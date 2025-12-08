Hallan cuerpo del regidor de Reynosa en departamento de la colonia Tabacalera en CDMX

Crédito: Jesus Aviles | Infobae México

El regidor del ayuntamiento de Reynosa y presidente de la Comisión de Género y Equidad, Brayan Nicolás Vicente Salinas fue encontrado sin vida en un departamento con ubicación en la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SCC) el regidor habría rentado un departamento a través de una aplicación el pasado viernes 5 de diciembre.

Posteriormente, fue hallado sin vida por personal de limpieza quien notificó a las autoridades, paramédicos confirmaron el descenso.

Autoridades investigan el asesinato del regidor

(Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras avanza el análisis de videos de seguridad y se desarrollan diligencias clave, las autoridades han iniciado una indagatoria por homicidio culposo tras el hallazgo del cadáver de Brayan Nicolás Vicente en un departamento de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Oficiales del Ministerio Público recibieron el reporte del descubrimiento y activaron los procedimientos periciales necesarios para determinar la causa de la muerte y perfilar las siguientes líneas de investigación.

Lamentan el fallecimiento de Brayan Nicolás

Crédito: X(@carlospenaortiz)

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz a través de sus redes sociales, transmitió su solidaridad a los familiares y allegados del exfuncionario al manifestar: “Con profundo pesar, expreso mis más sinceras condolencias a la familia y amistades de quien fuera Regidor del R. Ayuntamiento de nuestra ciudad Brayan Nicolás Vicente Salinas”.

Acompañando el mensaje, Peña Ortiz agregó un deseo de fortaleza para quienes atraviesan el duelo y resaltó la huella dejada por el exregidor en la vida pública local: “Deseo que, ante este lamentable acontecimiento, encuentren fortaleza y pronto consuelo para sobrellevar tan sentida pérdida. Su partida deja un vacío en nuestra comunidad, pero también el recuerdo de su dedicación y servicio”.

El diputado federal, Jaime López Vela lamentó el homicidio del regidor, en sus redes sociales publicó: “Estamos incidiendo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y atentos al caso”. Asimismo, el legislador exigió justicia para Brayan Nicolas y mandó condolencias a los familiares del funcionario.

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se sumó a las condolencias por el asesinato, y extendió condolencias a la familia y seres queridos del regidor.