Junior H vuelve a retrasar concierto por más de dos horas, pero asegura que nunca le ha fallado a su gente

Junior H ha estado envuelto en varias polémicas durante las últimas semanas. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

En medio de controversias, Junior H volvió a causar reveló en redes sociales luego de que se diera a conocer que inició su concierto en Monterrey horas después de lo acordado.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el cantante de corridos tumbados llega tarde a una presentación, anteriormente, ocurrió un incidente similar en Tijuana.

Junior H llega tarde a concierto en Monterrey. (Infobae México)

Junior H llega dos horas tarde a su concierto en Monterrey

Durante la madrugada del 20 de noviembre, diferentes medios locales dieron a conocer que el concierto del intérprete de 24 años inició “minutos después de la media noche”.

Además, en redes sociales, principalmente en TikTok, se difundieron algunos videos de los asistentes esperando a que Junior H subiera al escenario.

De acuerdo con el sitio El Congresista, la presentación del cantante en Monterrey tuvo un retraso de dos horas, lo que ocasionó que el show se extendiera y los seguidores de Junior H buscaran transporte en horas poco habituales.

El concierto de Junior H en Monterrey habría comenzado más de dos horas tarde. (Instagram)

Junior H explota ante críticas por iniciar sus conciertos tarde

Horas después de que su demora adquiriera notoriedad en redes y medios de comunicación, el intérprete de temas como “Lady Gaga” y “Volver al futuro” lanzó un contundente mensaje ante las críticas.

“A los que tiran sin saber, aquí sigo, trabajando, creciendo y poníendole alma a todo lo que hago. A los que están conmigo, gracias por ver más allá del ruido. Ustedes saben quién soy y hacia dónde voy”, escribió en sus historias de Instagram.

De igual forma, aceptó que aunque inició dos de sus conciertos tarde sigue trabajando para “su gente”, por lo que manifestó su molestia ante la información que se difunde sobre sus conciertos.

“Lo bueno también merece ser contado. Y yo voy a seguir demostrando con hechos, no con escándalos”, sentenció.

Junior H vía Instagram (Captura de pantalla)

La supuesta razón por la que Junior H llegó tarde a su concierto en Tijuana

Antes de lo ocurrido en Monterrey, Junior H también llegó tarde a su concierto en Tijuana, pero en aquella ocasión los asistentes aguardaron durante más de tres horas el inicio del show.

La situación se agravó por la ausencia de información clara entre el público y los organizadores, lo que llevó a que varios decidieran abandonar el recinto antes de la llegada del cantante; no obstante, una multitud permaneció en el lugar.

En un primer momento, la explicación oficial apuntó a retrasos en el vuelo del cantante debido a las condiciones climatológicas adversas. Horas después, la cuenta de Instagram Chamonic, especializada en noticias de la farándula, aportó nuevos detalles sobre lo ocurrido.

La razón por la que Junior H llegó tarde a su concierto en Tijuana. (Captura de pantalla)

“Un día antes no podía llegar porque tuvo un concierto en Los Ángeles, y al siguiente día voló a Tijuana para llegar. Duró dos horas con el avión en el aire. (...) Al fin lo dejaron aterrizar en Mexicali y tuvo que manejar por la rumorosa, donde no se miraba nada por la neblina”, explicó la fuente.