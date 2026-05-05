México

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

La cantante anuncia un show especial, con repertorio de éxitos y nuevas versiones, conjugando nostalgia y celebración y retomando la relación histórica que mantiene con el emblemático recinto capitalino desde los noventa

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Fey regresa al Auditorio Nacional el 30 de agosto con su espectáculo “FOREVER 17 TOUR – The Happy Era”, apostando por la nostalgia y nuevas experiencias (Archivo)
Fey regresa al Auditorio Nacional el 30 de agosto con su espectáculo “FOREVER 17 TOUR – The Happy Era”, apostando por la nostalgia y nuevas experiencias (Archivo)

Fey prepara su regreso al Auditorio Nacional el próximo 30 de agosto con el espectáculo “FOREVER 17 TOUR – The Happy Era”, una propuesta que conjuga nostalgia, reinterpretaciones y nuevas experiencias en vivo.

El concierto enfatiza la relación especial de la artista con este recinto, donde ha impuesto récords históricos y marcado hitos para el pop mexicano.

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La cantante María Fernanda Blázquez Gil, conocida artísticamente como Fey, suma entre 1997 y 1999 un total de 17 presentaciones con lleno total en el Auditorio Nacional, lo que representa una cifra inédita para una mujer en México durante ese periodo.

En 1997, alcanza 12 conciertos con localidades agotadas, incluyendo 11 funciones consecutivas con un promedio de 10 mil asistentes por función, durante su gira “Tierna la noche”.

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El Auditorio Nacional le dedica una placa conmemorativa que reconoce su récord de presentaciones agotadas, un reconocimiento sin precedente para una solista femenina en ese momento.

A horas de su show en Argentina, Fey habló de su vínculo con el país
La artista impone récord histórico en el Auditorio Nacional con 17 llenos totales entre 1997 y 1999, una hazaña inédita en el pop mexicano (Archivo)

“Forever 17: The Happy Era”, un regreso a momentos felices

El espectáculo programado para este 2026 apuesta por revivir la etapa donde la música es “libertad, emoción y celebración”. El diseño del show ofrece un viaje musical a través de los éxitos que definieron los años ochenta y noventa, e incluye reinterpretaciones que buscan sorprender a los asistentes.

El concepto busca que el público vuelva a su propia “época feliz”, asociando las canciones de Fey con recuerdos personales. La producción destaca por su repertorio pensado para cantar y bailar de principio a fin, el despliegue visual y los guiños culturales que conectan diferentes generaciones.

La relación de Fey con el Auditorio Nacional se mantiene activa más allá de los logros de la década de los noventa. En 2013, tras un retiro temporal y cambios de sello discográfico, regresa a ese mismo escenario con la gira “Todo lo que soy”.

Fey participó en un evento para concientizar sobre el VIH en la Ciudad de México.
El concierto propone revivir la época dorada del pop con un repertorio de éxitos de los años ochenta y noventa y nuevas reinterpretaciones (@fey, Instagram)

El primer concierto de esta etapa ocurre el 22 de febrero de ese año y reafirma el vínculo con su público. En 2024, la artista anuncia la gira “Hits Tour” en el marco de sus 30 años de trayectoria, con un primer concierto agendado el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Un recinto muy especial para Fey

“La Reina del Auditorio Nacional”, como la identifica su público, reafirma su lugar como referencia del pop en español tras completar giras internacionales de localidades agotadas en Sudamérica y Estados Unidos.

El espectáculo de agosto no se plantea solo como un repaso de éxitos, sino como una “celebración generacional” capaz de atraer tanto a quienes crecieron con sus primeras canciones, como a nuevas audiencias interesadas en la escena pop latinoamericana.

Desde su debut en 1995, Fey irrumpe en la escena musical con su álbum homónimo y temas como “Media naranja” y “Gatos en el balcón”, convirtiéndose en fenómeno juvenil.

Fey
Reconocida como 'La Reina del Auditorio Nacional', Fey mantiene su liderazgo en el pop latinoamericano con giras internacionales exitosas (Cuartoscuro)

Al año siguiente consolida su presencia en América Latina con el disco “Tierna la noche”, y su imagen se vuelve referencia entre la juventud mexicana de los noventa. En 1999, durante la gira de “El color de los sueños”, suma otros cinco llenos en el Auditorio Nacional, fortaleciendo una trayectoria marcada por la cercanía con su público en ese escenario.

El Auditorio Nacional es para Fey algo más que un foro de presentaciones; representa el espacio donde rompió récords, consolidó su perfil como ídolo juvenil y abrió camino para otras mujeres en la música pop mexicana.

El anuncio del concierto de este 30 de agosto confirma la vigencia de esa relación, y marca un nuevo capítulo en la historia compartida entre la cantante y uno de los recintos más emblemáticos de Latinoamérica.

El Auditorio Nacional entregó na Fey una placa conmemorativa por 12 presentaciones agotadas en 1997, destacando su impacto como solista femenina (Archivo)
El Auditorio Nacional entregó na Fey una placa conmemorativa por 12 presentaciones agotadas en 1997, destacando su impacto como solista femenina (Archivo)

Precios para ver a Fey en el Auditorio Nacional 2026

A continuación, la lista de precios por sección. Cabe mencionar que en la lista no están contemplados los costos por servicio de la boletera.

  • Piso 2: $496 pesos
  • Piso 2, sección 501: $620 pesos
  • Piso 1: $868 pesos
  • Piso 1, sección 405: $992 pesos
  • Piso 1, sección B: $1, 116 pesos
  • Piso 1, sección A: $1, 240 pesos
  • Balcón: $1, 736 pesos
  • Balcón B: $1, 984 pesos
  • Luneta: $2, 356 pesos
  • Luneta B $2, 604 pesos
  • Luneta C $2, 852 pesos
  • Preferente 109: $3, 100 pesos
  • Preferente 107: $3, 348 pesos
  • Preferente 102: $3, 596 pesos
  • Preferente 101: $4, 092 pesos

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