¿Cuántos trabajadores afiliados hay al IMSS? Claudia Sheinbaum celebra nuevo récord histórico

Pese al récord de empleos, el IMSS enfrenta retos estructurales como déficit financiero proyectado y saturación en clínicas y hospitales. (IMSS)

Al 31 de octubre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 22 millones 789 mil 173 puestos de trabajo registrados, la cifra más alta desde que se tiene registro.

El número se refiere a puestos afiliados a un patrón y no necesariamente al total de personas aseguradas. Además, el organismo contabiliza 1 millón 39 mil 408 patrones activos.

El salario base de cotización mostró un incremento anual de 7.1%, mientras que el 40% de los empleos formales corresponde a mujeres, lo que representa poco más de 9 millones de puestos.

La incorporación de trabajadores independientes también continúa en ascenso: 303 mil 371 afiliados en febrero de 2025 y 348 mil 912 en agosto del mismo año.

Claudia Sheinbaum anuncia máximo histórico en empleos formales. Crédito: X/@claudiashein

Declaraciones oficiales sobre el crecimiento del empleo

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, al cierre de noviembre, el país alcanzó 22 millones 837 mil 768 empleos formales, cifra superior a estimos previos.

Señaló que el incremento se vincula con un entorno económico donde han crecido los salarios, los programas sociales y el acceso a servicios públicos.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que, según datos del Inegi, se han generado 600 mil empleos en lo que va de 2025, lo que representa un crecimiento anual de 2.7%.

También destacó que 86.7% de los empleos afiliados son permanentes, equivalentes a 19.8 millones, y que el salario promedio diario asciende a 624.9 pesos, con un aumento anual del 7%.

Claudia Sheinbaum destacó que México cerró noviembre con 22.8 millones de empleos formales, un récord histórico. (Jesús Avilés/Infobae México)

Principales desafíos del IMSS

Pese al aumento en el número de trabajadores asegurados, el IMSS enfrenta problemas estructurales y de operación que continúan generando presión sobre sus servicios.

En materia financiera, el instituto proyecta un déficit que podría superar 1.8 billones de pesos hacia 2053, impulsado por el crecimiento de enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, y por el aumento constante de derechohabientes.

En la atención médica persisten tiempos prolongados de espera para consultas, cirugías y entrega de medicamentos, así como desabasto de insumos esenciales en algunas unidades.

También se reportan recortes en personal médico y de enfermería, situación que contrasta con el aumento de personal administrativo y que impacta la capacidad de respuesta.

El IMSS enfrenta un déficit financiero proyectado que podría superar 1.8 billones de pesos hacia 2053. Foto: IMSS

A esto se suman problemas de saturación en clínicas y hospitales, limitaciones en infraestructura y fallas en plataformas digitales, lo que genera inconformidad entre usuarios y trabajadores del sector salud.

Requisitos para afiliarse al IMSS

La incorporación al IMSS varía de acuerdo con la modalidad, pero requiere documentos básicos y un proceso de registro.

Documentos indispensables:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Correo electrónico

CLABE interbancaria (en afiliación voluntaria)

Modalidades de afiliación:

Trabajadores asalariados:

El trabajador debe contar con NSS y proporcionarlo al patrón, quien realiza el alta y las aportaciones correspondientes.

Incorporación voluntaria (independientes, empleadores del hogar y otros):

Puede realizarse en línea mediante IMSS Digital o en una Subdelegación, presentando documentación, cuestionario médico y pago de cuotas.

Afiliación de familiares:

Requiere que el asegurado presente actas de nacimiento, CURP, identificación y, en su caso, acta de matrimonio para añadir beneficiarios.

Estas modalidades permiten el acceso a los servicios médicos y prestaciones económicas del instituto, aunque en la incorporación voluntaria pueden existir restricciones por enfermedades preexistentes.