Guillermo del Toro y Diego Luna, los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

De nueva cuenta la premiación tendrá representantes aztecas entre los posibles ganadores

El mexicano lo volvió a hacer con un cuento ya conocido, pero con el toque especial de Del Toro. (Jovani Pérez | Infobae México)

Este lunes se dieron a conocer los nominados a los Globos de Oro 2026 en donde se premia a lo mejor del cine internacional. Como muchos expertos lo anticipaban, la película de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro competirá en diversas categorías; por su parte el charolastra Diego Luna también se une a la lista de mexicanos que figuran entre los nominados.

Trasladar su historia favorita del terror histórico a la pantalla grande llevó al director a ser reconocido como uno de los más fructíferos, no solo de nuestro país sino también de todo el mundo pues no es la primera vez que recibe una nominación.

La más reciente producción del tapatío lo llevó nuevamente a ser reconocido por la academia. (Cortesía)

¿Qué nominaciones recibió Frankenstein?

Durante la revelación de los aspirantes, destacó la historia de Mary Shelley contada con el estilo único de Del Toro que, utilizando una estética lúgubre y fantástica, le dio un giro a la representación de este ‘monstruo’.

En los últimos días, la labor de ‘Totoro San’ acaparó las portadas por regresar a la vida un clásico de la literatura internacional, por lo que ahora es reconocido con las siguientes nominaciones:

  • Mejor Actor de Reparto - Jacob Elordi
  • Mejor Banda Sonora Original
  • Mejor Director - Guillermo del Toro
  • Mejor Actor en película de drama: Oscar Isaac
  • Mejor Película de Drama - Frankenstein 

Estas categorías ya visualizan que el filme se encuentra entre los favoritos del público y de los expertos, por lo que se visualiza ya como una de las que tienen más probabilidades de ganarse el premio e incluso la pone como una posible candidata para llegar a los Oscar del siguiente año.

El tapatío se ve muy
El tapatío se ve muy fuerte en todas las categorías. (Instagram)

Todas las nominaciones de Guillermo del Toro a lo largo de su carrera

Nominaciones

2007

  • Mejor Película en Lengua No Inglesa por El laberinto del fauno.

2018 (La forma del agua)

  • Mejor Película - Drama.
  • Mejor Director.
  • Mejor Guion.

2023 (Pinocho)

  • Mejor Película Animada.
  • Mejor Banda Sonora.
  • Mejor Canción Original.

Premios ganados

  • Mejor Director por La forma del agua 2018
  • Mejor Película Animada por Pinocho 2023
Se ha vuelto tradición ver
Se ha vuelto tradición ver al mexicano entre los más galardonados. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Diego Luna reafirma su lugar en Hollywood

El actor nuevamente se encuentra entre lo mejor de la pantalla, aunque en esta ocasión de la televisión. En esta nueva entrega de los Globos de Oro, uno de los charolastras continúa teniendo éxito con la franquicia de Star Wars.

Para el 2026, Diego Luna competirá en la categoría de Mejor Actor de Drama por su participación en la serie Andor siendo ésta su tercera nominación consecutiva, un indicador de su talento. Junto a él, varios actores se encuentran en la lista:

  • Sterling K. Brown por Paradise
  • Gary Oldman por Slow Horses
  • Mark Ruffalo por Task
  • Adam Scott por Severance
  • Noah Wyle por The Pitt
La serie de Disney+ lo
La serie de Disney+ lo ha catapultado al estrellato en la televisión estadounidense. (Lucasfilm Ltd./Disney+ vía AP)

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026?

Para el siguiente año se llevará a cabo la edición 83 de la gala de los Globos de Oro (Golden Globes por su nombre en inglés). La cita para los amantes del séptimo arte será el próximo domingo 11 de enero a las 19: 00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de HBO Max.

