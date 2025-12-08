IMSS reporta creación de más de 48 mil empleos formales en noviembre

Zoé Robledo en la conferencia de prensa matutina. (Cuartoscuro)

Zoé Robledo, Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en el mes de noviembre se crearon 48 mil 595 empleos nuevos.

Esto significa que se han creado 599 mil 389 puestos de trabajo que representan una tasa anual de crecimiento de 2.7%

“Si lo vemos mes a mes, es decir, de noviembre del año pasado al actual, son 194 mil 130 puestos, lo que equivale a una tasa anual del 0.9%”, explicó Robledo en la conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el titular del IMSS, también se ha buscado que la calidad del empleo sea elevada y en la actualidad, el salario base de cotización es de $624.9 pesos.

De acuerdo con la presentación compartida en la Mañanera del Pueblo, en los últimos 12 meses el salario incrementó $41 pesos, lo que equivale a una tasa del 7.0%

Del total de los puestos de trabajo, 86.7% son permanentes, lo que equivale a 19 millones 800 mil 325 empleos, por lo que las autoridades destacaron que se trata de la cifra más alta considerando cualquier mes; también se subrayó que el crecimiento mensual fue de 22 mil empleos.

***Información en desarrollo***