Fernando Delgadillo anuncia concierto en el Lunario antes de finalizar 2025: esta será la fecha

El cantante de trova seguirá con la promoción de su más reciente lanzamiento ‘Noche de Luciérnagas’

El cantante se presentará en
El cantante se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

El cantante de trova, Fernando Delgadillo, anunció que realizará un concierto en el Lunario, del Auditorio Nacional, antes de finalizar este 2025.

Desde meses antes, el compositor mexicano ya había revelado y dado algunos detalles de este evento musical, con el que sigue promocionando su más reciente lanzamiento, ‘Noche de Luciérnagas’.

En las redes sociales oficiales del intérprete de ‘Julieta’ y de ‘Entre pairos y derivas’ ya se ha anunciado la fecha para este concierto.

También, Delgadillo ha dado a conocer las próximas presentaciones que dará, tanto para lo que resta del 2025 como del siguiente año.

El evento musical se llevó a cabo por el Día de Muertos en la Ciudad de México.

El concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México será este próximo sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas.

El cantante invitó a todos sus fans a acompañarlo en este evento musical para mediados de este mes de diciembre. De igual manera, expresó que aquellos que no hayan comprado sus entradas lo hagan, ya que indicó que cantará las melodías más solicitadas por sus seguidores.

Delgadillo indicó que también cantará canciones que forman parte de su más reciente lanzamiento musical, ‘Noche de Luciérnagas’.

El concierto de Fernando Delgadillo
El concierto de Fernando Delgadillo en el Lunario se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre.

Los demás eventos programados para el mes de diciembre de Fernando Delgadillo son:

05 de diciembre / Cuernavaca: Teatro Campo.

06 de diciembre / Puebla: Teatro Principal.

19 de diciembre / Estado de México: Peña Sapo Cancionero.

De igual manera, el cantante también dio a conocer las fechas y sedes de sus próximas presentaciones para el 2026, las cuales algunas fueron pospuestas, ya que desde un inicio estaban programadas para algún punto del 2025; sin embargo, por cuestiones de agenda, problemas de los recintos y pronósticos del clima, tuvieron que volverse a planificar.

14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.

19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.

20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.

28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno
Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de "canción informal".

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

