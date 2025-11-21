México

Junior H vuelve a retrasar concierto por más de dos horas, pero asegura que nunca le ha fallado a su gente

El intérprete de corridos tumbados habría salido al escenario minutos después de la media noche

Guardar
Junior H ha estado envuelto
Junior H ha estado envuelto en varias polémicas durante las últimas semanas. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

En medio de controversias, Junior H volvió a causar reveló en redes sociales luego de que se diera a conocer que inició su concierto en Monterrey horas después de lo acordado.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el cantante de corridos tumbados llega tarde a una presentación, anteriormente, ocurrió un incidente similar en Tijuana.

Junior H llega tarde a
Junior H llega tarde a concierto en Monterrey. (Infobae México)

Junior H llega dos horas tarde a su concierto en Monterrey

Durante la madrugada del 20 de noviembre, diferentes medios locales dieron a conocer que el concierto del intérprete de 24 años inició “minutos después de la media noche”.

Además, en redes sociales, principalmente en TikTok, se difundieron algunos videos de los asistentes esperando a que Junior H subiera al escenario.

De acuerdo con el sitio El Congresista, la presentación del cantante en Monterrey tuvo un retraso de dos horas, lo que ocasionó que el show se extendiera y los seguidores de Junior H buscaran transporte en horas poco habituales.

El concierto de Junior H
El concierto de Junior H en Monterrey habría comenzado más de dos horas tarde. (Instagram)

Junior H explota ante críticas por iniciar sus conciertos tarde

Horas después de que su demora adquiriera notoriedad en redes y medios de comunicación, el intérprete de temas como “Lady Gaga” y “Volver al futuro” lanzó un contundente mensaje ante las críticas.

“A los que tiran sin saber, aquí sigo, trabajando, creciendo y poníendole alma a todo lo que hago. A los que están conmigo, gracias por ver más allá del ruido. Ustedes saben quién soy y hacia dónde voy”, escribió en sus historias de Instagram.

De igual forma, aceptó que aunque inició dos de sus conciertos tarde sigue trabajando para “su gente”, por lo que manifestó su molestia ante la información que se difunde sobre sus conciertos.

Lo bueno también merece ser contado. Y yo voy a seguir demostrando con hechos, no con escándalos”, sentenció.

Junior H vía Instagram (Captura de
Junior H vía Instagram (Captura de pantalla)

La supuesta razón por la que Junior H llegó tarde a su concierto en Tijuana

Antes de lo ocurrido en Monterrey, Junior H también llegó tarde a su concierto en Tijuana, pero en aquella ocasión los asistentes aguardaron durante más de tres horas el inicio del show.

La situación se agravó por la ausencia de información clara entre el público y los organizadores, lo que llevó a que varios decidieran abandonar el recinto antes de la llegada del cantante; no obstante, una multitud permaneció en el lugar.

En un primer momento, la explicación oficial apuntó a retrasos en el vuelo del cantante debido a las condiciones climatológicas adversas. Horas después, la cuenta de Instagram Chamonic, especializada en noticias de la farándula, aportó nuevos detalles sobre lo ocurrido.

La razón por la que
La razón por la que Junior H llegó tarde a su concierto en Tijuana. (Captura de pantalla)

“Un día antes no podía llegar porque tuvo un concierto en Los Ángeles, y al siguiente día voló a Tijuana para llegar. Duró dos horas con el avión en el aire. (...) Al fin lo dejaron aterrizar en Mexicali y tuvo que manejar por la rumorosa, donde no se miraba nada por la neblina”, explicó la fuente.

Temas Relacionados

Junior HMonterreyTijuanaConciertomexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar pasta integral baja en calorías en menos de 20 minutos

Receta rápida con vegetales frescos y toque de limón, ideal para una comida ligera y nutritiva

Cómo preparar pasta integral baja

“¡Ya me cayó el chahuistle!”, este es el origen de esa famosa frase

Una enfermedad que afecta al maíz dio inicio a una expresión que hoy se usa para describir situaciones desafortunadas

“¡Ya me cayó el chahuistle!”,

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: cómo certificar la CURP para usar en el registro de diciembre

No olvides tener tus documentos en orden

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Vocalista de Iron Maiden estará en México para la CCXP 2026

El británico Bruce Dickinson participará en charlas y entrevistas exclusivas, fusionando su experiencia en música, literatura y cine

Vocalista de Iron Maiden estará

Los Tuzos del Pachuca ganan y eliminan a los Pumas en la ronda del Play-In, 3 goles por 0

El cuadro Hidalguense se impuso con golazos y algunos con errores de Keylor Navas, ahora esperan al perdedor de Xolos vs Juárez

Los Tuzos del Pachuca ganan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército y Guardia Nacional aseguran

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

ENTRETENIMIENTO

Vocalista de Iron Maiden estará

Vocalista de Iron Maiden estará en México para la CCXP 2026

Así fue la emotiva visita de Carín León al barrio donde creció en Hermosillo, Sonora

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 5 preferidas

Cazzu revela si existirá colaboración con Belinda tras su primer encuentro en México

“Cuando no era cantante”: el éxito de El Bogueto que arrasa en Spotify México esta semana

DEPORTES

Los Tuzos del Pachuca ganan

Los Tuzos del Pachuca ganan y eliminan a los Pumas en la ronda del Play-In, 3 goles por 0

Pumas habría decidido no renovar a JJ Macías

Qué dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, del regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo

Pitbull Cruz responde a una posible pelea contra Jake Paul: “La diferencia de peso es un factor”

La clave que podría definir una posible llegada de Agustín Palavecino a Cruz Azul