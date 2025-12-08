México

Qué tienen en común Peña Nieto y Salinas de Gortari, dos expresidentes del PRI

Ambos exmandatarios han administrado su retiro político desde Europa, con apariciones públicas cada vez más esporádicas

Guardar
Enrique Peña Nieto y Carlos
Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari han administrado su etapa postpresidencial desde Europa, con apariciones públicas cada vez más limitadas. Crédito: Infobae

Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, dos de los expresidentes más influyentes del PRI, han seguido trayectorias sorprendentemente paralelas desde que dejaron la presidencia.

Ambos eligieron Europa como residencia principal, se alejaron de la vida pública nacional y han mantenido un perfil bajo que contrasta con el peso político que tuvieron durante sus gobiernos.

Peña Nieto se mudó a Madrid al terminar su sexenio.

Ha explicado que su decisión buscó mantener una distancia respetuosa con el gobierno sucesor y evitar cualquier interferencia en la dinámica política del país.

Consiguió una “Golden Visa”, destinada a grandes inversionistas, y se instaló en una zona residencial privada donde asegura disfrutar de mayor tranquilidad.

Enrique Peña Nieto y Carlos
Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari han administrado su etapa postpresidencial desde Europa, con apariciones públicas cada vez más limitadas. EFE/Jose Méndez

En entrevistas recientes subrayó que vivir fuera de México fue “lo más sano” para dejar atrás su rol como figura pública activa.

Salinas de Gortari también se alejó definitivamente del país en 1995, tras la crisis que se desató por el encarcelamiento de su hermano Raúl.

Desde entonces ha residido en Irlanda, Reino Unido y España, llevando una vida reservada.

Obtuvo la nacionalidad española mediante el programa para descendientes de judíos sefardíes, un trámite sustentado en vínculos genealógicos más que en una intención de establecer una residencia continua en ese país, aunque ha pasado largos periodos en Europa.

La nacionalidad española de Carlos
La nacionalidad española de Carlos Salinas de Gortari se formalizó mediante el mecanismo para sefardíes. (Cortesía)

Coincidencias de ambos exmandatarios

Pese a los años que los separan, sus administraciones han sido comparadas por decisiones y dinámicas muy similares, entre las principales coincidencias destacan:

  • Uso de detenciones estratégicas al inicio de sus gobiernos

Salinas arrancó con la captura del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”; Peña Nieto hizo lo propio al impulsar la detención de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo para allanar el camino de la reforma educativa.

  • Impulso de reformas y leyes

Salinas apostó por transformar la economía en cuanto tuvo control político y un contexto internacional que empujaba hacia la apertura tras el fin de la Guerra Fría, privatizó empresas, modificó leyes y abrió sectores estratégicos.

Peña Nieto, en cambio, llegó con las reformas ya bajo el brazo. Desde el arranque buscó modernizar energía, educación y telecomunicaciones, apoyado en una narrativa de “cambio rápido”.

  • Construcción de alianzas entre partidos políticos

Como no tenía mayoría calificada, Salinas tejió acuerdos puntuales con el PAN que le permitieron aprobar sus reformas económicas y avanzar en el TLCAN. Era una colaboración práctica, aunque no oficial.

Peña Nieto optó por institucionalizar esa lógica con el Pacto por México, un acuerdo abierto entre PRI, PAN y PRD que le aseguró la fuerza legislativa necesaria para mover reformas constitucionales de gran calado.

  • Mejora temporal de la percepción internacional

Salinas conquistó a inversionistas y gobiernos extranjeros con un discurso de estabilidad y modernización, aunque el entusiasmo terminó golpeado por la crisis de 1994.

Peña Nieto también arrancó con buena prensa global gracias a la velocidad con la que sacó sus reformas, pero la imagen se deterioró con el paso de los escándalos y la falta de resultados visibles.

Percepción pública sobre Salinas de Gortari y Peña Nieto

Los dos expresidentes reaparecieron en el debate nacional tras las denuncias de Emilio Lozoya, quien los vinculó con presuntos actos de corrupción en Pemex.

Las declaraciones de Emilio Lozoya
Las declaraciones de Emilio Lozoya han tenido un impacto considerable en la percepción pública sobre la corrupción en el sexenio de Peña Nieto. EFE/José Méndez

Encuestas muestran a Peña Nieto y a Salinas entre los personajes que mayor proporción de ciudadanos estaría dispuesta a ver llamados ante la justicia, en caso de existir procesos formales en su contra.

Últimas visitas de ambos a México

Aunque ambos han mantenido residencia en Europa, sus visitas a México han sido escasas.

Enrique Peña Nieto regresó recientemente
Enrique Peña Nieto regresó recientemente a México tras casi siete años de ausencia, para visitar a su familia en Ixtapan de la Sal.

La última presencia confirmada de Carlos Salinas de Gortari data de abril de 2003, cuando asistió a la boda de su hija; desde entonces, sus entradas al país han sido discretas y muy esporádicas.

Enrique Peña Nieto, por su parte, regresó recientemente a territorio mexicano: el 6 de diciembre de este año y se le ubicó presuntamente en Ixtapan de la Sal, su lugar de residencia previo a la presidencia.

Su retorno no incluyó actividades públicas y ocurrió en total hermetismo, en línea con el bajo perfil que mantiene desde 2018.

Temas Relacionados

Enrique Peña NietoCarlos Salinas de GortariPRIPresidentesEspañaPolítica Mexicana

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: lunes de duelo para buscar ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

Bad Bunny en México: de dónde son y qué edad tienen los 500 mil fans que convierten CDMX en destino turístico musical

El regreso del artista puertorriqueño desata una fiebre musical, atrayendo a miles de fans de 77 países y posicionando a la capital mexicana como epicentro

Bad Bunny en México: de

Aumento al Salario Mínimo 2026: qué Programas y Becas del Bienestar tendrán un importante aumento este 1 de enero

La inversión social casi se duplicará respecto a 2025, permitiendo mayores montos y cobertura en pensiones y apoyos

Aumento al Salario Mínimo 2026:

La canción más escuchada en Apple México hoy

Estos son los éxitos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

La canción más escuchada en

CURP 2025: dónde descargar este documento antes de finalizar el año

El trámite para obtener la Clave Única de Registro de Población es rápido y sencillo a través de su página web oficial

CURP 2025: dónde descargar este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

La canción más escuchada en

La canción más escuchada en Apple México hoy

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: granjeros sorprendidos por eliminación de anoche

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

Guillermo del Toro y Diego Luna, los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

DEPORTES

David Faitelson protagoniza pelea con

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025