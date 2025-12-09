Cómo preparar los chiles cuaresmeños rellenos: un puente entre identidad barrial y bienestar alimentario

Chiles cuaresmeños una colorida y picante guarnición típica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles cuaresmeños rellenos tienen ese espíritu callejero que te cautiva apenas lo ves: color vivo, aroma cálido y una presencia que promete antojo seguro. Son el tipo de platillo que se presume en las cocinas y se comparte entre amigos sin necesidad de alguna celebración, pero con gusto genuino.

Detrás de cada mordida hay una mezcla de tradición y picardía. El chile envuelve un relleno que puede ser abundante o escaso a tu gusto: queso fresco, carne molida, pollo deshebrado, verduras o cualquier invento que se pueda hacer con lo que hay en el refri. Esto lo convierte en un favorito de la cocina mexicana, pero también en cualquier día donde el antojo gana.

Prepararlos lleva un proceso que puede ser detallado, pero una vez rellenos el aroma que sueltan sobre la mesa es suficiente para que cualquiera quede cautivado.

Receta de chiles cuaresmeños rellenos

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 50 minutos en realizarla. El rendimiento total será de 5 chiles

Ingredientes

5 chiles cuaresmeños, asados y pelados

2 cucharadas de aceite

1/2 cebolla, picada

2 ajos, picados

3 jitomates, cortados en cubos pequeños

400 g de atún ahumado desmenuzado

1/2 taza de zanahoria, picada en cubos pequeños

1/4 de taza aceitunas verdes, deshuesadas y cortadas en rodajas

2 cucharadas de alcaparras

1/4 de taza de cilantro picado

sal y pimienta negra molida, al gusto

Preparación

Calienta el aceite en un sartén amplio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Agrega el ajo y cocina un minuto más

Incorpora los jitomates y cocina a fuego medio hasta que suelten sus jugos

Agrega el atún desmenuzado y mezcla bien para que se impregne del sofrito. Incorpora la zanahoria, las aceitunas y las alcaparras. Cocina de 5 a 7 minutos hasta que las verduras estén suaves

Retira del fuego, añade el cilantro y salpimienta

Rellena cada chile cuaresmeño con la mezcla de atún a la mexicana, colócalos en un platón y sirve

¿Qué es y para qué sirve la cebolla?

La cebolla es uno de los ingredientes que casi nunca faltan en la cocina, sin ella muchos platillos no tendrían sabor ni alma. Pertenece a la familia de las liliáceas y su fama la ganó por aportar ese golpe de aroma y sabor que levanta cualquier guiso, desde un caldillo sencillo hasta unos buenos chiles rellenos.

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), “su consumo puede prevenir o mitigar comorbilidades relacionadas con el síndrome metabólico: obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemias y presión arterial elevada y enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como algunos tipos de cáncer”.

Su presencia no solo es cuestión de sabor: la cebolla aporta compuestos antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmune. Además brinda frescura y profundidad. Por eso, cuando forma parte de relleno o del sofrito de unos chiles cuaresmeños, termina complementando el plato con elegancia y mucho sabor.