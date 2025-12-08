Quién era Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa encontrado muerto en CDMX

En sus redes sociales compartía fotografías de los eventos sociales y políticos a los que asistía Crédito: Facebook - Brayan Nicolas Vicente Salinas

El regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, fue encontrado sin vida el pasado 7 de diciembre en un departamento ubicado en el numero 27 de Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, en la Ciudad de México.

El joven político ocupaba el cargo de décimo cuarto regidor desde octubre de 2024 y presidía la Comisión de Género y Equidad del ayuntamiento de Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

Su labor se centraba en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ y la promoción de políticas juveniles.

Asimismo, en sus redes sociales demostraba apoyo hacia causas sociales y animales, como la entrega de alimento a albergues caninos o el acopio y envío de vivieres para entidades afectadas en el país.

Además, en su cuenta de Facebook tiene fijado un video relacionado con la Marcha del Orgullo de Reynosa 2025, la cual habría sido, según él, la más grande de Tamaulipas.

Trayectoria y actividades previas

Según reportes, Brayan Nicolás Vicente Salinas inició su experiencia profesional como diseñador y community manager en una agencia de publicidad y marketing, labor en la que permaneció de 2020 a 2022.

Más adelante, durante 2024, se incorporó al Sindicato Industrial Autónomo de Operadores en General de la República Mexicana (SIAMARM), donde trabajó en el área de resolución de conflictos laborales.

Desde octubre de 2024, asumió el cargo de décimo cuarto regidor del Ayuntamiento de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. En esta función, presidía la Comisión de Igualdad de Género, responsabilidad en la que impulsó iniciativas relacionadas con la equidad, los derechos humanos y la visibilidad de la comunidad LGBT+.

Video compartido en las redes sociales por Brayan Nicolás, regidor encontrado sin vida el 7 de diciembre en la CDMX. Crédito: Facebook - Brayan Nicolás Vicente Salinas

Distintos colectivos y organizaciones sociales han reconocido su labor en favor de los derechos de la diversidad sexual y su compromiso con la juventud mexicana.

Durante su gestión en el ayuntamiento, Brayan se especializó en temas de equidad y derechos de minorías, por lo que consolidó un perfil político centrado en la inclusión social y la defensa de derechos humanos.

Cercanía de Brayan Nicolás con Morena

En sus redes sociales pueden observarse fotografías con figuras afines a Morena, como por ejemplo, una captura de una videollamada realizada con la presidenta del partido, Luisa María Alcalde.

“Hoy tuvimos el placer de tener una reunión con nuestra dirigente Nacional del partido Luisa Alcalde, en hora buena líder, a seguir trabajando por el proyecto de transformación”, se lee en la publicación.

Captura de pantalla publicada por el regidor de Reynosa tras una reunión con la presidenta de Morena Crédito: Facebook - Brayan Nicolas Vicente Salinas

Por otra parte, también compartía mensajes de apoyo y aprobación al actual alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, integrante de Morena.

Tras la noticia de la muerte de Brayan Nicolás, el alcalde Peña emitió el siguiente mensaje en sus redes: “Con profundo pesar, expreso mis más sinceras condolencias a la familia y amistades de quien fuera Regidor del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Brayan Nicolás Vicente Salinas. Deseo que, ante este lamentable acontecimiento, encuentren fortaleza y pronto consuelo para sobrellevar tan sentida pérdida. Su partida deja un vacío en nuestra comunidad, pero también el recuerdo de su dedicación y servicio".

Circunstancias del hallazgo

El hallazgo se produjo dentro de un departamento de Paseo de la Reforma, donde Salinas había rentado un alojamiento temporal por un viaje a la capital. Presuntamente empleados de limpieza localizaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Según reportes, viajó a la Ciudad de México para participar en el mitin del Zócalo, convocado con motivo de la conmemoración del séptimo aniversario de la “Cuarta Transformación”, el pasado sábado 6 de diciembre.

El regidor fue encontrado sin vida en un departamento ubicado en la avenida Paseo de la Reforma. Crédito: Jesus Aviles | Infobae México

De acuerdo con las primeras investigaciones, el regidor ingresó al inmueble acompañado. Posteriormente, las personas con la que entró habrían manipulado su celular para pedir dinero a contactos cercanos y realizaron retiros con sus tarjetas bancarias.

Autoridades no han informado hasta este momento la causa de la muerte, sin embargo, el comunicador especializado en temas de seguridad, Carlos Jiménez, detalló en una publicación que a Brayan lo drogaron y lo mataron.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso