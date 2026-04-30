México

Dirigente de MC en Sinaloa advierte que las acusaciones contra funcionarios no pueden minimizarse

Sergio Pío afirmó que su partido no especulará, pero tampoco guardará silencio ante las acusaciones

Guardar
Imagen ZYS37HORIFHXBNKDK526WF5PZQ

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Sergio Pío, advirtió que las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios del estado no pueden ser ignoradas ni minimizadas.

En un posicionamiento público, subrayó que su partido no caerá en especulaciones, pero tampoco guardará silencio frente a un caso que, dijo, exige claridad y responsabilidad institucional.

PUBLICIDAD

Pío señaló que la situación obliga a priorizar la estabilidad de Sinaloa, la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.

“No vamos a especular, pero tampoco vamos a guardar silencio”, afirmó, al tiempo que exigió transparencia total, información clara por parte del gobierno y la ausencia tanto de persecuciones políticas como de encubrimientos.

PUBLICIDAD

MC Sinaloa fija postura ante acusaciones internacionales

El líder estatal de MC enfatizó que, aunque aún no se cuenta con toda la información, el señalamiento realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe ser atendido con seriedad.

Comunicado del dirigente.

Indicó que su partido dará seguimiento puntual al proceso y recalcó que la prioridad no debe centrarse en personas, sino en las instituciones y en la legalidad.

También insistió en que la ciudadanía sinaloense demanda justicia, paz y certeza, en medio de un contexto que calificó como delicado para la vida pública del estado.

EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios

El posicionamiento de MC ocurre tras darse a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la acusación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, en la distribución de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso fue presentado ante un tribunal federal en Nueva York.

Señalamientos por narcotráfico y armas

Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados participaron en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.

El proceso abre un frente delicado en la relación bilateral, donde se entrecruzan justicia, diplomacia y soberanía nacional. Crédito: FGR
El proceso abre un frente delicado en la relación bilateral, donde se entrecruzan justicia, diplomacia y soberanía nacional. Crédito: FGR

Según fiscales, estas redes criminales operan con apoyo de funcionarios corruptos, lo que facilita su expansión y operación internacional.

El fiscal encargado del caso afirmó que este tipo de organizaciones no podrían actuar con tanta libertad sin la complicidad de actores políticos o de seguridad.

Lista de funcionarios señalados en la acusación

Entre las personas mencionadas en la acusación se encuentran:

  • Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
  • Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno
  • Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
  • Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal
  • Marco Antonio Almanza Avilés, exmando policial
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial
  • Gerardo Mérida Sánchez, exmando policial
  • José Antonio Dionisio Hipólito, exmando policial
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
  • Juan Valenzuela Millán, exjefe policial de Culiacán
Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que se trata de acusaciones sin sustento que serán aclaradas conforme avance el proceso. EFE/ Juan Carlos Cruz
Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que se trata de acusaciones sin sustento que serán aclaradas conforme avance el proceso. EFE/ Juan Carlos Cruz

Respuestas oficiales y postura del gobierno mexicano

Tras la difusión del caso, el gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de fundamento. Sostuvo que se trata de imputaciones sin veracidad que serán desmentidas en su momento.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido delitos, aunque también cuestionó el trasfondo político de las acusaciones en ausencia de pruebas claras.

Además, defendió la soberanía nacional y rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera.

En tanto, la Fiscalía General de la República informó que analizará la solicitud de detención con fines de extradición recibida a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Temas Relacionados

SinaloaMCSergio PíoRubén Rocha MoyaEEUUMovimiento CiudadanoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inauguran mural en hospital del IMSS de Querétaro para promover a artistas mexicanos

El arte de Jorge Tanamachi ilustra ahora las instalaciones del HGR No. 2 “El Marqués” de Querétaro

Inauguran mural en hospital del IMSS de Querétaro para promover a artistas mexicanos

Florinda Meza quedó ‘con los ojos más chiquitos’ tras fallida cirugía estética: “Fue una estupidez”

Durante una entrevista, la actriz y productora compartió que una cirugía estética en los ojos le redujo la capacidad para mostrar emociones, complicando su trabajo en pantalla

Florinda Meza quedó ‘con los ojos más chiquitos’ tras fallida cirugía estética: “Fue una estupidez”

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 30 de abril

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 30 de abril

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Tras vencer a Necaxa y América en la última jornada del torneo regular, ambos equipos llegan motivados para definir su pase a la semifinal de la Liga MX

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Temblor hoy 30 de abril en México: se registra un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 30 de abril en México: se registra un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Nodal sorprende al hablar del dolor ocasionado por traiciones de familiares: “A mí ya no me tumba nadie”

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

DEPORTES

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México