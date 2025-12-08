México

Revelan que Peña Nieto avisó a Sheinbaum sobre su regreso a México, esto fue lo que dijo el expresidente

El exmandatario habría sido advertido que manejara un perfil bajo mientras se instalaba en Ixtapan de la Sal

El expresidente Enrique Peña Nieto
El expresidente Enrique Peña Nieto habría mencionado que pasaría las fiestas decembrinas con su familia. | (Jovani Pérez/ Infobae México)

Tras casi siete años fuera del país, el expresidente Enrique Peña Nieto regresó discretamente a México para pasar las fiestas decembrinas con su familia y visitar a su madre.

Según los primeros reportes, el exmandatario se instaló en su casa de descanso en Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde conserva arraigos personales desde hace años.

De acuerdo con El Universal, Peña Nieto habría notificado previamente al gobierno federal sobre su visita, en un gesto aparentemente de cortesía política hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien respondería que mantuviera un perfil bajo y evitar cualquier interpretación política sobre su presencia en el país.

Cabe señalar que dicha visita se trata de la primera llegada de Peña Nieto a México desde que dejó la presidencia en diciembre de 2018, aunque no sería la primera vez que buscaba regresar.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), intentó hacerlo al menos en dos ocasiones (para la boda de su hija Paulina y para visitar a su madre), pero, según el medio citado, Palacio Nacional le notificó que “no era conveniente”.

“Me retiré de la política”, detalla Peña Nieto

El propio Peña Nieto en reiteradas ocasiones insistió que su etapa en el servicio público concluyó con el fin de su mandato. “Me retiré de la política”, afirmó en diversas ocasiones.

El expresidente se instaló en
El expresidente se instaló en una propiedad ubicada en Ixtapan de la Sal. (Infobae/Anayeli Tapia)

Si bien, su intención inicial al dejar el poder, era permanecer en México y llevar un retiro sereno, la presión pública, la polarización política y su asistencia a eventos privados lo llevaron a radicar entre España y República Dominicana.

En abril de 2023, reconoció que tenía interés en volver al país, aunque sin definir si lo haría de manera permanente. Por ahora, su estancia en Ixtapan de la Sal fue presentada como un asunto estrictamente familiar, aunque con un fuerte peso simbólico por tratarse del último presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El regreso de los expresidentes en un marco de la Cuarta Transformación

El retorno de Peña Nieto ocurre en un contexto donde otros exmandatarios reaparecieron en la escena pública mexicana.

La reaparición de Peña Nieto
La reaparición de Peña Nieto destacó por su carga política e histórica. (Foto: @EPN, Instagram)

En reiteradas ocasiones, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue visto en diversas ocasiones en la Ciudad de México y participa activamente en redes sociales; Ernesto Zedillo tuvo apariciones selectivas en foros académicos y políticos; por su parte, Vicente Fox Quesada nunca se fue del todo, permaneció en el estado de Guanajuato y mantiene una presencia mediática constante.

Hasta el momento, el único exmandatario que permanece fuera del país es Carlos Salinas de Gortari, quien sigue la vida pública mexicana desde varios países de Europa.

Dentro de un escenario político dentro de la llamada Cuarta Transformación (4T), la reaparición de Peña Nieto destacó por su carga política e histórica: fue el presidente que derrotó a AMLO en 2012 y que, seis años después, entregó el poder a la izquierda por primera vez en la historia moderna de México.

Un regreso en medio de una celebración morenista

El retorno del priista coincide con el arranque formal del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien este fin de semana encabezó un mitin en el Zócalo capitalino para reafirmar la continuidad del proyecto de la 4T por siete años.

El retorno del priista coincide
El retorno del priista coincide con el arranque formal del gobierno de Claudia Sheinbaum. (Fotos: @EPN, @claudia_shein, Instagram)

Mientras el gobierno federal envía señales de endurecimiento económico y mantiene una estrategia de seguridad reforzada contra el crimen organizado, Peña Nieto reaparece en silencio, sin actos públicos ni mensajes políticos.

Hasta el corte de esta nota, la presencia de Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, Estado de México, se mantiene bajo estricta discreción, sin embargo, su regreso no pasa desapercibido por los mexicanos debido a la ola de memes que se desató tras su llegada.

Temas claves:

  • Enrique Peña Nieto volvió a México tras casi siete años para pasar las fiestas con su familia.
  • Se hospedó en su casa de Ixtapan de la Sal y avisó al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre su regreso.
  • Es su primer viaje al país desde que dejó la presidencia en 2018.
  • Su visita es privada, sin actos públicos ni declaraciones políticas.

