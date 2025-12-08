Qué tienen en común Peña Nieto y Salinas de Gortari, dos expresidentes del PRI

Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari han administrado su etapa postpresidencial desde Europa, con apariciones públicas cada vez más limitadas. Crédito: Infobae

Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, dos de los expresidentes más influyentes del PRI, han seguido trayectorias sorprendentemente paralelas desde que dejaron la presidencia.

Ambos eligieron Europa como residencia principal, se alejaron de la vida pública nacional y han mantenido un perfil bajo que contrasta con el peso político que tuvieron durante sus gobiernos.

Peña Nieto se mudó a Madrid al terminar su sexenio.

Ha explicado que su decisión buscó mantener una distancia respetuosa con el gobierno sucesor y evitar cualquier interferencia en la dinámica política del país.

Consiguió una “Golden Visa”, destinada a grandes inversionistas, y se instaló en una zona residencial privada donde asegura disfrutar de mayor tranquilidad.

En entrevistas recientes subrayó que vivir fuera de México fue “lo más sano” para dejar atrás su rol como figura pública activa.

Salinas de Gortari también se alejó definitivamente del país en 1995, tras la crisis que se desató por el encarcelamiento de su hermano Raúl.

Desde entonces ha residido en Irlanda, Reino Unido y España, llevando una vida reservada.

Obtuvo la nacionalidad española mediante el programa para descendientes de judíos sefardíes, un trámite sustentado en vínculos genealógicos más que en una intención de establecer una residencia continua en ese país, aunque ha pasado largos periodos en Europa.

Coincidencias de ambos exmandatarios

Pese a los años que los separan, sus administraciones han sido comparadas por decisiones y dinámicas muy similares, entre las principales coincidencias destacan:

Uso de detenciones estratégicas al inicio de sus gobiernos

Salinas arrancó con la captura del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”; Peña Nieto hizo lo propio al impulsar la detención de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo para allanar el camino de la reforma educativa.

Impulso de reformas y leyes

Salinas apostó por transformar la economía en cuanto tuvo control político y un contexto internacional que empujaba hacia la apertura tras el fin de la Guerra Fría, privatizó empresas, modificó leyes y abrió sectores estratégicos.

Peña Nieto, en cambio, llegó con las reformas ya bajo el brazo. Desde el arranque buscó modernizar energía, educación y telecomunicaciones, apoyado en una narrativa de “cambio rápido”.

Construcción de alianzas entre partidos políticos

Como no tenía mayoría calificada, Salinas tejió acuerdos puntuales con el PAN que le permitieron aprobar sus reformas económicas y avanzar en el TLCAN. Era una colaboración práctica, aunque no oficial.

Peña Nieto optó por institucionalizar esa lógica con el Pacto por México, un acuerdo abierto entre PRI, PAN y PRD que le aseguró la fuerza legislativa necesaria para mover reformas constitucionales de gran calado.

Mejora temporal de la percepción internacional

Salinas conquistó a inversionistas y gobiernos extranjeros con un discurso de estabilidad y modernización, aunque el entusiasmo terminó golpeado por la crisis de 1994.

Peña Nieto también arrancó con buena prensa global gracias a la velocidad con la que sacó sus reformas, pero la imagen se deterioró con el paso de los escándalos y la falta de resultados visibles.

Percepción pública sobre Salinas de Gortari y Peña Nieto

Los dos expresidentes reaparecieron en el debate nacional tras las denuncias de Emilio Lozoya, quien los vinculó con presuntos actos de corrupción en Pemex.

Encuestas muestran a Peña Nieto y a Salinas entre los personajes que mayor proporción de ciudadanos estaría dispuesta a ver llamados ante la justicia, en caso de existir procesos formales en su contra.

Últimas visitas de ambos a México

Aunque ambos han mantenido residencia en Europa, sus visitas a México han sido escasas.

Enrique Peña Nieto regresó recientemente a México tras casi siete años de ausencia, para visitar a su familia en Ixtapan de la Sal.

La última presencia confirmada de Carlos Salinas de Gortari data de abril de 2003, cuando asistió a la boda de su hija; desde entonces, sus entradas al país han sido discretas y muy esporádicas.

Enrique Peña Nieto, por su parte, regresó recientemente a territorio mexicano: el 6 de diciembre de este año y se le ubicó presuntamente en Ixtapan de la Sal, su lugar de residencia previo a la presidencia.

Su retorno no incluyó actividades públicas y ocurrió en total hermetismo, en línea con el bajo perfil que mantiene desde 2018.