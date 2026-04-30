Dirigente de MC en Sinaloa advierte que las acusaciones contra funcionarios no pueden minimizarse

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Sergio Pío, advirtió que las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios del estado no pueden ser ignoradas ni minimizadas.

En un posicionamiento público, subrayó que su partido no caerá en especulaciones, pero tampoco guardará silencio frente a un caso que, dijo, exige claridad y responsabilidad institucional.

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Pío señaló que la situación obliga a priorizar la estabilidad de Sinaloa, la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.

“No vamos a especular, pero tampoco vamos a guardar silencio”, afirmó, al tiempo que exigió transparencia total, información clara por parte del gobierno y la ausencia tanto de persecuciones políticas como de encubrimientos.

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MC Sinaloa fija postura ante acusaciones internacionales

El líder estatal de MC enfatizó que, aunque aún no se cuenta con toda la información, el señalamiento realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe ser atendido con seriedad.

Comunicado del dirigente.

Indicó que su partido dará seguimiento puntual al proceso y recalcó que la prioridad no debe centrarse en personas, sino en las instituciones y en la legalidad.

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También insistió en que la ciudadanía sinaloense demanda justicia, paz y certeza, en medio de un contexto que calificó como delicado para la vida pública del estado.

EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios

El posicionamiento de MC ocurre tras darse a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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De acuerdo con la acusación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, en la distribución de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York.

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Señalamientos por narcotráfico y armas

Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados participaron en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.

El proceso abre un frente delicado en la relación bilateral, donde se entrecruzan justicia, diplomacia y soberanía nacional. Crédito: FGR

Según fiscales, estas redes criminales operan con apoyo de funcionarios corruptos, lo que facilita su expansión y operación internacional.

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El fiscal encargado del caso afirmó que este tipo de organizaciones no podrían actuar con tanta libertad sin la complicidad de actores políticos o de seguridad.

Lista de funcionarios señalados en la acusación

Entre las personas mencionadas en la acusación se encuentran:

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Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez , senador y exsecretario de Gobierno

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas

Dámaso Castro Zaavedra , vicefiscal estatal

Marco Antonio Almanza Avilés , exmando policial

Alberto Jorge Contreras Núñez , exmando policial

Gerardo Mérida Sánchez , exmando policial

José Antonio Dionisio Hipólito , exmando policial

Juan de Dios Gámez Mendívil , alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, exjefe policial de Culiacán

Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que se trata de acusaciones sin sustento que serán aclaradas conforme avance el proceso. EFE/ Juan Carlos Cruz

Respuestas oficiales y postura del gobierno mexicano

Tras la difusión del caso, el gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de fundamento. Sostuvo que se trata de imputaciones sin veracidad que serán desmentidas en su momento.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido delitos, aunque también cuestionó el trasfondo político de las acusaciones en ausencia de pruebas claras.

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Además, defendió la soberanía nacional y rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera.

En tanto, la Fiscalía General de la República informó que analizará la solicitud de detención con fines de extradición recibida a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.