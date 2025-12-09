México

Fátima Bosch abandona plena entrevista en vivo tras pregunta sobre Nawat Itsaragrisil: “Si te molesta es por algo”

La modelo encaró a los entrevistadores, rechazó su transporte y se fue en taxi

(IG: @lamesacaliente // Telemundo)
(IG: @lamesacaliente // Telemundo)

Fátima Bosch abandonó el programa “Pica y se extiende” tras cuestionamientos sobre las polémicas que rodean tanto a ella como a la Organización Miss Universo, así lo dieron a conocer los propios conductores en la transmisión en vivo.

“Al terminar la entrevista, Fátima le anunció a la producción que se retiraba”, reveló el presentador Carlos Adyan.

Hasta el momento, la ganadora de Miss Universo 2026 no se ha pronunciado al respecto. No obstante, los entrevistadores compartieron algunos detalles sobre qué pasó tras la charla y por qué la Miss Universo 2026 decidió abandonar el programa, así como cancelar su agenda del día en la televisora (Telemundo).

La Miss Universo preferiría omitir preguntas morbosas. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

¿Qué le preguntaron a Fátima Bosch en “Pica y se extiende”?

Lourdes Stephen y Carlos Adyan, conductores principales del programa de Telemundo, cuestionaron a la modelo mexicana sobre los siguientes temas:

  • El estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, a casi un mes del accidente que sufrió en las preliminares de Miss Universo.
  • La investigación en contra Raúl Rocha Cantú (copropietario de Organización Miss Universo) en México por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.
  • La denuncia penal que Nawat Itsaragrisil (director ejecutivo de Miss Universo Tailandia) interpuso en contra de ella en Tailandia por presunta difamación tras su altercado en el certamen de belleza.
  • El problema con las visas de algunas candidatas de Miss Universo.

Fátima Bosch respondió todas las preguntas, pero al final mencionó: “A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas”.

La Miss Universo 2026 decidió terminar la entrevista y cancelar su agenda en Telemundo. (Telemundo)

Carlos Adyan explica por qué Fátima Bosch abandonó el programa

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, el conductor contó su versión de los hechos en el programa “En Casa con Telemundo”.

“Nosotros, pues realizamos la entrevista y le hicimos todas las preguntas que tiene la audiencia. Hay que destacar que nuestro compromiso en la cadena es representarlos a ustedes en casa, a los televidentes, y el compromiso con ustedes es la transparencia y buscar las respuestas a las preguntas que tenemos todos, o sea, sin importar quién", dijo.

Aunado a ello, Carlos Adyan (periodista de profesión) explicó que su labor como periodista hacer las preguntas necesarias y aseguró que habló con la modelo fuera del aire para ponerla al tanto.

Fátima Bosch aclara si renunciara
Fátima Bosch aclara si renunciara a ser Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

“Nosotros fuimos claros desde el principio, incluso fuera del aire. Le decía yo a ella que teníamos preguntas fuertes para elaborar (...) Aquí se hicieron con el respeto que ella merece y que merece cualquier reina de belleza y cualquier persona que entra a este estudio, pero las preguntas había que hacerlas”, continuó.

Desde la perspectiva de Adyan, la modelo abandonó la entrevista porque le molestaron las preguntas, específicamente la relacionada con las supuestas ventajas de tener una visa mexicana enfrenta a otras candidatas, así como la relacionada con la demanda de Nawat Itsaragrisil.

“Le pregunté sobre este tema de la demanda, de que cómo lo había tomado y ella lo que me comentó y me expresó fuera de cámaras, fue que básicamente su papá ya tenía conocimiento de esto y su papá se estaba encargando de lidiar con esta situación a nivel legal. Entonces, de que tienen conocimiento que la demanda sí existe, la demanda sí existe y ella, aunque no lo expresó de esa manera en la entrevista, sí lo dijo fuera de cámaras y es un hecho", dijo Adyan.

Fotografía de archivo, tomada el
Fotografía de archivo, tomada el 21/11/2025, que muestra a la representante de México, Fatima Bosch, tras ser coronada en Tailandia como Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch se fue en taxi

En ese mismo programa, una conductora compartió la postura de la producción de “Pica y se extiende” tras lo sucedido con la modelo mexicana.

“La producción le tenía organizado a una celebración con mariachis y ella, pues, se negó a participar alegando que no tenía nada que celebrar, eso es lo que nos dicen. Y qué triste, porque miren, señores, según nos confirman la producción, Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado y se fue en Uber”, contó.

Por último, Carlos Adyan mencionó: "Yo creo que esto deja una evidencia de lo que realmente pasa, porque... Si te molesta ese tipo de preguntas, es por algo (...) Entonces, justamente ella tenía todo el poder de responder lo que ella quisiera dentro de la entrevista".

Temas Relacionados

Fátima BoschTelemundoCarlos AdyanNawat ItsaragrisilRaúl Rocha Cantúmexico-entretenimiento

