Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Gabrielle Henry permanece hospitalizada en Bangkok, Tailandia, luego de una caída durante la gala preliminar

Gabrielle Henry fue auxiliada tras sufrir un accidente durante la etapa preliminar del certamen de belleza (Redes sociales)

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, sufrió lesiones de gravedad tras precipitarse desde el escenario durante la ronda preliminar de vestimenta de noche en el certamen realizado en Bangkok, Tailandia, el pasado 19 de noviembre.

La joven, que es doctora de profesión, fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación especializada.

Un comunicado conjunto de la Organización Miss Universo (MUO) y la familia de Henry confirmó el diagnóstico.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, indicó la declaración divulgada este 8 de diciembre.

Desde el accidente, la concursante fue ingresada en cuidados intensivos en un hospital de la capital tailandesa, en condición crítica y bajo monitorización neurológica constante. Según el mismo comunicado, la candidata jamaiquina “continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas”.

La representante de Jamaica en
La representante de Jamaica en Miss Universo sufrió hemorragia intracraneal y fractura tras caer desde el escenario durante la ronda preliminar en Tailandia (Instagram/@officialgabriellehenry)

La organización informó también que Gabrielle Henry regresará pronto a su país natal. “En los próximos días será acompañada por un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y proceso de recuperación”, añade el documento difundido.

La MUO destacó haber cubierto todos los gastos médicos, hospitalarios y de rehabilitación de Henry durante su estadía en Tailandia.

Además, indicó que se hicieron cargo de los costos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de la afectada durante su permanencia en el país asiático.

Asimismo, la organización asumirá la financiación del vuelo de repatriación medicalizada y se comprometió a cubrir eventuales gastos futuros que deriven de este incidente.

En las horas posteriores al accidente, imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Henry caminando por el escenario en un vestido naranja y tacones cuando cayó por completo fuera de la tarima. En otros videos puede verse cómo la joven fue retirada en camilla del recinto.

Gabrielle Henry, quien además es
Gabrielle Henry, quien además es médico de profesión, fue trasladada en camilla y estuvo varios días en terapia intensiva bajo supervisión (Instagram/@officialgabriellehenry)

Días después, la organización local Miss Universo Jamaica detalló en un comunicado que su representante estaba recibiendo atención médica y se encontraba sin riesgo vital, aunque los profesionales de la salud seguían realizando pruebas para asegurar su total recuperación.

La situación generó diversas reacciones entre las demás concursantes. Melissa Sapini, representante de Haití, relató a la revista People que el equipo del certamen reunió a las candidatas tras el hecho y que un integrante del staff habría insinuado que la responsabilidad recaía en Gabrielle Henry, señalando que “no estaba prestando atención”.

“No sé si manejaron eso correctamente. Lo primero que dijo fue que era porque ella no estaba prestando atención”, expresó Sapini. Ante estas afirmaciones, la MUO desmintió públicamente cualquier imputación contra Henry.

“Ciertos reportes mediáticos que sugieren que la Dra. Henry influyó en lo sucedido carecen totalmente de fundamento. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido responsabilidad alguna a la doctora Henry y confirma que esos señalamientos no reflejan los hechos”, sostiene el comunicado.

Un equipo médico y su
Un equipo médico y su familia acompañarán el regreso de Gabrielle Henry a Jamaica para continuar con su tratamiento y rehabilitación (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, también se refirió al tema en su cuenta de Instagram.

“Gracias a Dios, nuestra Miss Universe Jamaica se está preparando para regresar a casa. A todos quienes se preocuparon por su salud, muchas gracias por su apoyo con oraciones”, manifestó.

Rocha además calificó como “crueles e insensibles” las versiones difundidas sobre la supuesta culpa de Gabrielle Henry, llamando a transformar dichos discursos en acciones positivas.

La familia de Henry extendió su agradecimiento “al pueblo de Jamaica, a la comunidad de Miss Universo y a los seguidores del mundo por las muestras de afecto, oraciones y aliento”.

La edición 2025 de Miss Universo avanzó entre otros episodios polémicos, como la renuncia de jueces y la destitución de ejecutivos, pero el accidente de Miss Jamaica fue un punto crítico en la cobertura del certamen.

