Quién es César Duarte y por qué comparecerá ante la FGR

César Duarte será trasladado para comparecer en CDMX por orden de un tribunal de Chihuahua, defensa matiza versión oficial.

La tarde de este 3 de octubre de 2025, el nombre de César Duarte ha vuelto al centro de la conversación pública, debido a que distintos medios de comunicación reportaron un presunto traslado ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua en cumplimiento a una orden de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, debido a que la noticia se difundió de manera rápida, la defensa matizó la información oficial precisando que que el exgobernador priista se trasladó por cuenta propia, agregando que viaja en compañía de sus defensores con la finalidad de revisar un expediente al que no había tenido acceso.

Aunque César Duarte enfrenta un proceso penal desde 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa vinculados de manera directa a su gestión como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, en la actualidad, atraviesa este procedimiento en libertad, portando un brazalete de localización.

Supuestamente, su visita a Ciudad de México se debe a la disputa legal que sostiene por el aseguramiento de las autoridades respecto al racho “El Saucito”, según su defensa, el objetivo principal es darle seguimiento a este proceso en el que buscan demostrar la carencia de fundamentos solidos de esta medida, la cual, podría estar vulnerando derechos patrimoniales.

Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, desde 2022, por lo que ha sido acreedor a la medida de prisión preventiva y arraigo domiciliario. (Foto: CUARTOSCURO)

¿Quién es César Duarte?

El chihuahuense nació en Parral el 14 de abril de 1963, militante priista desde los tiempos de José López Portillo, ya que ingreso en 1980 a las filas del Frente Juvenil Revolucionario.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, por lo que fue a partir de 1993 que se consolido como consejero municipal, estatal y nacional del PRI.

Ya a finales de los 90, César Duarte se perfilaba para ocupar una diputación, siendo suplente federal en 1997 por el IX Distrito Electoral; en el 2000 llegó a la diputación federal presidiendo la Comisión de Comunicaciones, integrante de las de Defensa Nacional, Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Comité de Información, Gestoría y Quejas, del Grupo de Amistad con Estados Unidos.

Entre controversias y señalamientos fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016; sin embargo, desde que concluyó su administración su sucesor, Javier Corral, anunció una investigación en su contra, hecho que marcaría el fin de su carrera política.

En 2012, Enrique Peña Nieto habría destacado a César Duarte como parte de la “nueva generación política” del tricolor, al paso del tiempo, con acusaciones severas y una ficha de Interpol, pese a una trayectoria de casi 20 años en el partido, fue expulsado en 2019.