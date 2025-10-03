México

Quién es César Duarte y por qué comparecerá ante la FGR

La defensa afirmó que se trata de un viaje por voluntad propia del exgobernador priista y no por algún motivo de la FGR

Por Jaqueline Viedma

Guardar
César Duarte será trasladado para
César Duarte será trasladado para comparecer en CDMX por orden de un tribunal de Chihuahua, defensa matiza versión oficial.

La tarde de este 3 de octubre de 2025, el nombre de César Duarte ha vuelto al centro de la conversación pública, debido a que distintos medios de comunicación reportaron un presunto traslado ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua en cumplimiento a una orden de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, debido a que la noticia se difundió de manera rápida, la defensa matizó la información oficial precisando que que el exgobernador priista se trasladó por cuenta propia, agregando que viaja en compañía de sus defensores con la finalidad de revisar un expediente al que no había tenido acceso.

Aunque César Duarte enfrenta un proceso penal desde 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa vinculados de manera directa a su gestión como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, en la actualidad, atraviesa este procedimiento en libertad, portando un brazalete de localización.

Supuestamente, su visita a Ciudad de México se debe a la disputa legal que sostiene por el aseguramiento de las autoridades respecto al racho “El Saucito”, según su defensa, el objetivo principal es darle seguimiento a este proceso en el que buscan demostrar la carencia de fundamentos solidos de esta medida, la cual, podría estar vulnerando derechos patrimoniales.

Duarte Jáquez fue detenido en
Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, desde 2022, por lo que ha sido acreedor a la medida de prisión preventiva y arraigo domiciliario. (Foto: CUARTOSCURO)

¿Quién es César Duarte?

El chihuahuense nació en Parral el 14 de abril de 1963, militante priista desde los tiempos de José López Portillo, ya que ingreso en 1980 a las filas del Frente Juvenil Revolucionario.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, por lo que fue a partir de 1993 que se consolido como consejero municipal, estatal y nacional del PRI.

Ya a finales de los 90, César Duarte se perfilaba para ocupar una diputación, siendo suplente federal en 1997 por el IX Distrito Electoral; en el 2000 llegó a la diputación federal presidiendo la Comisión de Comunicaciones, integrante de las de Defensa Nacional, Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Comité de Información, Gestoría y Quejas, del Grupo de Amistad con Estados Unidos.

Entre controversias y señalamientos fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016; sin embargo, desde que concluyó su administración su sucesor, Javier Corral, anunció una investigación en su contra, hecho que marcaría el fin de su carrera política.

En 2012, Enrique Peña Nieto habría destacado a César Duarte como parte de la “nueva generación política” del tricolor, al paso del tiempo, con acusaciones severas y una ficha de Interpol, pese a una trayectoria de casi 20 años en el partido, fue expulsado en 2019.

Temas Relacionados

César DuarteFiscalía General de la RepúblicaTribunal Superior de Justicia de ChihuahuaChihuahuaPRICDMXEnrique Peña Nietomexico-noticias

Más Noticias

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

El mexicano y el filipino protagonizaron una de las rivalidades más sobresalientes de los últimos años

Juan Manuel Márquez revela por

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

La cantante habló de su salud en un reciente encuentro con la prensa

Belinda se someterá a una

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Sigue el minuto a minuto del programa 24/7: Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco son los cinco habitantes que compiten por el primer lugar

La Casa de los Famosos

Clausuran zoológico La Pastora en Nuevo León, tras denuncias ciudadanas de maltrato animal

La clausura permanecerá hasta que el zoológico cumpla con las condiciones que garanticen el bienestar de los animales

Clausuran zoológico La Pastora en

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Un video viral muestra la fría interacción entre la actriz de “Una familia de diez” y el villano de telenovelas

Tunden a Mariana Botas por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla,

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Secuestran a escolta del hijo de Rocha Moya, lo liberan tras operativo: hay tres heridos y una persona muerta

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

ENTRETENIMIENTO

Belinda se someterá a una

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela por

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

MLB, Liga MX y NFL: la agenda deportiva imprescindible del 3 al 5 de octubre

IA revela el marcador entre la Selección de México y Marruecos en el Mundial Sub-20

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025