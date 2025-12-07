Reportan que Enrique Peña Nieto regresó a México para visitar a su madre

El ex presidente se mudó a España, donde permaneció en los últimos años. (Foto: @EPN, Instagram)

El expresidente Enrique Peña Nieto habría regresado en días recientes a México, después de un exilio de siete años en España, y de acuerdo con algunas fuentes, se encuentra en Ixtapan de la Sal , Estado de México, donde el priista tiene a gran parte de su familia.

Fue el periodista Mario Maldonado, autor del libro Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto, quien confirmó dicha versión.

De acuerdo con el periodista, la motivación principal de este regreso ha sido familiar, pues su madre presenta algunos problemas de salud.

“Vino a visitar a su familia, principalmente a su madre, que ya no puede viajar con facilidad. Se le vio estos días en Ixtapan de la Sal, según me confirman fuentes de alto nivel”, aseguró Maldonado a través de redes sociales.

Mario Maldonado realizó una larga entrevista a EPN en Madrid. FOTO: X Mario Maldonado

La razón por la que EPN se mudó a España tras dejar la presidencia de México

El mexiquense dejó el país meses después de que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder.

Si bien, la consulta popular impulsada por el tabasqueño para enjuiciar a los expresidentes de México no prosperó, el lujoso estilo de vida de Peña Nieto tras dejar el Poder Ejecutivo despertó algunas polémicas.

Fue así que el originario de Atlacomulco decidió marchar a España, donde se estableció en los últimos años.

Durante su mandato, Peña Nieto solía visitar de manera frecuente Ixtapan de la Sal, donde solía jugar al golf.

El es presidente de México en un torneo de Golf Crédito: EFE

En el documental sobre el PRI, Peña Nieto reconoce errores

El expresidente Enrique Peña Nieto admitió que la gestión de la crisis generada por el escándalo de la “Casa Blanca” constituyó un error, al señalar que su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, no debió asumir la responsabilidad pública de un asunto que correspondía exclusivamente al titular del Ejecutivo.

Esta reflexión, que reviste especial relevancia por el impacto que tuvo aquel episodio en su administración, fue expresada por Peña Nieto en la serie PRI: crónica del fin, escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker y transmitida por la plataforma VIX.

El expresidente de México participó en un acto del ilusionista Daniel Fernández IG: @thedanielfernandez

En el tramo final de la producción, el exmandatario enfatizó que la decisión de involucrar a Rivera en la explicación pública sobre la propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec fue desacertada.

Peña Nieto afirmó: “Creo que nunca debió ella haber dado la cara de un tema que correspondía al presidente de la República”, según recoge la serie de Maerker en VIX.

El caso de la “Casa Blanca” surgió a raíz de un reportaje periodístico que señalaba la adquisición de la residencia como un posible conflicto de interés con contratistas del gobierno federal.

Peña Nieto relató que, en aquel momento, consideró que su esposa debía ofrecer la explicación pública sobre la procedencia de la propiedad, al tratarse de un bien a nombre de Rivera.

El expresidente reconoció: “La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado”.

En la serie, se rememoran las declaraciones que Peña Nieto realizó en noviembre de 2014.

“Le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad”, explicó Peña Nieto.

De qué trata el libro Enrique Peña nieto: confesiones desde el exilio

En las entrevistas concedidas para la mencionada obra, Peña Nieto había abordado la posibilidad de regresar a México.

Enrique Peña Nieto narra su ascenso político desde Atlacomulco hasta llegar a la presidencia de México, describiendo el papel de la red priista en su carrera.

El libro explora los principales escándalos y casos de corrupción que marcaron su sexenio, detallando episodios internos del PRI y sus consecuencias.

Expone la relación de Peña Nieto con figuras clave de la política mexicana, como Carlos Salinas de Gortari, y el desarrollo de un acuerdo no escrito con Andrés Manuel López Obrador al final de su mandato.

Analiza la percepción del expresidente sobre el llamado “Mexican Moment”, un periodo de optimismo internacional para México durante su gobierno.

Detalla las razones de su autoexilio, el proceso de su distanciamiento de la vida pública y su reflexión sobre el ejercicio del poder tras su salida del país.