Beca Rita Cetina 2025: cuáles son las letras que reciben su pago el próximo miércoles 10 de diciembre

Este mes de diciembre miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el pago correspondiente al último bimestre del año de la Beca Rita Cetina, un programa prioritario del Gobierno de México que busca reducir el abandono escolar y asegurar la conclusión de la educación básica.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la estrategia contempla una expansión significativa: en 2026, más de 21 millones de alumnos de escuelas públicas de nivel básico serán beneficiarios de este respaldo económico.

Sin embargo, por el momento continúa solo el pago de aquellos que ya cuentan con el beneficio, cuyos depositos se están realizando de manera escalonada este mes.

El calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina establece fechas específicas según la inicial del apellido de los estudiantes.

Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina el martes 10 de diciembre

Como mencionamos, y de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la dispersión de los recursos comenzó este mes con los beneficiarios que ya poseen su tarjeta del Banco del Bienestar y han recibido al menos un depósito previo.

El coordinador nacional, Julio César León Trujillo, explicó que esta semana continua el déposito de los últimos pagos del año para quienes forman parte del padrón vigente.

El calendario oficial, publicado el 1 de diciembre, establece un orden alfabético para la entrega de los apoyos por lo que, según este calendario, el miércoles 10 de diciembre corresponde el pago a los estudiantes cuyo primer apellido inician con las letras H, I, J y K, L.

Cabe mencionar que este es uno de los tres días que cuenta con más letras pedientes de pago, por lo que podría haber demoras en los depositos y realizarse a lo largo de todo el día, hasta en la tarde.

Por esta razón se recomienda revisar la aplicación a diferentes horas del día y no angustiarse si el pago tarda en caer.

Por su parte, el resto de la programación para diciembre es el siguiente:

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Los beneficiarios pueden consultar el depósito de la beca a través de la app Banco del Bienestar Móvil o la línea telefónica 800 900 2000. Agencia de Gobierno

Como sabemos, el monto entregado es de $1, 900 por familia para el bimestre noviembre–diciembre mientras que en los casos donde hay dos o más hijos inscritos en secundaria, las autoridades han precisado que se suman $700 adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos.

Además, está disponible la línea telefónica del banco, 800 900 2000, donde, al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, se puede confirmar la recepción del apoyo.