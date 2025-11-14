México

Esta es la razón por la que Junior H podría ir a la cárcel tras comparecer en la Fiscalía

El cantante de corridos tumbados había decepcionado a fans por hacerlos esperar toda la noche

(Instagram)
(Instagram)

La investigación judicial que enfrenta Junior H, uno de los principales referentes del corrido tumbado, ha puesto en la mira el auge del género y las medidas recientes implementadas en algunos estados de México.

El joven nacido en San Juan Cerano, Guanajuato, compareció ante la autoridad luego de interpretar la canción El Azul durante su presentación en las Fiestas de Octubre, en Zapopan, el pasado 28 de octubre.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la indagatoria contra el cantante surgió porque la pieza musical presuntamente contiene alusiones a la delincuencia organizada, lo que podría encuadrar como apología del delito conforme al Artículo 142 del Código Penal de Jalisco.

Junior H acudió a la
Junior H acudió a la Fiscalía de Jalisco. (Fiscalía del Estado sitio web)

Dicho artículo precisa que, en casos donde se haga una apología de algún delito o vicio, quien incurra en esa conducta se expone a una sanción entre uno y seis meses de prisión si el delito no se lleva a cabo. Por esta razón, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y Junior H —nombre artístico de Antonio ‘N’— acudió el 11 de noviembre a declarar ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

Qué dice El Azul

La canción involucrada, El Azul, es una colaboración con Peso Pluma y ha destacado como uno de los sencillos más comentados del movimiento, atrayendo tanto el interés del público joven como el escrutinio de las autoridades. El tema describe la vida de un personaje relacionado con la delincuencia, incluyendo momentos en los que “le pide perdón a Dios por hacer cosas indebidas”.

La polémica en torno a estas letras se enmarca en una tendencia creciente de prohibiciones y restricciones impuestas a artistas del subgénero, entre los que se encuentra también El Komander y Natanael Cano.

El corrido narra la vida de un hombre dedicado al tráfico de drogas, rodeado de riesgos y armas. Desde el inicio, la canción menciona un “detallazo”, que puede interpretarse como una alusión a una pistola Colt adornada con la imagen del “Señor de la montaña”, apodo que otros artistas, como Los Canelos de Durango, han utilizado para referirse a Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”. La letra también sugiere que el arma lleva otros grabados, posiblemente en referencia a distintos capos del narcotráfico.

En otro fragmento, la canción menciona: “Cuernos del diablo junto a mi seguridad, viejo lobo en verguiza para el polvo traficar, dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegua”. La expresión “cuernos del diablo” podría aludir a la protección armada con rifles AK-47, conocidos popularmente como “cuernos de chivo”. La frase “viejo lobo en verguiza para el polvo traficar” sugiere una larga trayectoria en el tráfico de “polvo”, término asociado a la cocaína.

