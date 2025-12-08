México

Jumbo anuncia gira de conciertos para su ‘Tour 2026’: fechas y ciudades confirmadas

Los intérpretes de ‘Fotografía’ dieron a conocer detalles de sus próximas presentaciones para el siguiente año

La banda anunció su 'Tour
La banda anunció su 'Tour 2026'. Crédito: Cuartoscuro

La agrupación mexicana Jumbo anunció una gira de conciertos para el siguiente año como parte de su ‘Tour 2026′.

A través de sus redes sociales oficiales, la banda de rock alternativo confirmó varias fechas y ciudades donde se presentarán para el siguiente año.

De igual manera, en el Teatro Metropolitan ofrecieron una conferencia de prensa para dar más detalles de estas presentaciones, así como los días que se presentarán.

Iñigo Rizo, Alberto Ramos, Clemente Castillo y Carlos Castro, integrantes de la banda, estuvieron presentes en la rueda de medios.

La banda ya ha confirmado varias fechas y ciudades para el siguiente año.

Señalaron que las ciudades donde se presentarán son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; las tres fechas de conciertos para su Tour 2026 serán las siguientes:

01 de mayo - Monterrey - Escenario GNP Seguros

16 de mayo - CDMX - Teatro Metropolitan

30 de mayo - Guadalajara - Teatro Diana

En sus redes sociales, los intérpretes de Fotografía compartieron su promocional para los conciertos del siguiente año.

Fechas y ciudades para conciertos
Fechas y ciudades para conciertos de 2026 de Jumbo. Foto: Instagram/@jumbo_mx.

En sus redes sociales indicaron que la preventa de boletos arrancará de manera general el próximo miércoles 10 de diciembre.

“¡CDMX, Guadalajara y Monterrey! Comienza una nueva etapa y nos emociona reencontrarnos en el camino. ¡Gracias por ser parte de este nuevo capítulo! Nos vemos el 1.°, 16 y 30 de mayo", escribió la agrupación en su cuenta oficial de Instagram.

Breve historia de Jumbo

Jumbo es una banda mexicana de rock alternativo originaria de Monterrey, Nuevo León. Se formó en 1997, cuando los miembros de la agrupación Zebra Audiovisual decidieron cambiar de nombre y consolidar una nueva identidad musical.

La alineación original estuvo compuesta por Rodrigo “Flip” Delgado, Alejandro “Charly” Castillo, Jorge “Castillo” y Clemente Castillo.

El grupo se integró al movimiento conocido como la avanzada regia, que agrupó a varios proyectos musicales de Monterrey a finales de los años noventa.

En 1999 lanzaron su álbum debut “Restaurant”, el cual incluyó temas como “Monotransistor”, “Fotografía” y “Siento que…”, logrando notoriedad en la escena nacional.

Jumbo ha experimentado cambios con
Jumbo ha experimentado cambios con el paso de los años en sus integrantes. Foto: Instagram/@jumbo_mx.

A lo largo de su trayectoria, Jumbo mantuvo una presencia continua en festivales y medios musicales. Su discografía abarca álbumes como “D.D. y Ponle Play” (2001), “Teleparque” (2003) y “Alfa Beta Grey” (2005), en los que la banda mostró una evolución en su sonido, incluyendo influencias de pop, indie rock y música electrónica.

La banda ha enfrentado cambios en su formación, pero Clemente Castillo ha permanecido como el integrante constante y voz principal del grupo.

A pesar de estas modificaciones, Jumbo ha continuado lanzando discos y sencillos, entre ellos “Gran Panorámico” (2010), donde reinterpretaron sus temas más conocidos con colaboraciones de diversos artistas.

Jumbo es considerada una de las bandas más representativas del rock alternativo mexicano, destacando por su capacidad de reinventar sus composiciones y mantener una base de seguidores activa en México y América Latina.

