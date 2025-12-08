México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué pasa si no acudo por mi tarjeta del Bienestar?

El plástico será necesario para que los nuevos puedan cobrar el dinero que entrega el programa

La entrega de tarjetas Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria pasada comenzó desde hace algunos días. Cabe señalar que el plástico será indispensable para que los alumnos puedan cobrar su dinero.

El programa fue impulsado por el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 y aunque busca ayudar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país, en su primera etapa se ha enfocado en beneficiar a alumnos de secundaria.

Cada padre de familia recibe de forma bimestral un apoyo económico de 1,900 pesos, pero además, por cada alumno registrado, recibe 700 pesos adicionales. Todo esto con el objetivo de contribuir con un recurso monetario que ayude a evitar la deserción escolar de cada alumno de educación básica.

¿Qué pasa si no acudo por mi tarjeta del Bienestar si fomentar me inscribí a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que en caso de no haber recogido la tarjeta en el día indicado, se contactará con el beneficiario cuando concluya la dispersión de los plásticos en todo el país, por lo que recomendó asistir en la fecha establecida.

“Te contactaremos después de concluir la entrega de tarjetas en todo el país, esto puede demorar, así que ¡Mejor asiste el día y la hora que te toca!“, indicó la dependencia.

La entrega de tarjetas Bienestar
La entrega de tarjetas Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzó a finales de noviembre (X@BecasBenito)

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar si me registré a la Beca Rita Cetina

La CNBBBJ informó que los beneficiarios que sean menores de edad tendrán que ir acompañados del adulto que registraron para poder recoger la tarjeta del Bienestar, además, también dio a conocer los documentos necesarios que se deberán llevar.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Beca Rita Cetina continúa dispersión de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

Por otra parte, los depósitos para las beca del bimestre noviembre-diciembre de 2025 se realizarán entre el 4 y el 18 de diciembre. Como es costumbre, el proceso seguirá un orden alfabético determinado por la primera letra de la CURP de los beneficiarios.

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, Bera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

