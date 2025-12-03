Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación tras conflicto en Miss Universo

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Nawat Itsaragrisil -director ejecutivo de Miss Universo Tailandia- presentó una denuncia penal en contra de la modelo mexicana y ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, por presunta difamación, de acuerdo con un documento compartido en las redes sociales oficiales del certamen de Tailandia.

"Con respecto al incidente reportado por varios medios de comunicación que involucra la interacción entre el Sr. Nawat Itsaragrisil y la Sra. Fátima Bosch Fernández el 4 de noviembre de 2025 durante el certamen de Miss Universo: deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la Sra. Fátima Bosch ‘dumbhead’ (cabeza hueca)”, se lee en el comunicado.

(Captura Facebook: Miss Universe Tailand)

De acuerdo con esta información, el empresario sostiene que no insultó a la representante mexicana en dicha reunión, la cual se llevó a cabo con todas las candidatas del certamen de belleza.

“Lo que él dijo fue ‘damage’ (daño), lo cual es claramente audible en las grabaciones de voz que ya han sido ampliamente difundidas en varias plataformas”, continúa.

Y se aclaró que habría dicho Nawat Itsaragrisil en aquella ocasión: “Si sigues las órdenes de tu director nacional te perjudicarás, si no, puedes hacerlo. Estoy muy feliz y el buen informe se enviará a la organización”.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Derivado de ello, el empresario tomó la decisión de levantar una denuncia penal en contra de la mexicana el pasado 12 de noviembre en Tailandia por presunta difamación.

Y es que Fátima Bosch denunció públicamente los supuestos ataques que recibió por parte del empresario en la reunión.

“Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una acusación falsa ante los medios al afirmar públicamente lo contrario. Incluso después de que posteriormente tuvo conocimiento de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse a lo largo de la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada como Miss Universo, como es de conocimiento público”, continúa el comunicado.

La mexicana fue contundente con su postura (Tiktok ahtisa_universeph)

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el proceso legal que Nawat Itsaragrisil inició contra la Miss Universo Fátima Bosch; sin embargo, el comunicado cerró con una advertencia.

"Si se descubren nuevas acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley", se lee.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre los presuntos ataques de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo?

Fue el 4 de noviembre de 2025 cuando Fátima Bosch denunció públicamente a Nawat Itsaragrisil de llamarla “tonta” en una reunión previa a la imposición de bandas de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch gana Miss Universo y esto es TODO lo que recibe: corona de 5 mdd, sueldo, viajes y más. (Instagram)

En aquella ocasión, y tras el supuesto ataque, la mexicana abandonó la reunión y habló con los medios de comunicación que estaban afuera:

“Lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo”, declaró.

Bosch resaltó la importancia de levantar la voz ante cualquier situación y exigió respeto hacia las mujeres en el certamen de belleza.

Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

“Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, sólo intento ser amable, dar lo mejor de mí y él me disparó, me dijo muchas cosas. Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso”.

Y concluyó con un mensaje para las mujeres: “No importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona, si eso les quita la dignidad, deben irse”.

¿Fátima Bosch ya reaccionó a la denuncia que Nawat Itsaragrisil interpuso en su contra?

Hasta el momento, la Miss Universo 2025 no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que la modelo también está en el ojo del huracán por un presunto vínculo entre su padre y el director del certamen de belleza, Raúl Rocha.