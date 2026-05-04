Paulina Rubio llega tarde a audiencia donde se definirá el futuro de su hijo con Colate

La Corte Familiar de Miami evalúa la custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera, tras petición de mudanza a Madrid

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera “Colate” se presentan hoy en la Corte Familiar de Miami para la primera audiencia donde se decidirá con cuál de los dos vivirá Andrea Nicolás, hijo de ambos.

La jueza Marlene Fernández determinará la custodia tras escuchar a las partes, luego de que el menor, de 15 años, expresara en 2024 que desea mudarse a Madrid, España, residencia de su padre, y acusara a su madre de agresiones físicas y de quitarle el teléfono móvil para impedirle contactar a su progenitor.

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La audiencia, programada para este lunes 4 de mayo, inició con retraso porque Paulina Rubio llegó aproximadamente 30 minutos tarde acompañada de la abogada Sandra Hoyos, mientras que Colate ya estaba en la sala junto a su representante Aliette Carolan, según información de Ventaneando, medio que cubre el caso desde Miami, Florida.

La guardiana del menor, Amber Glasper, quien ha sido su niñera durante años, denunció ante la jueza que Paulina Rubio y Colate le adeudan a cada uno 14.500 dólares por honorarios impagos.

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Andrea Nicolás, de 15 años, solicita ante la jueza Marlene Fernández vivir con su padre en España y denuncia agresiones y restricciones de comunicación por parte de su madre (Instagram / @colatenicolas)

Por orden judicial, la expareja debe saldar la deuda en un plazo de 48 horas. Este adeudo retrasó la audiencia de hoy y, ante la situación, Glasper recomendó que Andrea Nicolás podría ser enviado a un internado para apartarlo del ambiente tóxico entre sus padres.

La resolución final sobre la custodia podría extenderse hasta el viernes, a la espera de que la jueza recopile todos los testimonios y defina qué es lo más adecuado para el adolescente. Hasta el momento, ninguna de las partes ha hecho declaraciones públicas sobre el caso.

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Un intrincado pleito legal y el desgaste económico y emocional de ambas partes

El pleito legal entre Paulina y Colate sigue activo y es uno de los más largos y mediáticos del entretenimiento latinoamericano. El conflicto principal gira en torno a la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, y ha escalado en los últimos meses con nuevas demandas y contrademandas.

La audiencia por la custodia entre Paulina Rubio y Colate comenzó con retraso debido a la llegada tardía de la cantante y su abogada, Sandra Hoyos (Instagram/@paulinarubio)

En 2026, Paulina Rubio presentó una contrademanda contra Colate en pleno juicio de custodia. La cantante acusa a su expareja de filtrar información sensible relacionada con la persona encargada del cuidado de su hijo, lo que, según ella, viola la confidencialidad judicial.

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Rubio argumenta que Colate divulgó datos privados fuera del ámbito legal y pide no solo que se sancione al empresario, sino también que se suspenda el tiempo de convivencia entre padre e hijo hasta que se resuelva la exposición del menor en redes sociales y medios.

Además, Paulina Rubio solicita que Colate deje de exponer a su hijo en plataformas digitales y que asuma los costos judiciales derivados de este proceso. La artista también pide que se prohíba a Colate hablar públicamente del caso para proteger la intimidad del menor y evitar más controversias mediáticas.

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La decisión final sobre la custodia podría conocerse el viernes, ya que la jueza Marlene Fernández sigue recopilando testimonios clave (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El proceso legal ha sido largo y complicado. Desde su separación en 2012, ambos han protagonizado múltiples demandas cruzadas, la mayoría relacionadas con la custodia y convivencia del menor.

Paulina ha llegado a impedir que el niño tenga pasaporte para evitar que viaje a España con su padre. Por su parte, Colate ha tenido que viajar constantemente a Miami para convivir con su hijo, ya que el adolescente no puede ver a su familia paterna en España.

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Por disposición judicial, los padres de Andrea Nicolás tienen 48 horas para saldar la deuda acumulada con la guardiana designada por la corte (REUTERS/Jeenah Moon/EP)

En uno de los episodios más recientes, una discusión entre Paulina y su hijo derivó en una audiencia urgente en Miami, donde la jueza ordenó terapia familiar inmediata como medida preventiva.

Además, se espera que el propio Andrea Nicolás declare ante la corte, un hecho poco común en estos casos y que podría ser determinante para decidir con quién vivirá el menor de manera permanente.

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La batalla legal incluye acusaciones de conductas inapropiadas y manipulación emocional de ambas partes, y ha generado un expediente judicial con más de seiscientos documentos, así como un fuerte desgaste económico y personal para ambos.