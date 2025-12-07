México

Beca Rita Cetina 2025: cuáles son las letras que reciben su pago el próximo miércoles 10 de diciembre

Este día podrían registrarse ligeros retrasos en el pago de la beca debido a que son varias las letras que reciben depósito

Guardar
El respaldo llegará a millones
El respaldo llegará a millones de niñas y niños de primaria, marcando un cambio en la educación pública. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Este mes de diciembre miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el pago correspondiente al último bimestre del año de la Beca Rita Cetina, un programa prioritario del Gobierno de México que busca reducir el abandono escolar y asegurar la conclusión de la educación básica.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la estrategia contempla una expansión significativa: en 2026, más de 21 millones de alumnos de escuelas públicas de nivel básico serán beneficiarios de este respaldo económico.

Sin embargo, por el momento continúa solo el pago de aquellos que ya cuentan con el beneficio, cuyos depositos se están realizando de manera escalonada este mes.

El calendario oficial de pagos
El calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina establece fechas específicas según la inicial del apellido de los estudiantes.

Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina el martes 10 de diciembre

Como mencionamos, y de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la dispersión de los recursos comenzó este mes con los beneficiarios que ya poseen su tarjeta del Banco del Bienestar y han recibido al menos un depósito previo.

El coordinador nacional, Julio César León Trujillo, explicó que esta semana continua el déposito de los últimos pagos del año para quienes forman parte del padrón vigente.

El calendario oficial, publicado el 1 de diciembre, establece un orden alfabético para la entrega de los apoyos por lo que, según este calendario, el miércoles 10 de diciembre corresponde el pago a los estudiantes cuyo primer apellido inician con las letras H, I, J y K, L.

Cabe mencionar que este es uno de los tres días que cuenta con más letras pedientes de pago, por lo que podría haber demoras en los depositos y realizarse a lo largo de todo el día, hasta en la tarde.

Por esta razón se recomienda revisar la aplicación a diferentes horas del día y no angustiarse si el pago tarda en caer.

Por su parte, el resto de la programación para diciembre es el siguiente:

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Los beneficiarios pueden consultar el
Los beneficiarios pueden consultar el depósito de la beca a través de la app Banco del Bienestar Móvil o la línea telefónica 800 900 2000. Agencia de Gobierno

Como sabemos, el monto entregado es de $1, 900 por familia para el bimestre noviembre–diciembre mientras que en los casos donde hay dos o más hijos inscritos en secundaria, las autoridades han precisado que se suman $700 adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos.

Además, está disponible la línea telefónica del banco, 800 900 2000, donde, al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, se puede confirmar la recepción del apoyo.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaRita Cetinaprogramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La artista argentina contó cómo vivió un momento de miedo en su habitación de hotel, lo que provocó una ola de comentarios ingeniosos y especulaciones sobre lo ocurrido

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal

La cantidad de proteína que debes consumir para no perder masa muscular después de los 60

En esta etapa de la vida es muy importante aumentar la ingesta de proteína en la dieta

La cantidad de proteína que

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

En las imágenes compartidas por el mandatario se observa que fue acompañado por el Fiscal General de la Entidad y el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán,

Línea 14 del Trolebús CDMX: estas son las estaciones que conectarán al Estadio Azteca con Chapultepec

El nuevo corredor eléctrico facilitará el acceso a recintos deportivos donde se llevará a cabo el Mundial 2026

Línea 14 del Trolebús CDMX:

¿Qué es la inversión térmica? el fenómeno que afecta en invierno a la CDMX

El 7 de septiembre se reportó esta condición atmosférica, pero no se activó la contingencia

¿Qué es la inversión térmica?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán,

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

Enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León, deja cinco muertos y una persona rescatada

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: quiénes son los nominados de este domingo

Las películas favoritas del público en Netflix México

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Top 10 de lo más popular en Prime Video para este fin de semana

DEPORTES

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Cuántos millones pagará Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, delantero que llegará para el siguiente torneo

Pitbull Cruz y su contundente indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach: “Estoy listo para la revancha”

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español

Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025