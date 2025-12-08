México

Beca Rita Cetina 2025: cuál es la letra que recibe su pago el próximo jueves 11 de diciembre

Es importante estar al pediente del depósito para poder hacer reclamaciones en caso de no recibirlo

La SEP planea expandir la Beca Rita Cetina para beneficiar a más de 21 millones de alumnos de escuelas públicas en 2026.

Miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el durantre el mes de diciembre el pago correspondiente al último bimestre del año de la Beca Rita Cetina.

Como sabemos, este es un programa prioritario del gobierno federal que busca reducir el abandono escolar y garantizar la conclusión de la educación básica.

En este sentido, el coordinador nacional, Julio César León Trujillo, explicó que esta semana continúa la dispersión de los últimos pagos del año para quienes forman parte del padrón vigente y ya cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar.

Es por ello que es importante estar al pendiente de las letras que reciben depósito según el día de la semana.

La entrega de recursos sigue un orden alfabético para evitar saturaciones y facilitar la consulta del saldo

Cuál es la letra rebirá deposito el jueves 11 de diciembre

Como ha sido hasta ahora, la entrega de los apoyos se realizará de manera escalonada y bajo un orden alfabético, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar saturaciones en el sistema.

Por esta razón es vital estar al pendiente del calendario oficail de pagos para saber qué día toca recibir tu deposito según la primera inicial del primer apellido del padre o tutor que haya realizado el registro del beneficiario.

En este sentido, de acuerdo con el calendario oficial la letra que recibe su pago el próximo jueves 11 de diciembre es unicamente la letra M.

Es importante mencionar que este día solo hay una letra pendiente de depósito por lo que no se espera que haya contratiempos y el pago podría reflejarse durante las primeras horas del día.

Reiteramos una vez más que el monto entregado por la Beca Rita Cetina es de $1.900 por familia para el bimestre noviembre–diciembre. En los casos donde hay dos o más hijos inscritos en secundaria, las autoridades precisaron que se suman $700 adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos, o bien comunicarse a la línea telefónica 800 900 2000, donde, al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, es posible confirmar la recepción del apoyo.

El jueves 11 de diciembre recibirá su pago los beneficiarios con apellido que empiece en la letra M. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Calendario oficial de pagos para diciembre de la Beca Rita Cetina:

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

