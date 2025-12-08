Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

(BrigaSAD)

El reconocimiento público a Junior H en Veracruz representó un momento relevante tanto para la comunidad como para el propio artista, quien fue homenajeado por su apoyo humanitario tras las recientes inundaciones en Poza Rica.

Durante su concierto en la Ganadera Ylang Ylang, en el marco del México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025, organizaciones locales y líderes comunitarios subieron al escenario para entregarle un reconocimiento por su labor solidaria.

Cabe señalar que el cantante de corridos tumbados ha tenido problemas legales y ha causado polémica por retrasar conciertos.

Ante el reconocimiento, Junior H agradeció el gesto y expresó: “Mi corazón está con Poza Rica. Gracias por dejarme ayudar”. En ese momento, compartió que su madre es originaria de Poza Rica y subrayó que su compromiso abarca a todo México, no solo a esa ciudad.

La iniciativa solidaria que motivó este reconocimiento tuvo su origen en la creación de BrigaSAD, una brigada impulsada por Junior H que se articuló con Rotaract San Rafael, Rotaract Poza Rica, Rotary Poza Rica, Brigadas Sad Boys, empresas privadas locales, jóvenes voluntarios y líderes comunitarios.

Juntos, coordinaron acciones para limpiar viviendas, entregar víveres y acompañar a más de cien familias damnificadas por las lluvias. BrigaSAD, nacida del impulso personal del artista, se consolidó como el eje operativo de las labores de rescate y asistencia, canalizando la energía de la música hacia la reconstrucción social.

El trabajo conjunto entre las organizaciones y la brigada impulsada por Junior H fue percibido como un ejemplo de colaboración efectiva entre ciudadanía y figuras públicas. Participantes voluntarios resaltaron el efecto motivador de la presencia del artista: “Cuando alguien que admiras te impulsa a ayudar, el cambio se siente más cercano”, compartieron quienes participaron en las jornadas de limpieza, acompañamiento y reconstrucción.

El homenaje se realizó en el contexto de un concierto multitudinario en Veracruz, donde Junior H interpretó temas de su más reciente álbum, “$ad Boyz For Life II”, y éxitos que lo han consolidado como una de las voces más influyentes del regional mexicano.

Junior H comparece en la fiscalía

El proceso judicial que enfrenta Junior H ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad artística y la respuesta de las autoridades mexicanas ante el auge de los corridos tumbados.

El cantante, originario de San Juan Cerano, Guanajuato, compareció ante la Fiscalía del Estado de Jalisco tras interpretar la canción “El Azul” durante su presentación en las Fiestas de Octubre en Zapopan el 28 de octubre.

Junior H cuestionó las restricciones locales a los corridos y afirmó que forman parte de una cultura que no podrá ser apagada fácilmente. (Coachella/Captura de pantalla)

La investigación, según la Fiscalía, se centra en la posible apología del delito contenida en la letra, lo que podría derivar en una pena de entre uno y seis meses de prisión conforme al Artículo 142 del Código Penal de Jalisco.La controversia se intensificó cuando la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y citó a Junior H —nombre artístico de Antonio ‘N’— a declarar el 11 de noviembre ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

El caso se inscribe en una tendencia reciente de restricciones y prohibiciones impuestas a exponentes del subgénero, como El Komander y Natanael Cano, quienes también han sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades.La canción “El Azul”, una colaboración con Peso Pluma, ha generado gran repercusión tanto entre el público joven como en los organismos de seguridad.

El tema describe la vida de un personaje vinculado a la delincuencia, incluyendo pasajes en los que, según la Fiscalía, “le pide perdón a Dios por hacer cosas indebidas”. La letra narra la existencia de un hombre dedicado al tráfico de drogas, rodeado de armas y peligros, y desde el inicio menciona un “detallazo” que podría interpretarse como una referencia a una pistola Colt adornada con la imagen del “Señor de la montaña”. Este apodo, utilizado por otros artistas como Los Canelos de Durango, alude a Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”.