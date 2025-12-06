Siete años de Morena en el poder: avances y desafíos de Claudia Sheinbaum a un año en la presidencia

La Presidenta de México encabezará un evento popular en el marco de la celebración de su primer año frente al Ejecutivo Federal. Créditos: Presidencia

A siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, el movimiento político encabezado por Morena prepara una movilización masiva en el Zócalo capitalino para conmemorar su llegada al poder federal. La cita será este 6 de diciembre a las 10:00 horas, en un encuentro convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cumple su primer año de gobierno con una aprobación estimada del 70%, de acuerdo con datos de Polls.

La concentración busca reconocer el camino recorrido desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia e inició un proceso de reconfiguración política, económica y social que se mantiene bajo la actual administración. En un mensaje difundido desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que el movimiento surgió de una larga lucha por transformar al país y aseguró que, en este primer tramo de su mandato, Morena ha enfrentado “una andanada de campañas y calumnias” por parte de sus opositores.

No obstante —dijo—, el proyecto se mantiene firme gracias al respaldo popular. “Gobierno y pueblo somos lo mismo”, afirmó, al tiempo que llamó a la ciudadanía a participar en la movilización, a la que calificó como “una celebración histórica”.

La convocatoria también fue respaldada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien destacó que Morena llegó al poder “sin violencia y por la vía democrática”, motivo por el cual —consideró— hay mucho que celebrar. Se prevé que al evento acudan legisladores, gobernadores, liderazgos del partido y simpatizantes de diversas regiones del país.

La movilización ocurre después de semanas marcadas por protestas de la llamada Generación Z en distintas ciudades del país, que exigieron mayor transparencia, rendición de cuentas y acciones más incisivas contra la violencia. Frente a este contexto, la concentración de este sábado busca también mostrar cohesión interna y respaldo ciudadano al proyecto gobernante.

Los siete años de gobiernos de Morena han dejado indicadores mixtos. Entre los avances más reconocidos, la administración destaca el incremento al salario mínimo —que pasó de 88 pesos en 2018 a 278 pesos en 2025— y la reducción de la pobreza.

Morena ha llegado a sus siete años frente al poder desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

De acuerdo con cifras oficiales, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, en buena medida gracias a incrementos salariales y programas sociales como la Pensión para el Bienestar, las Becas Benito Juárez y Rita Cetina.

En el ámbito económico, la Inversión Extranjera Directa registró máximos históricos, alcanzando 40 mil 906 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2025, impulsada por el fenómeno del nearshoring. La recaudación fiscal también mostró fortaleza, con un aumento significativo derivado de auditorías y fiscalización a grandes contribuyentes.

Sin embargo, el periodo también ha enfrentado desafíos importantes. Aunque en el arranque del gobierno de Sheinbaum los homicidios registraron una tendencia a la baja, las desapariciones continúan al alza, superando anualmente las 30 mil víctimas. Esto último ha cobrado relevancia frente a acontecimientos de gran escala como los hallazgos en Teuchitlán que atrajeron el interés de organismos internacionales como la propia ONU, quien hizo un llamado a México a reforzar las medidas contra la desaparición forzada.

Un año de Sheinbaum: alta aprobación y retos crecientes

Claudia Sheinbaum inició su gobierno en octubre de 2024 y ha sostenido niveles de aprobación superiores a los de su antecesor durante su primer año. Con 70% de respaldo, la Presidenta ha centrado su narrativa en la continuidad de la Cuarta Transformación, la ampliación de programas sociales y la defensa de la democracia frente a lo que considera intentos de desestabilización por parte de sus adversarios.

Sheinbaum ha insistido en sus declaraciones, en cada conferencia mañanera, que la prioridad sigue siendo el bienestar social. Destacó avances como el acceso universal a la pensión para adultos mayores, el incremento salarial y la estabilidad económica.

Pero los desafíos no son menores. La seguridad pública sigue siendo la principal demanda de la población. Uno de los golpes más fuertes de la violencia ha sido la llegada de estos atentados contra propios integrantes de la esfera pública con casos como el reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La Presidenta también enfrenta el reto de consolidar un sistema de salud universal en el que se sigue trabajando para construir hospitales y centros de salud para diferentes puntos de la República, además, deberá seguir reforzando el sistema sanitario con medicamentos, equipo médico y personal capacitado. Sin embargo, ha sido la propia presidenta quien ha destacado avances en proyectos como IMSS-Bienestar, además de la colaboración internacional como la reciente aprobación de 25 mdd que el Fondo para Pandemias otorgará a México para reforzar la vigilancia y respuesta ante riesgos sanitarios.

Claudia Sheinbaum ha buscado seguir colaborando con otros países como Estados Unidos y Canadá frente a retos como el próximo Mundial de 2026. Foto: (Archivo)

No obstante, quedan temas pendientes como la despenalización del aborto que ya supera los 20 estados en todo el país.

Por su parte, reducir brechas regionales y fortalecer la seguridad social para trabajadores informales, que representan más de la mitad de la fuerza laboral, también será un tema de agenda para el actual gobierno hacia los próximos cinco años que le restan al frente del país.

En el plano internacional, la relación con Estados Unidos, ahora bajo la presidencia de Donald Trump, plantea un escenario complejo. Tensiones comerciales, presiones migratorias y negociaciones periódicas sobre aranceles han obligado al gobierno mexicano a una estrategia de firmeza diplomática y pragmatismo económico.

Recientemente, la presidenta Sheinbaum Pardo ha sostenido un encuentro con el presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney de cara al Mundial 2026, mismo que, por primera vez en la historia compartirá sede entre los tres países, lo que representa una oportunidad para que estos sigan fortaleciendo sus relaciones.

Los primeros siete años de Morena en el poder, y el primer año de Claudia Sheinbaum, muestran un país con avances relevantes pero con retos persistentes. Con alta aprobación, una economía dinámica y una amplia base social, la Presidenta llega a este aniversario con margen político, aunque consciente de las demandas ciudadanas y del contexto internacional desafiante.