetos capturados (Gobierno de Baja California)

Las autoridades de Baja California informaron sobre un operativo realizado en Rosarito que dejó como resultado la muerte de un presunto criminal, así como seis sujetos detenidos. Los primeros reportes indican que se trataba de miembros del Cártel de Sinaloa.

El 3 de diciembre, durante la conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, Laureano Carrillo Rodríguez, ofreció detalles sobre el operativo mencionado.

Fue el pasado 1 de diciembre que las autoridades informaron sobre el operativo en Rosarito. Recientemente, las autoridades estatales confirmaron que los sujetos detenidos serían integrantes de la facción de Los Mayos del también llamado Cártel del Pacífico.

El sábado 29 de noviembre una denuncia ciudadana alerta a las autoridades sobre la presencia de gente armada en el relleno sanitario de Rosarito, lo que generó actividades de inteligencia por parte de las instituciones.

Un día después es recibido otro reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la zona conocida como Cañón Haucatay, ubicado en al colonia Ponderosa, por lo que al sitio llegan efectivos de la Policía Municipal, los cuales reciben refuerzos.

“Arribó al relleno sanitario del municipio de Rosarito un camión recolector de basura tipo “dompe” en cuyo interior trasportaba una veintena de sujetos armados con armas largas, quienes una vez que descendieron, amagaron al personal de trabajadores de la empresa recolectora de basura GEN, quitándoles sus teléfonos celulares", destaca el reporte oficial.

Las pepenadoras del sitio son amenazadas de ser privadas de la vida si continuan con su labores en el sitio, además, ocurren tres hechos relevantes: en un punto hay una agresión que deja un policía herido, en otro una detención y en el tercero persecución. Además, los diversos agentes revisaron en su totalidad el basurero.

Los seis sujetos capturados fueron identificados como:

Los sujetos capturados (SSCBC)

Cristian Aragón Cruz, de Los Mochis, Sinaloa.

Mauricio Julián Barreras Jiménez, de Apatzingán, Michoacán.

Reynaldo Zavala Castillo, de Topia, Durango

Gumaro Guadalupe Meza Torres, de Culiacán, Sinaloa.

Eulogio Michoacán. Banda Chávez, de Tepalcatepec

Ramón Ignacio Núñez López, de Tijuana Baja California.

Por su parte, el hombre neutralizado no ha sido identificado. Cabe destacar que cuando el funcionario fue cuestionado sobre el grupo criminal detrás de los hechos violentos, señaló que se trataba de la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El mayo Zambada.

“De que cártel son”, pregunta un periodista. A lo que Carrillo Rodríguez comenta: “De Los Mayos. Son de los Jaliscos facción Mayos, esa es la información inicial que tenemos nosotros porque falta que se haga la investigación por parte de la Fiscalía”.

El reporte compartido por el funcionario también señala que los sujetos que ingresaron al relleno sanitario al parecer abusaron sexualmente de dos mujeres.