México

EEUU acusa a exagentes de la DEA por “lavar” millones en criptomonedas y comprar drones para el CJNG

Paul Campo y Robert Sensi también habrían usado su experiencia en la agencia de seguridad norteamericana para traficar armas, drogas y comprar drones en nombre del grupo liderado por “El Mencho” en México

Guardar
Los exagentes Paul Ocampo y
Los exagentes Paul Ocampo y Robert Sensi fomentaron un esquema bien estructurado que les permitió robustecer el armamento y las armas utilizadas por el CJNG en México | Archivo DEF

Las autoridades de Estados Unidos revelaron este jueves la acusación formal contra los exagentes de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA en inglés), Paul Campo y Robert Sensi, por cargos graves como narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acusación fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y quedó a cargo del juez Paul G. Gardephe. El fiscal federal del distrito, Jay Clayton, junto con el administrador de la DEA, Terrance Cole, detallaron que ambos fueron arrestados la tarde del miércoles en Nueva York.

Clayton afirmó que, según la acusación, “Campo y Sensi conspiraron para ayudar al CJNG”, organización responsable de “innumerables muertes por violencia y narcotráfico en Estados Unidos y México”. También admitieron haber blanqueado cientos de miles de dólares y acordaron lavar millones más.

Sensi y Ocampo también revelaron
Sensi y Ocampo también revelaron que sus técnicas aprendidas en la DEA les permitieron lograr el envío y tráfico de cocaína en gran parte de Nueva York | DEA

Además, usaron la experiencia financiera de Campo —quien durante 25 años trabajó en la DEA como agente especial y luego como subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras— para facilitar el tráfico de cocaína en Nueva York.

El plan criminal: lavado, drogas, armas y compra de drones para el CJNG

Según el comunicado oficial de la acusación, Campo y Sensi planearon “lavar” unos 12 millones de dólares derivados del narcotráfico del CJNG. Parte de ese dinero —aproximadamente 750 mil dólares— lo convirtieron en criptomonedas; otra parte estaba destinada a inversiones inmobiliarias.

Además, pactaron un pago por 220 kilogramos de cocaína bajo la promesa de que estos reabastecimientos permitirían la distribución con ventas estimadas en 5 millones de dólares. De ellas, se estima que recibirían comisiones.

Pero el alcance del plan iba más allá del lavado y el tráfico: asesoraron a quienes creían miembros del CJNG en producción de fentanilo, y exploraron la compra de drones comerciales, armamento militarrifles AR-15, M4, M16, lanzagranadas, granadas propulsadas por cohetes—, con fines de ataque.

Un operador de drones del CJNG mostró el momento en que un explosivo es arrojado contra sus rivales | Especial

En una de las conversaciones registradas, la fuente encubierta (bajo el seudónimo “CS-1″) explicó: “lo que hacemos con los drones es poner explosivos y mandarlos allá, ¡bum!”. A esa pregunta, Sensi respondió que los drones podrían transportar hasta seis kilogramos de explosivo C-4: suficiente —dijeron— para “volar todo”.

Estas acusaciones describen un proyecto que trascendía el tráfico de drogas y la corrupción: buscaba armar un brazo terrorista transnacional, puesto que se usaban técnicas y recursos de guerra con apoyo logístico, financiero y técnico de quienes conocen las dinámicas del orden y el control financiero.

Cargos y sanciones contra los exagentes DEA: penas que podrían alcanzar cadena perpetua

Campo y Sensi enfrentan múltiples cargos federales:

  • Conspiración para cometer narcoterrorismo —pena mínima obligatoria de 20 años, hasta cadena perpetua.
  • Conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuir —mínimo 10 años por delito, potencial cadena perpetua.
  • Conspiración para proveer apoyo material al CJNG, organización terrorista extranjera —hasta 20 años.
  • Conspiración para lavado de dinero —hasta 20 años.
El Departamento de Justicia y
El Departamento de Justicia y la Corte del Distrito Sur de Nueva York planean penas contra los dos exagentes ligados al CJNG que van desde los 20 años a cadena perpetua | Kevin Lamarque / Reuters

La gravedad de las acusaciones y la condena potencial subrayan la apuesta judicial por castigar no solo a narcotraficantes, sino a sus apoyos financieros, logísticos y técnicos en territorio estadounidense.

Temas Relacionados

CJNGDEADrones con explosivosTráfico de drogasLavado de dineroEl MenchoNueva YorkEEUUNarcotráfico en Méxicomexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Segob insiste en que uso de la CURP Biométrica sirve para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez señaló que el nuevo documento de identificación digital ya le fue otorgada la certificación ISO 9000 en los últimos días

Segob insiste en que uso

Se registra sismo de 5.5 de magnitud en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo de 5.5

Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo de rescate en la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre

La Agencia de Atención Animal de la CDMX activó el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ del 8 al 13 de diciembre para proteger a perros que acompañan a los feligreses

Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo

Nombran a Joel González Toral como Encargado de Despacho de la Junta de Caminos del Edomex

Será el responsable de supervisar la rehabilitación del Periférico Norte en 2026

Nombran a Joel González Toral

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Olaff Pedraza: la cronología

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

“Desire”, canción del Mundial 2026,

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

Así reaccionó Alicia Villarreal a las declaraciones de su hija Melenie Carmona sobre su romance con Cibad Hernández

Así fue el día que Eduardo Manzano se vio obligado a matar a un asaltante durante un tiroteo en la CDMX

Jaime Camil aparece en el Sorteo Mundial 2026 y mexicanos reaccionan con memes: “Esa no es tu familia”

UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

DEPORTES

Edson Álvarez acepta la Selección

Edson Álvarez acepta la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer su rivales en el Mundial 2026: “No hay equipo fácil”

“Qué casualidad”: Javier Aguirre reacciona al resultado para México en el Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026

Cuáles han sido los grupos de México en la historia de los mundiales

Este será el camino en la UEFA para el tercer rival de México en el Mundial 2026