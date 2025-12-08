No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

Sheinbaum negó que se tenga previsto enviar más narcos a Estados Unidos, sin embargo, mencionó que en caso de ser necesario, podría volverse a repetir la situación. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La mandataria Claudia Sheinbaum negó que el Gabinete de Seguridad planee hacer otro “envío masivo” de capos mexicanos hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la presidenta, el proceso de extradición (o como le nombraron en anteriores ocasiones “expulsión de México”) debe cumplimentarse en base a procesos jurídicos o a falta de una orden de aprehensión en México.

“Cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona y no tiene orden de aprehension aquí, se reporta, es lo que ha ocurrido en este tiempo y sino se hace todo el proceso de extradición.

“Pero no se tiene contemplado en este momento del consejo de seguridad, algún otro envío masivo”, detalló la presidenta.

A pesar de que la mandataria negó rotundamente que se haga otro envío masivo, dejó la puerta abierta a otros posibles procesos de expulsión nacional ya que “hasta ahora eso se planea, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir después”, mencionó Sheinbaum.

México entregó a Estados Unidos a 55 capos durante 2025

Durante el año 2025, el Gobierno de México entregó a 55 líderes del narcotráfico a Estados Unidos como parte de una operativa cuyo objetivo fue descrito como un intento de salvaguardar la seguridad nacional.

Una serie de juicios en Estados Unidos pondrá en el banquillo a los principales líderes del narcotráfico mexicano, en lo que podría convertirse en uno de los momentos judiciales más importantes en la historia reciente del combate al crimen organizado. (Agencias)

Dichas acciones, incluyeron a líderes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, entre otros capos.

“La remoción se realizó para la seguridad y la paz de nuestro país, como parte de la colaboración con Estados Unidos”, declaró Sheinbaum el pasado mes de septiembre.

Según información presentada por The Wall Street Journal, la estancia en prisión de narcotraficantes como Rafael Caro Quintero o los hermanos Treviño Morales permitían continuar con las operaciones de los cárteles mexicanos desde prisión, lo que daba acceso a redes de corrupción desmedidas, seguimiento del tráfico de armas, drogas y personas.

El traslado de alto riesgo que movilizó escuadras completas

La expulsión de líderes criminales hacia Estados Unidos, provocó la movilización de al menos 2 mil elementos de fuerzas especiales mexicanas, además de la coordinación de todo el Gabinete de Seguridad para la correcta extradición hacia ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington D.C.

La presidenta detalló que la expulsión de los líderes del narco fue para salvaguardar la paz y seguridad mexicana. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

En su momento, dicha decisión generó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento aunque hasta el momento, no se ha esclarecido totalmente la situación.

Cabe señalar que el operativo no solo permitió un cambio del modus operandi de los cárteles mexicanos dentro de las prisiones, sino también cambió el sistema de seguridad dentro de los penales, pues, la coordinación implicó cambios internos con:

Cambio de directivos en penales

Sustitución de proveedores

Custodios sustituidos

Mayor supervisión de catering

El último gran movimiento de narcos mexicanos, una colaboración con autoridades norteamericanas

Uno de los ejemplos más representativos que se dieron recientemente en materia de seguridad mexicana, fue la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán a autoridades estadounidenses, además del secuestro de Ismael El Mayo Zambada planeado por el mismo Guzmán López para presuntamente mejorar su negociación con EEUU.

"El Güero" aceptó haber cometido secuestro internacional. (Jesús Aviles/Infobae México)

Asimismo, el pasado 1 de diciembre, el hijo de El Chapo se declaró culpable por los delitos de lavado de dinero y actividades de narcotráfico ante la Jueza de Distrito de Estados Unidos, Sharon Johnson Coleman en Chicago, Illinois.

Se espera que la próxima audiencia de Joaquín Guzmán López sea el próximo 1 de junio del 2026 mientras que Estados Unidos mencionó que el secuestro y posterior entrega de Ismael Zambada a autoridades norteamericanas, no le dará ningún tipo de beneficios durante su juicio.