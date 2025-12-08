La cantidad de proteína que debes consumir para no perder masa muscular después de los 60

Además del ejercicio, la alimentación es clave para mantener masa muscular después de los 60. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un nutriente esencial para conservar y reparar los tejidos del cuerpo, incluyendo los músculos. Después de los 60 años, el organismo tiende a perder masa muscular de forma natural, un proceso conocido como sarcopenia.

Esta pérdida puede afectar la fuerza, el equilibrio y la movilidad, incrementando el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de independencia.

Mantener una ingesta adecuada de proteína ayuda a desacelerar esta pérdida muscular, favorece la recuperación ante enfermedades o cirugías y contribuye a mantener una buena calidad de vida.

La masa muscular también juega un papel en la regulación del metabolismo y el control del peso corporal. Por estas razones, el consumo de proteína y la conservación de la masa muscular son fundamentales para la salud y el bienestar a partir de los 60 años.

Mantener la masa muscular después de los 60 es vital para mantener la independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores fuentes de proteína para no perder masa muscular después de los 60

Las mejores fuentes de proteína para conservar masa muscular después de los 60 años incluyen:

Fuentes animales

Carne magra : pollo, pavo, res magra

Pescados : salmón, atún, sardina, trucha

Huevos

Lácteos bajos en grasa: yogur, queso, leche descremada

Fuentes vegetales

Legumbres : lentejas, garbanzos, porotos, soja

Frutos secos y semillas : almendras, nueces, chía, sésamo

Tofu y tempeh

Granos integrales: quinoa, amaranto

Además, el consumo adecuado de vitamina D y ejercicio de fuerza ayuda a potenciar la conservación de la masa muscular. Ante dudas o condiciones de salud específicas, conviene consultar con un especialista en nutrición.

Se recomienda distribuir la ingesta de proteínas en todas las comidas del día y combinar fuentes vegetales para lograr un perfil de aminoácidos completo. (Imagen Ilustrrativa Infobae)

Esta es la cantidad de proteína que se recomienda consumir después de los 60

La cantidad de proteína recomendada para adultos mayores de 60 años suele estar entre 1,0 y 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos debería consumir entre 70 y 84 gramos de proteína diarios.

Estas cifras pueden variar según el nivel de actividad física, el estado de salud y la presencia de enfermedades crónicas. Las personas que realizan ejercicio de fuerza o se están recuperando de una enfermedad o lesión pueden requerir un aporte mayor.

Es importante repartir el consumo de proteína en todas las comidas para favorecer la síntesis muscular.

Dieta sugerida para comer 80 gramos de proteína al día para una persona mayor de 60

A continuación, se presenta un ejemplo de dieta diaria para alcanzar 80 gramos de proteína para una persona mayor de 60 años. Las cantidades pueden ajustarse según preferencias y necesidades individuales.

Desayuno

Total desayuno: 26 g

Almuerzo

Total almuerzo: 36 g

Merienda

Total merienda: 9 g

Cena

Total cena: 24 g

Total estimado: 80-85 g de proteína

Ante condiciones médicas o necesidades especiales, es recomendable consultar con un profesional en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cantidades son aproximadas y pueden variar según las marcas y métodos de cocción. Es importante considerar variedad de fuentes proteicas y complementar con frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables para una dieta balanceada.